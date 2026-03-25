エイターリンク、東京都「SusHi Tech Global 成長加速プログラム（第1期）」に採択

エイターリンク株式会社

エイターリンク株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：岩佐 凌、以下「エイターリンク」）は、東京都が推進する「SusHi Tech Global 成長加速プログラム（第1期）」に採択されたことをお知らせいたします。

SusHi Tech Globalは、東京都のスタートアップ戦略「Global Innovation Strategy 2.0 STARTUP＆SCALEUP」の下、有望なスタートアップを、第一線の多様な支援者とともに集中支援する取り組みです。本プログラムは、この” SusHi Tech Global”の中でも、今このタイミングにグローバル展開を進めることで急速な”スケールアップ”が期待できるスタートアップに対して、上限2億円の資金サポートとオーダーメイド型の伴走支援の提供を行うものです。

エイターリンクは現在、タイに設立した子会社を拠点としたASEAN市場への事業展開を進めると共に、米国市場を含むグローバルでの顧客基盤拡大に注力しています。本プログラムの採択により、東京都からの支援を最大限に活用し、以下の領域を中心にグローバルな事業成長を加速させます。

本プログラムにおける取り組み（一部抜粋）

- ASEAN市場の本格開拓

タイでの事業拡大に注力すると共に、インドネシア・フィリピン等のASEAN諸国における事業機会の調査・実証を推進します。現地チームの構築と顧客開拓を通じて、アジア全域でのワイヤレス給電ソリューションの社会実装を図ります。

・AIエージェントを活用した次世代開発環境の構築

大規模言語モデル（LLM）を活用したAIエージェントを当社開発環境に実装し、グローバル市場の多様なニーズに対して迅速かつ柔軟に対応できる開発体制を実現します。

・AI駆動型グローバルIP戦略の推進

AIエージェントを活用した特許出願プロセスの自動化・内製化を進め、海外における知的財産ポートフォリオの迅速な構築を目指します。

エイターリンクは、ワイヤレス給電技術の社会実装を通じて、様々なIoTデバイスを物理的な制約から解放し、あらゆるものがインターネットに接続するIoE（Internet of Everything）社会を実現します。日本発のディープテックとしてグローバル市場での事業拡大を加速してまいります。

【エイターリンク株式会社について】

エイターリンクは、スタンフォード大学発のディープテックスタートアップで、マイクロ波ワイヤレス給電技術の社会実装を目指しています。ペースメーカー等メディカルインプラントデバイスの研究開発で培った技術を基に、空間伝送型ワイヤレス給電ソリューション「AirPlug(TM)」を実用化しました。ファクトリーオートメーション領域、ビルマネジメント領域及びメディカルインプラント領域で事業を展開。配線のない“デジタル世界”の実現を目指しています。

所在地：東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル13階

URL：https://aeterlink.com

【本件に関するお問い合わせ先】

エイターリンク株式会社 広報担当

E-mail：pr@aeterlink.com