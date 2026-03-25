「特別寄与料AI」、『特別寄与料制度の活用ガイド 2026』をPDFで無料公開

株式会社Mycat

本ガイドは、法務省の公開資料および裁判所統計を基に、特別寄与料制度の概要と請求方法を整理したものです。2019年の民法改正で新設されたこの制度により、相続人以外の親族が被相続人の介護等に貢献した場合に金銭請求が可能になりました。全5章構成で、制度の背景、請求の要件、金額の算定方法、証拠準備チェックリスト、請求期限の注意点を網羅しています。

白書の主な内容- エグゼクティブサマリー- 制度の概要- 請求の実務- 証拠準備チェックリスト- まとめ

出典- 法務省「民法（相続法）改正」関連資料- 最高裁判所「司法統計年報（家事事件）」- 法テラス「相続に関する法律支援」- 厚生労働省「介護保険制度の概要」ダウンロード方法

https://tokubetu-kiyo.xyz/whitepaper/special-contribution-guide-2026 にアクセスし、フォームに入力いただくことでPDFを無料でダウンロードいただけます。

### 株式会社Mycatについて

株式会社Mycat（https://mycat.business）は、AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営を行う企業です。「特別寄与料AI」をはじめとする複数のAIサービスを通じて、専門知識のハードルを下げ、誰もが適正な判断を行える社会の実現を目指しています。



所在地：東京都目黒区三田2丁目7番22号

設立：2025年2月5日

コーポレートサイト：https://mycat.business

お問い合わせ：info@mycat.business