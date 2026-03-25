【導入事例】関西を中心に24店舗展開する「ウィル不動産販売」、シフト制による「対応遅延」を防ぎ月150件の反響対応を仕組み化

株式会社インゲージ

コミュニケーションプラットフォーム『Re:lation（リレーション）』を提供し、6,000社以上（※1）の導入実績を誇る株式会社インゲージ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：和田 哲也）は、関西を中心に全国に24店舗展開する株式会社ウィル（本社：兵庫県宝塚市、代表取締役社長：田中 真次）における『Re:lation』導入事例を公開したことをお知らせいたします。

導入後、月150件に及ぶ反響への対応漏れや対応の遅延を防ぎ、若手社員の早期戦力化と管理職の負担軽減を実現しました。

◆導入の背景

シフト制による「担当者不在時の対応停滞」とブラックボックス化

不動産売買の現場において、初動のスピードはお客様の成約を左右する生命線です。同社の売買仲介部門では月に約150件の問い合わせが発生していましたが、店舗に定休日がなく担当者がシフト制で勤務しているため、「担当者が休みの日は対応が止まり、他社へ顧客が流出してしまう」という機会損失が発生していました。

また、従来のシステムやスプレッドシート、Googleカレンダーを組み合わせた管理では「誰がどこまで対応したか」が担当者自身にしか分からないブラックボックス状態に陥っており、属人化リスクの解消と、チーム全員でお客様をフォローできる体制構築が急務となっていました。

◆導入による効果

『Re:lation』の導入により、同社では現場の空気が目に見えて変化し、以下の業務改善が実現しました。

１.「10分の隙間時間」の可視化によるスピード対応

メール一覧のラベル機能により「どのお客様に、どのタイミングで連絡すべきか」が瞬時に把握可能に。接客の合間でできるタスクが可視化され、時間をかけずに的確な判断と初動対応ができるようになりました。

２.若手社員を育てる「生きたマニュアル」としての活用

過去の対応履歴や、反響対応時のトークスクリプトを共有する「掲示板機能」が社内で浸透。これを見ながら対応することで、経験の浅い1～4年目の若手社員でも、ベテランと同等の精度で初動対応ができる体制が整いました。

３.管理職のマネジメント負担の大幅軽減

管理職は受信箱を見るだけで、「各店舗の反響数」や「営業が回っていない（忙しい）状況」など現場の疲労度を一目で把握できるようになり、店舗運営やフォローアップが効率化されました。

４.異動者が直訴するほどの波及効果

Re:lationを利用していた社員が他店舗へ異動した際、「ここでも導入してほしい」と懇願するほど現場に定着。トップダウンではなく、現場からの強い要望で各店舗への導入が広がりました。

◆今後の展望

現在、関西から東京圏への出店など規模を拡大している同社において、Re:lationは単なるツールを超え、担当者がどこへ異動しても同じレベルで業務ができる「共通言語」として組織の成長基盤となっています。 株式会社インゲージは今後も、不動産業界をはじめとする現場の「属人化解消」と「業務効率化」を支援し、チーム全体で質の高い顧客対応を実現する「コムアセット」の価値を提供してまいります。

事例記事はこちら：https://ingage.jp/relation/testimonials/wills/

◆『Re:lation（リレーション）』について

『Re:lation（リレーション）』は、メール、電話、チャット、FAQなどあらゆるコミュニケーションを一元管理し、資産化し、AIを用いて効率的な対応をチームで行う「コムアセット」を実現するサービスです。これにより、担当者しか知り得なかった情報の属人化を防ぎ、組織全体の対応力を底上げするとともに、少ないリソースで効率的な運用による省人化を実現します。

『Re:lation』は、幅広い業種・業界で使われ、リリースから12年で導入社数は6,000社（※1）を超えました。使いやすさを追求したデザインは高く評価され、グッドデザイン賞を受賞しています。

『Re:lation』サービスサイト： https://ingage.jp(https://ingage.jp)

（※1） トライアル利用を含みます。

■株式会社ウィルについて

阪神間・名古屋エリアを中心に不動産売買仲介、リノベーション、注文住宅、住宅ローン・保険など、住まいに関する相談をワンストップで受ける不動産事業を展開。中古住宅の仲介とリノベーションを組み合わせた独自のビジネスモデルを展開し、顧客の理想の住まいづくりをトータルにサポートしています。

所在地：兵庫県宝塚市逆瀬川1-14-39

代表者：代表取締役社長 田中 真次

事業内容：流通事業、リフォーム・リノベーション事業、家具事業、開発分譲事業、賃貸事業、受託販売事業、不動産取引派生事業、その他の事業

コーポレートサイト：https://www.wills.co.jp/

■株式会社インゲージについて

所在地：大阪府大阪市北区芝田一丁目14番8号

代表者：代表取締役社長 和田 哲也

事業内容：コミュニケーションプラットフォーム『Re:lation』の開発・提供

コーポレートサイト：https://ingage.co.jp

■本リリースに関するお問い合わせ先

担当者： 株式会社インゲージ 広報担当

TEL： 050-3116-8373

E-mail： pr@ingage.jp