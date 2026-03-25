【プルマン東京田町】ゴールデンウィーク限定！季節の食材を贅沢に使用した、春を味わうコースを20％OFFでご提供

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

仏アコーのプレミアムライフスタイルホテル『プルマン東京田町』（東京都港区芝浦3丁目1-21）は、レストラン「KASA」にて、2026年4月29日（水）～5月8日（金）のゴールデンウィーク期間限定で、特別セールプランをご提供いたします。

プルマン東京田町「KASA」の人気コースを期間限定20%OFFにてご提供

多彩なバリエーションからお好みの前菜・メインを選べるご好評のランチコースや、モエ・エ・シャンドンや10種のワインなどをフリーフローでお楽しみいただけるのディナーコースを、オンライン予約限定でお得な20％OFFにてご用意。やわらかな春風が心地よいこの季節には、開放感あふれるテラス席もおすすめです。ご家族やご友人とのランチ、シャンパンとともに過ごす優雅なディナーなど、賑わうゴールデンウィークに、都心にいながらゆったりとしたひとときをお楽しみください。

予約限定ゴールデンウイーク特別価格 対象メニュー

ディナー｜シグネチャーコース

オマール海老や尾長鯛など季節の食材をふんだんに使用した全5品のコース料理に、モエ・エ・シャンドンを含む15種のフリーフロー付きのディナーコース

シグネチャーコース オーストラリア産マトンポルケッタ

コース内容：5品のコース料理＋ドリンク（シャンパンを含む2時間フリーフロー）

※ L.O. 30分前

価格：14,000円 → 11,200円

ご提供時間：17:00～21:30 (L.O. 20:30)

＜メニュー 一部抜粋＞

オーストラリア産マトンポルケッタ

オーストラリア産の希少なマトンを、レモン、ローズマリー、ガーリックとともにじっくりローストしたポルケッタ。添えられた幅広の平打ちパスタ「パッパルデッレ」には、ラム肉を煮込み、ズッキーニや、茄子と仕立てたボロネーゼソースを合わせました。ラムバサダーを務めるエグゼクティブシェフ福田が手掛ける、こだわりのラム料理をご堪能いただける一皿です。

その他のコースメニュー詳細は、下記よりご確認ください。

https://www.pullmantokyotamachi.com/ja/offers/golden-week-offer/

ディナー｜クラシックコース

桜鯛のヴァプールとオージーラムの“トードインザホール”で楽しむ、魚×肉のWメインの全４品に、モエ・エ・シャンドンを含む15種のフリーフロー付きのディナーコース

苺とゆずのジェラート、濃厚なマスカルポーネムースを、ハイビスカスがほのかに香るジュレで包み込んだ華やかなデザートには、ご希望に応じてメッセージプレートをご用意。大切な方をお祝いする記念日ディナーにも最適です。

デザートにメッセージプレートを添えて

コース内容：4品のコース料理＋ドリンク（シャンパンを含む2時間フリーフロー）

※ L.O. 30分前

価格：12,000円 → 9,600円

ご提供時間：17:00 ～21:30 (L.O. 20:30)

＜メニュー 一部抜粋＞

桜鯛のヴァプール

旬の桜鯛をふっくらと蒸し上げ、新じゃがのサワーポテトとともに軽やかに仕立てた一皿。ホタルイカと菜の花のほろ苦いアクセントに、とんぶりのプチっとした食感や、ふき味噌のコクを重ね、春の味覚を多彩に表現しました。野菜の旨みを凝縮したブイヨン・ド・レギュームが、全体をやさしくまとめ上げます。

桜鯛のヴァプール

その他のコースメニュー詳細は、下記よりご確認ください。

https://www.pullmantokyotamachi.com/ja/offers/golden-week-offer/

ランチ｜カサコース

前菜5種とメイン7種の豊富なメニューからお好みで選べる、KASAの人気NO.1ランチコース、乾杯ドリンク付き

お好みの組み合わせを楽しめるカサコース

コース内容：（お好みの前菜＋お好みのメイン＋デザート＋ドリンク）+選べる乾杯ドリンク

価格：5,400円 → 4,320円

ご提供時間：12:00～14:30 (L.O. 14:00)

＜メニュー 一部抜粋＞

■前菜

・シェフのおまかせ前菜 ～サスティナブルメニュー～

・タスマニア産サーモンのモザイク

・桜海老と春キャベツのカネロニ など

■メイン

・本日のパスタ

・桜鯛のヴァプール 発酵バターソース

・山形豚のクリスピーロースト など

■デザート

・ハイビスカスベルベット マスカルポーネムース

お好みで選べる豊富なメニューの詳細は、下記よりご確認ください。

https://www.pullmantokyotamachi.com/ja/offers/golden-week-offer/

ゴールデンウィーク限定 KASA人気コース20%OFF セール 概要

期間：2026年4月29日（水）～5月8日（金）

時 間：12:00～14:30 (L.O. 14:00) ※ランチ

17:00～21:30 (L.O. 20:30) ※ディナー

場 所：プルマン東京田町 レストラン KASA

URL ：https://www.pullmantokyotamachi.com/ja/offers/golden-week-offer/

所在地：東京都港区芝浦3-1-21 プルマン東京田町 2F

アクセス：JR山手線 田町駅直結（南改札より徒歩1分）、都営地下鉄三田駅徒歩3分

料 金：

ディナー｜シグネチャーコース モエ・エ・シャンドンを含む15種のフリーフロー付き

お一人様 \14,000 (税込) → \11,200 (税込)

ディナー｜クラシックコース モエ・エ・シャンドンを含む15種のフリーフロー付き

お一人様 \12,000 (税込) → \9,600 (税込)

ランチ｜カサコース 選べる乾杯ドリンク付き

お一人様 \ 5,400 (税込) → \4,320 (税込)

＜ご予約＞

URL ： https://www.tablecheck.com/ja/shops/pullmantokyotamachi-kasa/reserve?menu_lists[]=69bcf81db1bba9f117ea3fff(https://www.tablecheck.com/ja/shops/pullmantokyotamachi-kasa/reserve?menu_lists%5B%5D=69bcf81db1bba9f117ea3fff)

※特別価格の適用には事前のオンライン予約が必須です。

※メッセージプレートをご希望のお客様は、ご予約時にご要望欄にてお知らせください。

※テラス席をご希望のお客様は、ご予約時にご要望欄にてお知らせください。

※天候によりテラス席はご利用いただけない場合は、室内のお席をご案内いたしますのでご安心ください。

レストラン KASA

世界中を旅してきたエグゼクティブシェフ福田の、様々な技法を冒険的に取り入れ、食材の魅力を引き出すアプローチをお楽しみください 。ライブ感あふれるオープンキッチン、全面ガラス張りの明るく解放感がある店内、ビジネス会合や親しい友人や家族との会食に最適な個室、そしてペットと一緒にお食事を楽しむことも出来るテラス席等、それぞれのシーンに合わせてご利用いただけます。

レストラン KASA

プルマン東京田町について

フランスを本拠地とするホスピタリティグループ「アコー」のプレミアムブランドとして、2018年10月に日本初上陸のプルマン東京田町は、「歌舞く」をコンセプトにした和とモダンを融合させた遊び心あるデザイン、インスピレーションを刺激するアートに出逢えるアップスケールホテル。

ダイナミックなアートが印象的なロビーラウンジ、モダンなルーフトップバー、美しい坪庭を望むエグゼクティブラウンジ、開放的な空間で旬の食材を使った芸術的なお料理の数々をお楽しみいただけるカジュアルダイニング、143のミニマルかつ機能的な客室、フィットネスを備え、JR駅直結の絶好のロケーションで、国内外のお客様に上質な滞在を提供しております。

プルマン東京田町公式ホームページはこちら :https://www.pullmantokyotamachi.com/ja/



ホームページ：https://www.pullmantokyotamachi.com/ja/

所在地：東京都港区芝浦3-1-21

総支配人：佐藤 有子

開業日：2018年10月1日

電話番号：03-6400-5855

E-mail：HB137@accor.com

アクセス：JR田町駅直結徒歩1分、都営地下鉄三田駅徒歩3分

インスタグラム：https://www.instagram.com/pullmantokyotamachi/

X：https://x.com/PullmanTokyo/