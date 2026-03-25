株式会社 UNCOVER TRUTH

UNCOVER TRUTH、次世代AIで企業のマーケティングAXを実現するデータ基盤サービス「AXUA（アクア）」を提供開始

データとAIの融合でハイパーパーソナライゼーションを実現し、LTV（顧客生涯価値）を最大化

株式会社UNCOVER TRUTHは、次世代AIを活用して企業のLTV（顧客生涯価値）最大化を支援するAIドリブンマーケティング基盤サービス「AXUA（アクア）」の提供を開始しました。

「AXUA」は、企業のAIトランスフォーメーション（AX）を推進する統合データ環境「AX Unified Architecture」をコンセプトとしたサービスです。

データとAIを融合し、当社独自のノウハウに基づいて設計されたAIエージェントを通じて顧客の属性や接点ごとのコンテクスト（文脈）を深く理解することで、これまでにない規模と粒度で1to1マーケティングを実現する「ハイパーパーソナライゼーション」を支援します。

■ ハイパーパーソナライゼーションが求められる背景

インターネットの発展により情報量は急増し、消費者ニーズは高度に多様化しています。また、日本では人口減少が進む中、企業は限られた顧客との関係性をより深める必要があります。

一方で現在のデジタルマーケティングでは、「誰がどこから来たか」といった識別技術は進化したものの、「今その人が何を求めているか」を理解する仕組みは十分ではありません。さらに、多くの企業では人的リソースの制約から、依然としてセグメント単位のマーケティングにとどまっています。

しかし生成AIの進化により、顧客一人ひとりを理解し最適なコミュニケーションを行う「ハイパーパーソナライゼーション」が現実的に実現可能な段階に入りました。

一方で、それを支えるデータ基盤や体制づくりは、多くの企業にとってまだ課題となっています。

■ AXUAが目指す世界観

AXUAが目指すのは、当社が創業時から掲げてきたビジョン「ユーザー主導の世の中へ」の実現です。

ユーザー主導とは、消費者が「欲しい情報を、欲しいタイミングで迷いなく得られる」社会を意味します。

ハイパーパーソナライゼーションは単なるマーケティング手法ではなく、企業と顧客の長期的な信頼関係を築くコミュニケーションのあり方そのものです。

AXUAは、既存のデータ環境を活かしながらAIを活用した次世代データマーケティング基盤への移行を支援し、企業のLTV経営を支える新しい顧客コミュニケーションの実現を目指します。

■ AXUAが実現する顧客理解と施策実行環境の進化に向けたステップ

AXUAのデータ基盤設計全体像

AXUAでは、顧客データを統合的に管理するAIデータマーケティング基盤を中心に、次のようなステップで進化を実現します。

1. 多角的なデータ統合による「個客」の可視化

購買履歴や行動データに加え、VoC、アンケート、商品情報、位置情報、ライフスタイルデータなどを統合し、顧客を多面的に理解します。

2. AIプロファイラーによる心理的インサイトの解析

AIが顧客データを分析し、価値観や興味関心、不安などの心理的インサイトまで含めた個客像を描き出します。

3. 文脈（コンテクスト）を加味したリアルタイムな接客

顧客の行動や状況をリアルタイムに理解し、最適なタイミングと内容でコミュニケーションを実施。さらに過去のやり取りを学習し、長期的な関係構築を支援します。

4. AIエージェント群による1to1コミュニケーションの自動化

分析AIやクリエイティブ生成AIなど複数のAIエージェントが連携し、膨大なパターンの中から最適なメッセージを生成・配信。デジタル上でも「いつもの店員」のような自然な1to1接客を実現します。AIエージェントの設計・作成にあたっては、当社が長年多くの伴走コンサルティングプロジェクトを通じて蓄積してきた現場体験と顧客理解に基づく分析設計や施策立案のノウハウを詰め込むことで、実効性の高いアウトプットを期待できます。

次世代AIマーケティング基盤「AXUA」：ハイパーパーソナライゼーション実現への4ステップ

UNCOVER TRUTHはこれまで、さまざまな業界の企業に対するCDP構築やCRM支援を通じて、実践的なデータマーケティングの知見を蓄積してきました。

AXUAでは、企業の市場環境・事業課題・データ環境を踏まえながら、ハイパーパーソナライゼーション実現に向けた現実的なアプローチを提示し、その実装と運用を強力に支援していきます。

データとAIの力で、企業と顧客の関係性を次の時代へ。

UNCOVER TRUTHは、AXUAを通じて新しいマーケティングの未来を共に創造していきます。

社名

株式会社UNCOVER TRUTH

所在地

〒150-0031東京都渋谷区桜丘町20番1号渋谷インフォスタワー13階

代表者

代表取締役：石川 敬三

事業内容

CDPを活用したデータ統合・分析・改善コンサルティングサービスの提供

データアナリスト常駐型支援サービス「DX-Accelerator」の提供

データ活用基盤構築・支援サービス「Eark」の提供

コンテンツデータによるユーザー体験分析ツール「Content Analytics」の提供