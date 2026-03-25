「ほねごり接骨院・はりきゅう院 伊勢佐木長者町院」2026年5月1日オープン！

株式会社ほねごり

株式会社ほねごりは、2026年5月1日(金)、神奈川県横浜市中区に「ほねごり接骨院・はりきゅう院 伊勢佐木長者町院」をオープンいたします。

横浜市営地下鉄ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」から徒歩1分というアクセスしやすい立地に開院し、地域の皆さまのお身体のケアをサポートする接骨院として新たにスタートいたします。

■ 伊勢佐木長者町駅徒歩1分、駅近の利便性

《※店舗イメージ》

伊勢佐木長者町院は、「伊勢佐木長者町駅」から徒歩1分の場所に位置しています。

駅からすぐの立地のため、通勤や通学、お仕事帰りなど日常生活の中で立ち寄りやすく、忙しい方でも無理なく通いやすい環境です。

■ 横浜中心部に近い生活利便性の高いエリア

《ご予約お待ちしております♪》WEBで予約する :https://yoyaku.aigorit.com?codeStoreB=vLVD3JVXLINEで予約する :https://lin.ee/mRAyUcn

伊勢佐木長者町エリアは横浜市中区に位置し、関内エリアにも近い利便性の高い地域です。

駅周辺には商店街や飲食店、生活に必要な店舗が多く、日常生活を送りやすい環境が整っています。

また、横浜駅へも地下鉄で約7分とアクセスが良く、通勤・通学にも便利な立地として多くの方が行き交うエリアです。

■ 忙しい毎日の中で身体を整える場所に

《ご来院お待ちしております♪》

仕事や日々の生活の中で、身体の疲れや不調を感じる方も多くいます。

伊勢佐木長者町院では、駅から徒歩1分という利便性の高い立地を活かし、働く方が通いやすい接骨院として、お身体のケアをサポートしていきます。

日々のコンディションを整える場所として、地域で働く皆さまにも寄り添ってまいります。

■ オープン記念！身体の状態を知る無料体験会を開催！

《一人ひとりのお悩みに寄り添ってお話を伺います》WEBで予約する :https://yoyaku.aigorit.com?codeStoreB=vLVD3JVXLINEで予約する :https://lin.ee/mRAyUcn

開院を記念し、期間限定で無料体験会を実施予定！

姿勢や身体のバランスをチェックし、現在の不調の原因を丁寧に確認。

ほねごりを初めてご利用される方にも、安心して体験していただける内容となっています。

「自分の身体の状態を知るきっかけにしたい」そんな方にもおすすめの機会です。

■ 骨盤矯正や鍼灸など幅広い施術に対応

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当院では、骨盤の歪みを整える「骨盤矯正」をはじめ、「鍼灸施術」や「EMS」など、さまざまなお身体のお悩みに対応する施術を提供します。

肩や腰のお悩み、日常生活で感じる身体の不調など、一人ひとりのお身体の状態を丁寧に確認しながら、その方に合った施術をご提案していきます。

■ デスクワークによる肩こりや腰の不調にも対応

《寝ながらインナーを鍛えよう♪》

伊勢佐木長者町エリアは、オフィスや事業所も多く、働く方が多く行き交うエリアです。

長時間のデスクワークやパソコン作業によって、肩こりや腰の不調、姿勢の乱れなどを感じる方も少なくありません。

伊勢佐木長者町院では、骨盤矯正や鍼灸施術などを通じて、デスクワークによる身体の負担をケアし、日々のコンディションづくりをサポートしていきます。

仕事帰りにも立ち寄りやすい駅近の立地を活かし、地域で働く皆さまのお身体のケアにも寄り添ってまいります。

■ ほねごりグループとは

《凝り固まっていませんか？》

ほねごりグループは、「お客様の痛みを無くすためには、お客様のお話を良く聴くこと」をモットーに、2014年7月に1店舗目のほねごり接骨院をオープンしました。

その後、首都圏（神奈川・東京・埼玉）を中心に現在60店舗を展開、地域の皆様に寄り添った鍼灸接骨院として日々成長をしています。

■ 店舗情報

《代表の阿部公太郎と、ほねごりくん》

オープン日：2026年5月1日(金)

店舗名 ： ほねごり接骨院・はりきゅう院 伊勢佐木長者町院

住 所 ： 〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町4-10-2-101

アクセス：「伊勢崎長者町駅」から徒歩1分・「関内駅」から徒歩8分

駐車場 ：無し

営業時間：月曜～土曜：AM9:30～12:00

PM15:00～19:00

日曜・祝日：AM8:30～12:00

PM15:00～18:00

Googleマップ :https://maps.app.goo.gl/kw3evwSHTkEGsjpFAWEBで予約する :https://yoyaku.aigorit.com?codeStoreB=vLVD3JVXLINEで予約する :https://lin.ee/mRAyUcn