フランス・パリ発のショコラ専門店「ル・ショコラ・アラン・デュカス」、母の日や春の贈り物に！花やドライフルーツを散りばめた華やかなショコラ「ローズ・マンディアン」4/14（火）発売

株式会社SFAD

フランス・パリ発のショコラ専門店「ル・ショコラ・アラン・デュカス」は、母の日や春の贈り物にぴったりなショコラ「ローズ・マンディアン」を2026年4月14日（火）より、全店舗及びオンラインブティックにて販売いたします。

また、手土産にも人気の「ケーク・フランボワーズ・アマンド」、「マカロン ショコラ」の春夏限定フレーバーも登場。季節ならではの味わいをお楽しみいただけます。

▼ローズ・マンディアン・ノワゼット、ローズ・マンディアン・ピスターシュ

「ル・ショコラ・アラン・デュカス」を象徴する幾何学デザインで描かれたバラが印象的なショコラ。片面には、オレンジコンフィやイチジク、アプリコットなどのドライフルーツに加え、ドライフランボワーズをまとわせたピーカンナッツ、スミレやバラの花びらの砂糖漬けを華やかに散りばめました。

「ローズ・マンディアン・ノワゼット」はカカオ75％のショコラ ノワールにヘーゼルナッツを、「ローズ・マンディアン・ピスターシュ」はカカオ45％のショコラ オ・レにピスタチオを合わせ、それぞれ異なるフレーバーをお楽しみいただけます。箱を開けた瞬間にショコラの芳醇な香りが広がり、見た目にも華やかな一品です。

価格：ローズ・マンディアン・ノワゼットまたはピスターシュ 1個入り\3,240（税込）

ローズ・マンディアン・ノワゼット＆ピスターシュ 2個入り（2種）\6,264（税込）

販売店舗：全国の直営店（東京工房／日本橋高島屋／大丸心斎橋／羽田空港／渋谷スクランブルスクエア）及びオンラインブティック（https://lechocolat-alainducasse.jp/）

*店舗により一部お取り扱いのない商品がございます。

販売期間：2026年4月14日（火）～5月中旬まで

*数量限定 （なくなり次第終了）

▼ケーク・フランボワーズ・アマンド

ローストアーモンドとフランボワーズを混ぜ込んだ生地をしっとりと焼き上げたケーク。仕上げにショコラ ノワールでコーティングし、アーモンド、カカオニブ、ドライフランボワーズをトッピングして華やかに仕上げました。甘酸っぱいフランボワーズとアーモンドの香ばしさが調和した味わいをお楽しみいただけます。

価格：\3,564（税込）

販売店舗：全国の直営店（東京工房／日本橋高島屋／大丸心斎橋／羽田空港 第2ターミナル／渋谷スクランブルスクエア）及びオンラインブティック（https://lechocolat-alainducasse.jp/）

販売期間：2026年4月4日（土）～9月中旬まで

▼マカロン ショコラ ＜フランボワーズ、パッション、タイ＞

今年の春夏は、フランボワーズ、パッションフルーツ、そして新たに加わるタイ産カカオ75％ショコラの3種類のガナッシュをサンド。甘酸っぱい果実の風味やカカオの奥行きある味わいが広がるこの季節にぴったりのフルーティーなマカロンです。

価格：3個入り（3種）\3,240（税込）

6個入り（3種）\5,832（税込）

販売店舗：全国の直営店（東京工房／日本橋高島屋／大丸心斎橋／渋谷スクランブルスクエア）及びオンラインブティック（https://lechocolat-alainducasse.jp/）

販売期間：2026年4月28日（火）～9月中旬まで

■ル・ショコラ・アラン・デュカスについて

フランス料理シェフ、アラン・デュカスが手掛ける、フランス・パリ発のショコラ専門店。世界各地からカカオ豆を厳選し、カカオ豆の焙煎からショコラができるまで全ての工程を、時代を超えて受け継がれる伝統製法を用いてパリと東京の工房で製造しています。丁寧に時間をかけ、産地とその個性が生かされた味わいに仕上げています。

パリの中心、バスティーユ地区でオープンした「ル・ショコラ・アラン・デュカス」は2018年3月、フランス以外で初となるショコラ工房を東京・日本橋にオープン。現在は国内5ヶ所（東京工房、日本橋高島屋、大丸心斎橋、羽田空港、渋谷スクランブルスクエア）のブティックとオンラインブティックでの販売を通じてショコラの魅力を発信しています。東京工房には、ショコラのデザートやドリンクをイートインで楽しめるデザートサロン「ル・サロン」を併設。渋谷スクランブルスクエア、大丸心斎橋ではソフトクリームやドリンクをイートインスペースでご提供しています。2024年10月には、姉妹ブランドのビスケット専門店「ル・ビスキュイ・アラン・デュカス 東京」が東京・日本橋にオープン（その後、渋谷スクランブルスクエア・羽田空港・大丸心斎橋・日本橋高島屋にも展開）。

公式サイト：https://lechocolat-alainducasse.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/lechocolatalainducassejapan/

東京工房幾何学デザインが特徴的なタブレット＜アラン・デュカス＞

1956年フランス・ランド地方に生まれ、農園で育つ。大地の恵み溢れる環境で幼い頃から味覚が発達。16歳で料理の世界に入ると、ミシェル・ゲラール、アラン・シャペルをはじめとする著名シェフの店で経験を重ね、1988年にモナコの最高級ホテル「オテル・ド・パリ」内のレストラン「ル・ルイ・キャーンズ」に料理長として就任。1990年には、33歳でミシュランガイドの3つ星に掲載（ホテル内レストランとして史上初の快挙）。1998年には、パリのレストラン「アラン・デュカス」も3つ星に掲載され、6つの星を同時に獲得するなど、長期に渡りフランス料理界を牽引してきた。その後厨房を離れてからもレシピだけでなく、店舗のインテリアデザイン、テーブルウェア、厨房設計などのアイデア作りをはじめ、ビストロから3つ星まで、世界8か国で約30のレストランの指揮を執る。また、フランス料理の継承・後進育成に向け、料理・製菓の国際的な専門機関「デュカス・エデュケーション」の創設や、ショコラ・カフェ・ビスキュイ・アイスクリーム専門店の展開に至るまで、飲食サービスとホスピタリティ業界において様々なヴィジョンを展開している。

＜パトリック・パイエー＞

アジア統括 エグゼクティブ・シェフ・ショコラティエ&パティシエ

フランスにてフォション・パリのエグゼクティブ・シェフ・パティシエ、そしてカフェ・プーシキン製菓クリエイション部門エグゼクティブ・シェフ・パティシエを経て、2021年より「ル・ショコラ・アラン・デュカス」のエグゼクティブ・シェフに着任。現在は「ル・ビスキュイ・アラン・デュカス」も含め、高い技術力と創造性あふれる手腕でブランドの世界観を表現している。

右：アラン・デュカス / 左：パトリック・パイエー