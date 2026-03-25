【岐阜県郡上市】医療・介護従事者の「学び直し」を地元で。2026年度前期「スキルアップセミナー」全5回を開催

「勇者の部屋」医療職・介護職向け 学び直し・スキルアップセミナー（2026年度前期）

オンラインカウンセリング「勇者の部屋」(https://www.bravesroom.online/)（代表：勝水健吾(https://www.bravesroom.online/top/profile)）は、株式会社ウイング(https://wing-wellness.jimdofree.com/)（代表取締役：山田奈津美）が運営する「スタジオ ウイング」との共同企画として、2026年5月より、岐阜県郡上市にて医療職・介護職向けの「学び直し・スキルアップセミナー（2026年度前期）」を開催いたします。

■ セミナー開催の背景と目的

株式会社ウイング 山田奈津美

長年、郡上市で旅行代理店を経営してきた株式会社ウイングの山田奈津美です。私はコロナ禍における医療従事者の献身的な姿勢に深い敬意を抱き、超高齢社会において不可欠な存在である彼らを支援したいという想いから、本セミナーを企画しました。

従来、専門性の高いセミナーの多くは名古屋などの都市部で開催されており、郡上市在住の従事者にとっては移動時間や交通費が大きな負担となっていました。 そこで、「都会まで行かなくても受けられる上質な学び」をコンセプトに、地元・郡上で最新の知識とスキルを習得できる場を提供します。

■講師

「勇者の部屋」 勝水健吾

1975年岐阜県郡上市生まれ。同在住。

【学歴】郡上高等学校、名古屋大学医療技術短期大学部、日本福祉大学、名古屋大学大学院医学系研究科、卒業。リハビリテーション療法学修士。

【職歴】東海市民病院（現：公立西知多総合病院、愛知県東海市）、守山いつき病院（名古屋市）などに勤務。

【教育歴】名古屋大学（名古屋市）、星城大学（愛知県東海市）などの非常勤講師も務める。その他、臨床実習指導歴、多数あり。

【資格】産業カウンセラー・社会福祉士・理学療法士

現在は、オンラインカウンセリング「勇者の部屋」(https://www.bravesroom.online/)代表。

■ セミナーの特徴：現場で即実践できる5つのテーマ

講師である勝水健吾(https://www.bravesroom.online/top/profile)氏は、長年、臨床現場で理学療法士として勤務した経験から、養成校では教えてくれなかったことや、新人教育でなかなかフォローできていないことがある現状に問題を感じ、今回はテーマを5つに絞りグループワークを中心に実践的なカリキュラムを提供します。

・ 第1回（5月）：ホントの「傾聴」とは？！

１．「傾聴」って何？

２．「傾聴」に必要な態度

３．「傾聴」で使うテクニック

４．グループワーク「傾聴体験」

※3人1組となり、それぞれ「話し手」「聴き手」「観察者」に役割分担し、ご自身の「傾聴スキル」に対しフィードバックを受けながら再確認していただきます。

・ 第2回（6月）：「尊厳ある」高齢者への対応

１．「老化」とは？

２．「高齢者」の医学的特徴

３．「高齢者」の心理学的特徴

４．「高齢者」の社会的背景

５．ロールプレイ「高齢者対応」

※3人一組のグループになり、提示した3つの高齢者モデルケースを通じて、フィードバックを受けながらご自身の高齢者への対応を再確認していただきます。

・ 第3回（7月）：アップデート！LGBTQ+の理解

１．そもそも「LGBTQ+」とは？

２．LGBTQ+を取り巻く現状

３．偏見と差別、そしてスティグマ

４．トークイベント

※当事者トークゲストと勝水によるトークです。

・ 第4回（8月）：管理職向け！お互いを尊重した交渉術

１．管理職としてのお困りごとアレコレ

２．アサーション（スキル）とは

３．アサーションを活用した支援

４．職場内でのアサーション活用

５．アサーショントレーニング

※3人1組となり、「アサーションが必要なシチュエーション」での対応をしていただき、ご自身のコミュニケーション・交渉スキルを再確認していただきます。

・ 第5回（9月）：好きな仕事を好きでいるために…

１．「感情労働」って何？

２．どうして心は疲弊するのか？

３．アナタのストレスコーピング

４．認知行動療法的な対処法

５．書く「マインドフルネス」

６．マインドフルネス体験

■ 開催概要

・ 開催日程： 2026年5月～9月（各月、平日夜間または週末午前の選択制）※

【平日開催】19:00～21:00

【週末開催】10:00～12:00

・ 会場： スタジオ ウイング（岐阜県郡上市大和町神路327-1）(https://maps.app.goo.gl/99BYvAMJ5hRZ7r2x5)

・ 料金： 各回 3,000円（茶菓子付き）

・ 定員： 最少催行人数3名（申込多数の場合は先着順）

・ 対象： 医療従事者、介護従事者、対人援助職の方

※詳しい日程は公式ホームページ(https://www.bravesroom.online/top/seminar)内をご確認下さい。

■ お申し込み方法

下記公式ホームページ内のフォームより、各回開催日の3日前までにお申し込みください。

【詳細・申込URL】 https://www.bravesroom.online/top/seminar

■ 会場・企画協力

スタジオ ウイング（株式会社ウイング） 代表取締役：山田 奈津美。 郡上市内の旧家や旧店舗をリノベーションし、新たな風を吹き込む活動を展開。 本セミナーの会場となる「スタジオ ウイング」を通じ、地域の活性化と人材育成を支援する。

株式会社ウイング：https://wing-wellness.jimdofree.com/

■主催・お問合せ先

「勇者の部屋」主催 【勇者の部屋】

公式サイト：https://www.bravesroom.online/

代表：勝水 健吾（かつみず けんご）

所在地：岐阜県郡上市

活動内容：全てオンラインで完結する心理カウンセリングサービス。また、メンタルヘルス、LGBTQ+、障がい者支援に関するセミナー・研修会も提供。無料の当事者会・自助会を開催し、多様なメンタルヘルスのニーズに応えます。

電話番号：080-6002-2865

受付時間 月~木：8:30~21:30

土：8:30~12:30

メールアドレス：braves.room@gmail.com

各SNSプラットフォーム :https://1link.jp/bravesroom