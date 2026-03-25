「あの日のうちのこにまた会える。」最新3D技術でペットの「今」を未来へ贈る、新サービス『PET TIME CAPSULE』提供開始！インターペット東京2026出展

有限会社ピンスタジオhttps://pettimecapsule.jp

ペットの3Dサービスを展開するPINSTUDIO（有限会社ピンスタジオ、本社：東京都中野区、代表取締役：太田 剛）は、最新の3D表現技術「ハイリアル3D（Gaussian Splatting）」を活用し、大切な家族であるペットの姿をフォトリアルな3Dデータとして記録・保存する新サービス『PET TIME CAPSULE（ペットタイムカプセル）』を2026年2月27日より開始いたしました。

ペットタイムカプセル公式サイト： https://pettimecapsule.jp/

■ サービス開始の背景：思い出を「記録」から「体験」へ

ペットとの時間は、私たち人間よりもずっと早く過ぎ去ってしまいます。「パピー時代のあどけない姿」「元気に走り回る今の表情」「穏やかに過ごすシニア期のぬくもり」。私たちはこれまで、フィギュア制作や写真撮影を通じて数多くの「思い出の形」をお手伝いしてきました。

しかし、お客様からは「もっとリアルに、その場の空気感ごと残したい」「将来、VRやメタバースなどでまた会えるようなデータが欲しい」という声をいただくことが増えています。

こうした願いを叶えるため、従来の3Dスキャンでは難しかった毛並みの質感や瞳の輝きまで忠実に再現する最新技術を導入。単なる写真や動画を超え、未来の自分へ贈る「宝物」として、新サービス『PET TIME CAPSULE』を開発いたしました。

■ 『PET TIME CAPSULE』4つの革新的な特徴

1. 息をのむ「超リアル」な質感（Gaussian Splatting採用） 最先端技術「ハイリアル3D（Gaussian Splatting）」を導入。従来の3Dモデルでは表現が難しかった、ペット特有の「フワフワ・モフモフ」とした柔らかな毛並みや、光を映す自然な陰影、潤んだ瞳の輝きまで、驚くほど忠実に再現します。

2. 特別なアプリ不要。スマホでいつでも「会える」 専用のWebビューワーにより、お手持ちのスマートフォンやPCのブラウザから、360度好きな角度でペットを眺めることができます。拡大して細部を確認したり、あたかも目の前にいるかのようなインタラクティブな体験が可能です。

3. 驚きのスピード。「当日お渡し」が可能に 従来の3Dデータ制作には数ヶ月の期間を要していましたが、本サービスでは撮影当日にデータのお渡しが可能です（※一部オプションを除く）。撮影した瞬間の感動を、その日のうちにご家族で共有いただけます。

4. 未来に繋がる「デジタル資産」 お渡しする高精細な3Dデータは、将来のVR・AR技術やAI、メタバースなど、進化し続けるデジタルプラットフォームでの活用が期待できる「価値ある資産」です。10年後、20年後の未来でも、その子を感じられる扉を開きます。

■ ご利用の流れ

予約： 公式サイト予約ページ(https://pinstudio-pet.com/products/pettimecapsule)より撮影枠を予約。

撮影（30分）： 3Dスタジオにて最新のスキャンシステムで撮影。

確認・お渡し： モニターで仕上がりを確認。その場でアクセスキー（QRコード付きプレート）をお渡しします。

お届け： 約1ヶ月後、オプションのミニフィギュアやメモリアルグッズをお届け。

■ サービスプラン

期間限定モニタープラン：4,950円（税込） 基本料金：9,900円（税込）

（3Dスキャン1ポーズ、ハイリアル3Dデータ、オリジナルアクセスキープレート）

ハイリアル3D追加ポーズ

１ポーズ：3,300円（税込）

５ポーズパック：9,900円（税込）

すくすく成長パス

1歳児未満限定：9,900円（税込）

（1年で2回追加撮影可能 特典：成長記録アルバム すべての基本プランの内容を含む）



その他オプション

ペットのデータカプセル／ペットの光造形ミニフィギュア／ ３Dフルカラーフィギュア／ 木彫フィギュア

■ 「インターペット東京2026」に出展

PINSTUDIOは、2026年4月2日（木）～5日（日）に東京ビッグサイトで開催される「インターペット東京2026」に出展いたします。

会場では、新しいペットの3Dスキャナで3Dスキャン無料撮影体験（所要時間約20分）をご利用いただけます。体験いただいた方にはスマホやタブレットで３Dデータを確認できるQRコードを贈呈します。

※撮影データは弊社フィギュアサービス（ライトプラン）へ転用することが可能です。

※イベント会場は仮設施設のため、通常サービスと一部仕様が異なります。

※無料撮影体験は撮影データの利用についてご承諾いただいただく事が条件です。

さらに無料体験にご参加いただいた方には、先着100名様限定でスペシャルプレゼントが当たるスピードくじを進呈。 スペシャルプレゼントの詳細は当日会場にて発表します。お楽しみに！ この機会に是非お立ちよりください。

【イベント概要】

イベント名：第15回 インターペット東京2026 会期：2026年4月2日（木）～4月5日（日）

※4月2日はビジネスデーのためペットの来場不可

会場：東京ビッグサイト 東7ホール (ブースNo. E7 C009)

公式サイト：https://interpets.jp/public/

■ 担当者メッセージ

「ペットは一生のうち、その歩みとともにその姿を変えていきます。私たちは、その時々の『かけがえのない今』を、まるで時間が止まったかのような鮮明さで残したいと考えました。このタイムカプセルが、数年後、数十年後の飼い主様にとって、心の支えや最高の笑顔の源になることを願っています。」



【店舗・会社概要】

店舗名：PINSTUDIO 東中野店 所在地：〒164-0002 東京都中野区上高田1-2-41 コーポシンエイ 1F 代表者：代表取締役 太田 剛

事業内容：ペットの3D撮影・フィギュア制作、ペット用品企画・販売

PINSTUDIO公式サイト：https://pinstudio-pet.com/

PET TIME CAPSULEサービスサイト：https://pettimecapsule.jp/



※本プレスリリースに記載されている内容は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

有限会社ピンスタジオ

PINSTUDIO

担当：Pet & 3D 事業部

お問い合わせページ：https://pinstudio-pet.com/pages/contact

TEL：03-6279-1459

https://pinstudio-pet.com