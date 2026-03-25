【阪神梅田本店】ローカル食文化“いりこ”に魅せられた仲間たちによる、食卓の祭典が開幕します

株式会社阪急阪神百貨店

■阪神梅田本店 1階 食祭テラス「いりこのおっちゃんと仲間たちの食と道具のマーケット vol.2」

■4月8日(水)～13日(月)

■公式URL： https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/str/index.html(https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/str/index.html)

■食祭テラス 公式インスタグラム： https://www.instagram.com/hanshin_1ffoodevent/?hl=ja(https://www.instagram.com/hanshin_1ffoodevent/?hl=ja)

香川県観音寺市に店を構える明治20年創業のいりこ屋さん「やまくに」。店主の山下公一さんは“いりこのおっちゃん”という愛称で親しまれています。2回目となる今回も、おっちゃんが出会った道具やうつわを愛する仲間が集合。

食の大切さ、暮らしの豊かさを感じられるマーケットをぜひご取材ください。

「やまくに」のこだわり

家族3人で切り盛りする小さないりこ屋さん「やまくに」。

漁の際、網で傷つかずウロコがきれいな銀色に輝く、特別な“銀付いりこ”を選りすぐり、さらに手選りして、状態の良いものだけを集めたのが「やまくに」の“銀付いりこ”です。頭からそのまま食べても非常に柔らかく、上品な中にも旨みが豊かで、苦味やえぐみ、生臭さを感じさせません。

瀬戸内ひうち灘産大羽いりこ（150g）1,340円パリパリ焙煎いりこ（40g）702円

◎おっちゃんのいりこを使ったうまいもんが大集合

料理人や食のプロが作る、おっちゃんのいりこを使った自慢の一品が登場します。

※なくなり次第終了

※材料仕込みのため、準備時間をいただく場合がございます。

「橋の湯食堂」【4月8日(水)・9日(木)各日午前10時30分開店】長崎県松浦港アジフライ定食（2尾）1,980円（1尾）1,430円〔おかわり〕お味噌汁・ご飯 各220円「Rice meals FoTan（ライスミールフォータン）」【4月10日(金)・11日(土)限定】いりこの香港風焼きそばと粥つけ麺（1人前）1,400円、餡餅雑炊粥（1人前）1,000円〔各日限定15〕「GUNAGUNACURRY」【4月12日(日)・13日(月)限定】ローストンカツカツカリー（1人前）2,200円、サバカツカリー（1人前）2,200円「一保堂食堂」「オカズデザイン」ショートブレッドといり番茶セット（1人前）1,320円【数量限定】＜日替わりメニュー一例＞「御菓子司 絹笠」とん蝶と煎茶セット（1人前）1,320円【数量限定】、お茶単品〈さくさくいりこ付き〉（1人前）990円 ※お茶は玉露・煎茶・番茶からお選びいただけます

◎いりこをさらにおいしくする！？うつわやキッチン道具

材料と技にこだわり、丁寧に作り出した道具の数々。毎日使いたくなるお気に入りが見つかるはず！

「器屋summer」上田隆之 4寸皿 4,180円～、舛井岳二 高杯 4,400円～、庄司理恵 花器 4,620円～、オリジナルリネンキッチンクロス 4,180円「GUMBO CERAMICS」コーヒードリッパー6,600円、コーヒーサーバー 13,200円、Thin plate（goma）2,200円～6,600円「woodpecker」いちょうの木のまな板 花M 10,780円「conte」おてがるトング 1,540円～2,750円

◎おっちゃんの仲間たちが手がける、暮らしに寄り添うアイテム

一人ひとりの暮らしに寄り添うアイテムを、手に取って体感して。

「SAFUJI」【4月11日(土)・12日(日)の出店】こさいふMホック（W9×H6.5×D2.4cm）20,900円、ミニ長財布ホック（W17×H9.5×D2.2cm）38,500円 ※商品の一部に、受注生産のものがございます小林克久【4月8日(水)・9日(木)の出店】ラウンド茶筒 8,250円、オーバルボックス 6,600円～19,800円「和ろうそく大與」お米のブロックキャンドル（1個）2,200円～、お米のティーライトキャンドル（6個入り）770円、お米のティーパーティーキャンドル（2本入り）1,100円「AIR ROOM PRODUCTS」AR11001 レギュラーカラーシャツ 19,800円から