ヴァレオ、欧州特許庁（EPO）においてフランス企業として特許出願数第1位を維持

株式会社ヴァレオジャパン

ヴァレオは、2025年に650件の特許を出願し、欧州特許庁（EPO）において再びフランス最大の特許出願企業となりました。3月24日に発表された「EPOテクノロジー・ダッシュボード2025」によると、これは2024年と比較して20.1%という大幅な増加です。あらゆる技術分野の全フランス企業の中で第1位にランクされたことは、ヴァレオのイノベーション戦略とグローバルな特許ポートフォリオが強固で有効性の高いものであることを示しています。今回の結果は、グループが「LexisNexis Top 100 Global Innovators 2026」に選出された直後に公表されました。

これらの評価は、ヴァレオの戦略におけるイノベーションの中心的な役割と、モビリティの未来を形作る技術開発へのコミットメントを際立たせるものです。ヴァレオは、電動化とサーマルマネジメント、ソフトウェア・ディファインド・ビークル（SDV）、先進運転支援システム（ADAS）、スマートライティングを含む主要な技術領域に注力しています 。

ヴァレオグループの研究開発担当副社長であるクリストフ・ル・リニエは、次のように述べています。「欧州特許庁において再びフランス最大の特許出願企業となったことは、ヴァレオのイノベーション文化の深さと、世界中のチームの卓越したコミットメントを反映したものです。この評価は、先日のLexisNexisによる表彰とともに、私たちの特許ポートフォリオの強さと有効性、そして画期的な技術を市場に投入する能力を裏付けるものです。ヴァレオにとって、イノベーションはモビリティをより電動化し、安全で、ソフトウェア・ディファインドにするという私たちの使命の中核をなすものです」

ヴァレオは年間売上高の約10.9%を研究開発に充てており、2025年には約23億ユーロに達しました。32,000件以上の有効特許と59カ所の研究開発センターのグローバルネットワークを擁し、グループは世界中でイノベーションを開発・展開しています 。

ヴァレオの研究開発チームが出願した特許は、主に以下の技術領域に焦点を当てています。

- 電動モビリティソリューションの性能と効率の向上：特にバッテリー冷却システム、レアアース・フリーの電動モーター、サーマルマネジメントの専門知識- 運転支援とソフトウェアベースの機能の拡張：センサー、クリーニングシステム、自動駐車、ソフトウェア保護のイノベーションによる- 道路安全の向上：周囲の環境に適応し、他の道路利用者と通信できる次世代スマートライティングシステムによる

EPOの報告にある通り、フランスは特に輸送部門において常にイノベーションをリードしており、この分野は引き続き同国の主要なイノベーション分野となっています。ヴァレオは、EPOにおける国内イノベーションランキングでフランス企業の中で第1位にランクされています。この実績は、最も有望な発明を優先し、世界各地の主要市場で確実に権利を保護する戦略により、最先端のモビリティ・ソリューションを開発するヴァレオの主導的な役割を浮き彫りにしています。

欧州のイノベーションにとって記録的な1年

「EPOテクノロジー・ダッシュボード2025」は、特許出願数が前年比1.4%増の201,974件という過去最高を記録し、歴史的な節目となったことを明らかにしました 。この成長は、主にデジタル技術とクリーンエネルギーのイノベーションによって牽引されました。このダイナミックな状況の中で、フランスは欧州で第2位、世界で第6位の寄与国としての強力な地位を維持しており、EPOに提出された全申請の5.4%を占めています 。

ヴァレオについて

ヴァレオは、世界中の自動車およびテクノロジーパートナー向けに革新的なソリューションとシステムを創造する、世界をリードするテクノロジー企業です 。ヴァレオは、パワー・ディビジョン、ブレイン・ディビジョン、ライト・ディビジョンと、アフターマーケットとニューモビリティ向けの拡張サービス・パートナーであるヴァレオサービスで構成されています 。ヴァレオは、モビリティをより安全に、より持続可能に、そしてすべての人に手が届くものにすることにコミットしています 。グループは、より電動化が進み、より安全で、ソフトウェア・ディファインドとなる「未来のクルマ」を形作る上で重要な役割を果たしています 。ヴァレオは、グローバルな生産拠点と、電動化、先進運転支援システム、ライティング、ソフトウェアにおける技術的リーダーシップを活かして、1台あたりの付加価値のシェアを高めています 。ヴァレオはパリ証券取引所に上場しています。

数字で見るヴァレオ：2025年の売上高209億ユーロ ｜2026年2月26日時点で、約100,000名の従業員を擁し、29カ国で149カ所の工場、59カ所の研究開発センター、19カ所の物流プラットフォームを構えています。