【好評発売中】『S Cawaii! ME 2026 SPRING』COVER＜通常版＞MAZZEL、＜特別版＞原因は自分にある。「MAZZEL」と「PRODUCE 101 新世界」の綴じ込み付録つき!

株式会社イマジカインフォス

『S Cawaii! ME 2026 SPRING』左＜通常版＞、右＜特別版＞

＜通常版＞【COVER】MAZZEL 【BACK COVER】n.SSign

＜特別版＞【COVER】原因は自分にある。【BACK COVER】吉澤要人（原因は自分にある。）×雨宮翔（GENIC）

発売前から各ECサイトで品切れ続出! Xで公開したアザーカット＆インタビューの一部が大きな話題となっている『S Cawaii! ME 2026 SPRING』が好評発売中! 撮りおろしビジュアルに加えてボリュームたっぷりのインタビュー。そして今回は「MAZZEL」と「PRODUCE 101 新世界」の豪華綴じ込み付録つきです！

※＜通常版＞も＜特別版＞はCOVER とBACK COVERが違います。掲載する内容は同じです。どちらにも同じ綴じ込み付録がついています。

＜通常版＞【COVER】

＜綴じ込み付録＞厚紙ピンナップ２ページ

MAZZEL

4月8日に２nd Album「Banquet」をリリース、4月25日から初の全国アリーナツアーが決定したダンス＆ヴォーカルグループMAZZEL（マーゼル）が＜通常版＞の表紙に初登場！ 綴じ込み付録「厚紙ピンナップ」つきです。誌面ではエスカワオリジナルの衣裳に身を包んだメンバー８名を巻頭12ページでたっぷりご紹介。メンバーの皆さんも「かっこよく撮ってくださってありがとうございます！」と喜んでくださった撮りおろしビジュアルと、楽しいインタビューが盛りだくさん♪ メンバーの素顔が垣間見える誌面とインタビューをお楽しみに！

＜特別版＞【COVER】

原因は自分にある。

メンバー全員が俳優であり、アーティストとしても活躍する７人組ボーイズグループ原因は自分にある。 が＜特別版＞の表紙に初登場！ エスカワオリジナルの衣裳に身を包み、12ページのボリュームでお届けします。誌面では「メンバーに賞をあげるならどんな賞？」「各メンバーのモテモテだな～と思うエピソード」など、楽しい質問に答えていただきました。お互いにトイカメラで撮影していただいたり、私物紹介のコーナーも！ 14名様にチェキプレゼントもありますのでお楽しみに♪

下記URLからお求めいただくと、原因は自分にある。の購入者特典を差し上げます。

■インフォスクエア

特典A「フォトカード（ラブレターver.）」

＜特別版＞https://infosquare.shop/?pid=190560600

★Overseas shipping available.

★해외 배송 가능

★供海外配送服务

★海外通販OK

■タワーレコード

特典B「証明写真」

＜特別版＞https://tower.jp/item/7978973

＜綴じ込み付録＞厚紙ピンナップ10ページ＋中面１ページ

PRODUCE 101 JAPAN 新世界

３月26日からスタートする『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の練習生＆練習生候補121名を10ページの厚紙ピンナップでご紹介！ 写真とデータに加えて、エスカワオリジナルの質問もお聞きしました。

Q1.「これがあれば元気になれるもの」を教えてください。

Q2.「S Cawaii!」にちなんで、自分のかわいいところは？ 逆にカッコいいところは？

Q3. あなたがデビューしたら、どんな良いことがありますか？

個性豊かな121名のコメントは要チェック！ ピンナップを見ながら応援してくださいね！

＜通常版＞【BACK COVER】

n.SSign

COSMOの皆さん、毎回毎回、大きな反響をありがとうございます！ n.SSign（エンサイン）が３回目の登場を記念して＜通常版＞のBACK COVERを飾ります！ 今回は「最近、恋をしたのは何？」「あなたに恋をしたらどんな良いことがありますか？」「各メンバーに恋をしたらどんな良いことがありますか？」「モテモテ(ハート)エピソードを教えて！」など、恋にまつわる質問に楽しく答えてくださいました。私物紹介やメンバーがトイカメラで撮り合いっこしたかわいい写真も盛りだくさん！ ９名様（ソロ７名様＆グループ２名様）にサイン入りチェキプレゼントもありますので、お楽しみに♪

下記URLからお求めいただくと、n.SSignの購入者特典のフォトカード（お花見ver.）を７種類からランダムで１枚差し上げます。ぜひメンバーと一緒にお花見に行ってくださいね。

＜通常版＞https://infosquare.shop/?pid=190555646

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★해외 배송 가능

★供海外配送服务

★海外通販OK

＜特別版＞【BACK COVER】

吉澤要人（原因は自分にある。）×雨宮翔（GENIC）

ドラマ『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』での共演が好評な吉澤さんと雨宮さんが＜特別版＞のBACK COVERに登場！ 撮りおろしビジュアルはもちろん、ドラマのキーワードにもなっている“写真”にちなんで、おふたりの思い出の写真や、トイカメラで撮り合いっこしていただいた写真など、かわいい写真満載でお届けします！ インタビューでは「お互いのキュンとしたシーン」「告白するとしたら、どんな告白をするタイプ？」「お互いに言われて（されて）うれしかったこと」など、気になる質問にたくさん答えてくださいました。４名様にサイン入りチェキプレゼントもありますので、お楽しみに！

下記URLからお求めいただくと、吉澤さんと雨宮さんの購入者特典のフォトカードを３種類からランダムで１枚差し上げます。

＜特別版＞https://infosquare.shop/?pid=190560608

★Overseas shipping available.

★해외 배송 가능

★供海外配送服务

★海外通販OK

小林大悟×岸波志音（TAGRIGHT）

１月にプレデビューし、これからの活躍に期待が高まるボーイズグループTAGRIHT（タグライト）から仲良しのふたり小林大悟さんと岸波志音さんがエスカワに初登場！ エスカワオリジナル衣装で撮りおろしました♪ 「お互いの秘密」「お互いに言われて（されて）うれしかったこと」などのインタビュー中も笑顔が絶えず、とても仲が良かったふたり。TAGRIHTの振り付けを務めるYUMEKIさんとの楽しいエピソードも話してくださいました。6名様にサイン入りチェキプレゼントもありますので、たくさんのご応募お待ちしています。

井内悠陽×阿久根温世（ICEx）

３月からスタートするドラマ「コントラスト」での共演が楽しみな井内さんと阿久根さんを撮りおろしインタビュー。撮影ではスタイル抜群なおふたり（井内さん180cm、阿久根さん177cm）が並ぶとスタッフから「カッコいい…！」と感嘆の声が。インタビューでは「お互いのかわいいところ、カッコいいところ」「お互いのキュンとしたシーン」などたくさんの質問に答えてくださいました。3名様にサイン入りチェキプレゼントもありますので、たくさんのご応募お待ちしています。

下記URLからお求めいただくと、井内さんと阿久根さんの購入者特典のフォトカードを６種類からランダムで１枚差し上げます。

＜通常版＞https://infosquare.shop/?pid=190560412

＜特別版＞https://infosquare.shop/?pid=190560613

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★海外通販OK

南雲奨馬×濱屋拓斗

タイのBLドラマ「The Boy Next World」の日本リメイク版「The Boy Next World ～並行世界の恋人～」で待望の“しょまたく”コンビがカムバック！ ２回目の共演というだけあって、撮影中もドラマさながらに仲が良すぎた南雲さんと濱屋さん。息の合ったおふたりのインタビューもお楽しみに♪ ９名様にサイン入りチェキプレゼントもありますので、たくさんのご応募お待ちしています。

下記URLからお求めいただくと、南雲さんと濱屋さんの購入者特典のフォトカードを６種類からランダムで１枚差し上げます。

＜通常版＞https://infosquare.shop/?pid=190560414

＜特別版＞https://infosquare.shop/?pid=190560618

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★해외 배송 가능

★供海外配送服务

★海外通販OK

YUMEKI

ダンサー、コレオグラファーとして多くのアーティストと共演し、自らも新たなジャンルに挑戦し続けているYUMEKIさんを撮りおろしインタビュー！ 「これからチャレンジしたいこと」「自分の好きなところ」「ダンサーを夢見る人へのアドバイス」など、約5,000字のロングインタビューでお届けします。思い出の写真や大切にしている私物なども紹介していただきました。3名様にサイン入りチェキプレゼントもありますので、たくさんのご応募お待ちしています。

下記URLからお求めいただくと、YUMEKIさんの購入者特典のフォトカードを４種類からランダムで１枚差し上げます。

＜通常版＞https://infosquare.shop/?pid=190560420

＜特別版＞https://infosquare.shop/?pid=190560632

★Overseas shipping available.

★해외 배송 가능

★供海外配送服务

★海外通販OK

さらに！ 『S Cawaii! ME』初登場記念、YUMEKIさんのアクリルスタンド発売！ 撮りおろしビジュアルで作成しました。完全受注販売です。（申し込み締め切り4月6日）

https://infosquare.shop/?pid=190573994

アクリルスタンドのコンプリートセットをご購入の方には、撮りおろし画像を使用したフォトカード（全１種）を１枚プレゼント！

https://infosquare.shop/?pid=190574088

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★해외 배송 가능

★提供海外配送服务

★海外通販OＫ

DKB

韓国のボーイズグループDKB（ダークビー）がエスカワ３回目の登場！ 今回もクールな雰囲気で撮りおろし。インタビューでは 「モテモテ(ハート)エピソード」「メンバーに賞をあげるなら？」など楽しい質問にたくさん答えてくださいました。21名様にサイン入りチェキプレゼントもありますので、お楽しみに！

下記URLからお求めいただくと、DKBの購入者特典のフォトカード（ハートのサングラスver.）を７種類からランダムで１枚差し上げます。

＜通常版＞https://infosquare.shop/?pid=190560468

＜特別版＞https://infosquare.shop/?pid=190560711

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★해외 배송 가능

★供海外配送服务

★海外通販OK

＜グッズ発売１.アクリルスタンド＞

さらに！ 『S Cawaii! ME』の撮りおろし画像を使用したDKBのアクリルスタンドを発売！ 撮りおろしビジュアルで作成しました。完全受注販売です。（申し込み締め切り4月6日）

https://infosquare.shop/?pid=190576809

アクリルスタンドのコンプリートセットをご購入の方には、撮りおろし画像を使用したグループショットのフォトカード（全１種）を１枚プレゼント！

https://infosquare.shop/?pid=190576853

★Overseas shipping available.

★해외 배송 가능

★提供海外配送服务

★海外通販OＫ

＜グッズ発売２.ブロマイド＞

撮りおろしビジュアルで作成したDKBのブロマイドを発売！ 完全受注販売です。（申し込み締め切り4月6日）

https://scawaii.emii.photo/

★Overseas shipping available.

★해외 배송 가능

★提供海外配送服务

★海外通販OＫ

WEi

４年ぶり、２回目のエスカワ登場となるWEi（ウィーアイ）の皆さん。４年前のかわいらしい雰囲気とはガラリと変わり、ALLブラックの衣裳でクールにキメてくださった皆さん。インタビューでは「あなたに恋をしたら、どんな良いことがありますか？」「自分がファンだったらどのメンバーのファンになる？」「モテモテ(ハート)エピソードを教えて！」など、たくさんの質問に答えてくださいました。15名様にサイン入りチェキプレゼントもありますので、たくさんのご応募お待ちしています。

下記URLからお求めいただくと、WEiの購入者特典のフォトカード(ロリポップキャンディver.)を5種類からランダムで１枚差し上げます。

＜通常版＞https://infosquare.shop/?pid=190560436

＜特別版＞https://infosquare.shop/?pid=190560634

★Overseas shipping available.

★해외 배송 가능

★供海外配送服务

★海外通販OK

WHIB

韓国のボーイズグループWHIB（フィブ）が日本の雑誌に初登場！ 日本の雑誌初とは思えないほど、堂々としたポージングで撮影に挑んでくださったメンバーの皆さん。「モテモテ(ハート)エピソード」「ファンになったら、どのメンバーのファンになる？」といった質問や、愛用している私物もお披露目。オーディション経験があるメンバーには「BOYSIIPLANET」や「青春スター」のエピソードもお聞きしました。21名様にサイン入りチェキプレゼントもありますので、お楽しみに！

下記URLからお求めいただくと、WHIBの購入者特典フォトカード（スナイパーver.）を７種類からランダムで１枚差し上げます。

＜通常版＞https://infosquare.shop/?pid=190560450

＜特別版＞https://infosquare.shop/?pid=190560668

★Overseas shipping available.

★해외 배송 가능

★供海外配送服务

★海外通販OK

『S Cawaii! ME 2026 SPRING』は下記からもご購入いただけます。

（こちらには購入者特典がついていないサイトもありますので、ご注意くださいませ）

＜通常版＞

【COVER】MAZZEL

【BACK COVER】n.SSign

■インフォスクエア

https://infosquare.shop/?pid=190563812

■タワーレコード

https://tower.jp/item/7978967

■Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4074631903

■楽天ブックス

http://books.rakuten.co.jp/rdt/item/?sid=213310&sno=ISBN:9784074631902(http://books.rakuten.co.jp/rdt/item/?sid=213310&sno=ISBN:9784074631902)

■セブンネット

https://7net.omni7.jp/detail/1107688247

■HMV

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16689423

＜特別版＞

【COVER】原因は自分にある。

【BACK COVER】吉澤要人（原因は自分にある。）×雨宮翔（GENIC）

■インフォスクエア

https://infosquare.shop/?pid=190563821

■タワーレコード

https://tower.jp/item/7978973

■Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4074634805

■楽天ブックス

http://books.rakuten.co.jp/rdt/item/?sid=213310&sno=ISBN:9784074634804(http://books.rakuten.co.jp/rdt/item/?sid=213310&sno=ISBN:9784074634804)

■セブンネット

https://7net.omni7.jp/detail/1107688248

■HMV

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16689424

各アーティストのサイン入りチェキやグッズプレゼントの応募方法は『S Cawaii! ME 2026 SPRING』の誌面をご覧ください。（誌面についている綴じ込みハガキでご応募ください）



最新情報は 『S Cawaii! ME』の公式X（旧Twitter）をご覧ください。

@mag_scawaii_men

【S Cawaii! 公式HP】 https://scawaiiweb.com/

【S Cawaii! YouTube】 S Cawaii!編集部

【S Cawaii! TikTok】mag_scawaii_me

【S Cawaii! Instagram】 mag_scawaii_me

■書誌情報

＜通常版＞

書名：S Cawaii! ME 2026 SPRING＜通常版＞

価格：1,760 円（税込）

発売：2026年3月23日（月）

判型：A4変形判

頁数：68ページ

ISBN:‎ 978-4-07-463190-2

（書店でご注文の際はISBNをお伝えください）

＜特別版＞

書名：S Cawaii! ME 2026 SPRING＜特別版＞

価格：1,760円（税込）

発売：2026年3月23日（月）

判型：A4変形判

頁数：68ページ

ISBN:‎ 978-4-07-463480-4

（書店でご注文の際はISBNをお伝えください）