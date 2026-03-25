和歌山県湯浅町教育委員会、教職員の勤怠管理をクラウド化

株式会社ヒューアップテクノロジー

株式会社ヒューアップテクノロジー（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：篠川 貴洋、以下「ヒューアップ」）と、アイレス電子工業株式会社（本社：和歌山県海南市、代表取締役：辻 正吾、以下「アイレス電子工業」）は、和歌山県湯浅町教育委員会の教職員向けに、勤怠管理・労務管理のクラウド化を支援いたしました。

湯浅町教育委員会 南 紳也 氏

湯浅町教育委員会は、学校現場で求められる多様な働き方に対応するため、ICTを活用した業務改善を段階的に進めています。顔認証打刻システム「DigiFaceAI」と、労務管理システム「DigiSheet」の導入により、教職員の方々は正確で簡単に勤怠手続可能となり、教育活動に専念できる環境が整備されました。

■導入の背景

従来、湯浅町教育委員会では、各学校の端末に接続したICカードリーダーによる打刻方式で勤怠管理を行ってきました。今後の運用見直しにあたり、県教育委員会が共同調達する校務システム上で勤怠管理を行う方法についても検討しましたが、クラウド化に多額の費用を要することが判明し、より効率的かつ持続可能な仕組みの導入が課題となっていました。

また、従来の方式では、打刻を行える端末が校内に限定されていたため、打刻忘れや、退勤後の急な対応、出張勤務時の勤務記録がその場で行えないなど、教育現場の実態に十分対応できないという課題もありました。

こうした背景から、低コストで運用可能であり、安全性と利便性を兼ね備え、場所を問わず利用できるクラウド型勤怠管理システムの導入を検討し、顔認証による打刻機能を備えたシステムを採用しました。

その結果、有給休暇や時間単位休暇の取得状況について、デジタル上での記録管理および管理職による承認が可能となり、勤怠状況を正確かつ効率的に把握できる環境が整備されました。

しかし、システムの導入方針が定まった一方で、教育現場ならではの運用上の課題も浮き彫りになってきました。

■導入の経緯と課題解決

教育現場では、教員にはPCが配備されている一方、支援員や用務員など教員以外の職員には十分に行き渡っていない状況があり、従来のPCや専用端末を前提とした勤怠管理では運用面で制約がありました。加えて、複数校を兼務する職員や、出張勤務、退勤後対応など、働き方の多様化への柔軟な対応も求められていました。

これらの課題に対応するため、湯浅町教育委員会は「DigiFaceAI」と「DigiSheet」を導入し、スマートフォンやタブレットからも出退勤の打刻や勤務記録の登録ができる環境を整備しました。これにより、場所を問わず勤怠記録が可能となり、打刻忘れや記録漏れの防止につながるとともに、複数校を兼務する職員や出張勤務など、多様な勤務形態にも柔軟に対応できる体制を構築しています。

では、こうした取り組みは、教職員の日々の働き方にどのような変化をもたらしたのでしょうか。

■導入効果

本システムの導入により、教職員の働き方に大きな変化が生まれました。

・ 顔認証打刻により、勤務場所や時間を問わず正確な勤怠記録を実現

・ スマートフォン・タブレットによる勤務記録登録により打刻忘れを防止、事務負担を大幅に軽減

・ 管理職による迅速な確認・承認の実現

・ 学校ごとの承認フロー設定により、多拠点勤務にも柔軟に対応

・ 有給休暇や時間単位休暇の取得状況をデジタルで一元管理

これにより、湯浅町教育委員会では、教職員が煩雑な事務作業から解放され、教育活動により専念できる体制を実現しています。

■今後の展望

ヒューアップおよびアイレス電子工業は、教育機関向けクラウド型勤怠・労務管理ソリューションを通じて、教育現場の働き方改革を推進します。

湯浅町での取り組みをモデルケースとして、より多くの教育現場において、効率的かつ柔軟な働き方を支えるデジタル環境の構築を進めてまいります。

■アイレス電子工業株式会社 会社概要

会社名：アイレス電子工業株式会社

URL：https://www.ailes.co.jp/

所在地：和歌山県海南市且来840

代表者：代表取締役 辻 正吾

設立：1980年8月

事業内容：

1．FAシステム事業

工場の自動化・生産管理システム設計・開発・構築。製造ライン制御や生産情報表示など、モノづくり現場向けシステムを提供。

2．ICT事業

地方公共団体・自治体、医療・福祉・企業など向けに、業務ソフト開発、ネットワーク構築、ICTインフラ導入・運用支援を行う。

3．機器システム事業

電子制御機器・専用機器、表示システム（LED表示器等）の設計・製造・販売、さらにセキュリティシステム設計・施工・保守まで対応。

■ お問合せ先

アイレス電子工業株式会社 ICT事業部

Tel：073-483-2287

■株式会社ヒューアップテクノロジー 会社概要

会社名：株式会社ヒューアップテクノロジー

URL：https://www.huapp.co.jp/

所在地：東京都豊島区南池袋1-13-23 JRE南池袋ビル4階

代表者：代表取締役社長 篠川 貴洋

設立：2000年6月

事業内容：

・【教育機関向け】 「学校でもタイムレコーダー」

Web勤怠管理システム『DigiSheet』https://www.huapp.co.jp/digisheet_education/

・AI顔認証打刻管理サービス『DigiFaceAI』https://www.huapp.co.jp/service/digifaceai/

■ お問合せ先

株式会社ヒューアップテクノロジー

Tel：03-5244-9655

お問合せフォーム：https://www.huapp.co.jp/contact_reg/

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