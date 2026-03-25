ノーコードツール「クロワッサン」、業界別の活用事例集PDFを8カテゴリ同時公開

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市）は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツール「クロワッサン」において、業種別の活用イメージをまとめた事例集（PDF・8カテゴリ分）を同時公開したことをお知らせします。



今回公開したのは、商業施設・百貨店、通販・EC、美容サロン・クリニック、観光施設・交通、エンタメ、SaaS企業、教育業界、人材紹介の8カテゴリです。

企業ごとに販促の目的や顧客接点の作り方が異なるなかで、「自社ではどのように活用できるのか」をより具体的に検討いただけるよう、カテゴリごとに資料を整理しました。

本資料は、

- 参加率を高める企画の考え方- オンラインガチャ・診断・アンケートの使い分け- 業種ごとに相性の良い施策イメージ- キャンペーン設計時のヒント

などを把握したい方に向けた内容です。

8カテゴリの事例集PDFを一挙公開

今回、以下8種類のPDF資料を同時公開しました。

- 商業施設／百貨店向け事例集商業施設／百貨店向け事例集 を読む :https://drive.google.com/file/d/17ZPl_YKu5QwzAowttNrsglSROGgmTCDo/view?usp=sharing

2. 通販／EC向け事例集

通販／EC向け事例集 を読む :https://drive.google.com/file/d/1-NxBzQfQo4orlGUQ-0rx8t-omYaegUXn/view?usp=sharing

3. 美容サロン／クリニック向け事例集

美容サロン／クリニック向け事例集 を読む :https://drive.google.com/file/d/12LULD2igYAPymbi4v5yn7aPgh8I4rRpf/view?usp=sharing

4. 観光施設／交通向け事例集

観光施設／交通向け事例集 を読む :https://drive.google.com/file/d/1-o3jJoo5JENfHFdkc_EYtZslDFe_HZtr/view?usp=sharing

5. エンタメ向け事例集

エンタメ向け事例集 を読む :https://drive.google.com/file/d/1NqV731sACoiNJYaKcHKk01JJ0A_4hROy/view?usp=sharing

6. SaaS企業向け事例集

SaaS企業向け事例集 を読む :https://drive.google.com/file/d/1o4aerzpb0ogwJYBTyu6V7ubqhhozXnlO/view?usp=sharing

7. 教育業界向け事例集

教育業界向け事例集 を読む :https://drive.google.com/file/d/1pYNVizWRz7plWYcuNpToBkvA2i21MWF2/view?usp=sharing

8. 人材紹介向け事例集

業種ごとに異なる「参加型マーケティング」の設計を、検討しやすく

人材紹介向け事例集 を読む :https://drive.google.com/file/d/1uVZnNVPwg1EmOpeOKDhp52ElXo944hME/view?usp=sharing

「クロワッサン」は、オンライン上でガチャ、診断、アンケートといった参加型コンテンツをノーコードで作成できるマーケティングツールです。

実際の施策設計では、同じ機能であっても業種によって重視されるポイントは異なります。

たとえば、

- 商業施設・百貨店：来館・回遊のきっかけづくり- 通販・EC：購入導線との接続- 美容やクリニック：予約前後の接点設計- 観光施設・交通：利用促進や地域回遊- エンタメ：ファン参加型企画- SaaS：リード獲得や商談前の興味喚起- 教育：継続接点づくり- 人材紹介：求職者との接触機会の創出

など、求められる設計思想はそれぞれ異なります。

今回の事例集はそうした違いを踏まえ、「自社の業界では、どのような打ち出し方が現実的か」を考えるための入口資料として活用いただけるよう制作しました。

こんな方におすすめ

- 自社業界に近い活用例をまとめて確認したい方- オンラインガチャ・診断・アンケートの使い分けを整理したい方- キャンペーンや販促施策の初期検討を効率化したい方- 部内提案用の参考資料を探している方- 参加型マーケティング施策の企画ヒントを収集したい方

株式会社on the bakeryでは今後も、業界や用途ごとに活用イメージを具体化しやすい情報発信を進め、企業が参加型マーケティング施策を検討しやすい環境づくりを支援してまいります。

「クロワッサン」について

「クロワッサン」は、株式会社on the bakeryが開発・提供する、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。

キャンペーン施策、参加促進、見込み顧客との接点づくりなど、さまざまなマーケティングシーンに応じて活用いただけます。

「クロワッサン」の効果と特徴

サービス詳細・お問い合わせはこちら :https://lp.croissant.buzz/contact/

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は、初期費用を合せて65万円ほど。

月額5万円からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakery について

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社on the bakery

カスタマーサポート：佐藤 奈々（サトウ ナナ）

お問い合わせ先 ： satou@onthebakery.co.jp