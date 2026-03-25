北海道に本社を置く企業として初、Pontaのキャラクターを活用した地域密着型マーケティング施策を2026年春ごろ開始

株式会社クレタ

北海道に根ざした軽自動車販売店である株式会社クレタ「北海道軽パーク」（本社：北海道苫小牧市、代表取締役：石亀一昭）は、株式会社ロイヤリティ マーケティングと提携し、2026年春ごろ、PontaポイントおよびPontaキャラクターを活用したCM放映をはじめとする新たな地域密着型のマーケティング施策を開始します。本施策は、北海道に本社を置く企業として初の取り組みとなり、来店や相談といった気軽な行動をPontaポイントで後押しするとともに、利用シーンの広いポイントサービスを導入する事で、少しでも、地域で生活する皆さまの支えとなりたいと考えています。また、キャラクターを通じた親しみやすい店舗づくりによって、地域のお客様との新しい関係構築を目指します。

■ 背景

近年、共通ポイントは日常生活に深く浸透し、購買行動や来店動機に大きな影響を与える存在となっています。こうした浸透の背景には、ためたポイントを幅広い業種・業態で利用できる高い利便性があります。



株式会社クレタ「北海道軽パーク」では、車の購入に限らず、点検や相談といった日常的な接点をより身近なものにすることが、地域のお客様との信頼関係づくりにつながると考えています。そこで今回、Pontaポイントという多くの方に親しまれている仕組みに加え、キャラクターを活用した親しみやすい体験を組み合わせることで、気軽に立ち寄り、相談しやすい環境づくりを目指し、本施策を導入します。

■ 施策の概要

本施策では、ご来店の上、アドバイザーへご相談いただいたお客様には、10Pontaポイントを加算いたします。これにより、購入の有無にかかわらず、地域のお客様が気軽に利用・相談しやすい環境づくりを目指します。

■ キャラクター活用による取り組み

あわせて本施策では、Pontaのキャラクターを活用したマーケティング施策の展開を行う予定です。 キャラクターを通じて、来店時の楽しさや親しみやすさを高めることで、家族連れやこれまで車にあまり関心のなかった方にも、気軽に足を運んでいただけるきっかけを創出していきます。

■ 今後の展開・狙い

提携サービス開始後も、本施策を通じて得られたお客様の声や利用状況をもとに、Pontaポイントの加算対象サービスや活用シーンを段階的に拡充していく予定です。

車検・点検といったアフターサービスに加え、北海道のカーライフに寄り添った情報発信や地域イベントとの連動、キャラクターを活用した体験型企画や、「軽パークPonta（仮称）」のグッズ展開なども検討し、単なるポイント提携にとどまらない、地域密着型の顧客接点づくりを目指します。

株式会社クレタ「北海道軽パーク」は、今後も「軽自動車で北海道を元気に」という理念のもと、地域に根ざした取り組みを進めてまいります。

■ 代表コメント

株式会社クレタ 代表取締役副社長 石亀裕晃

「北海道で車を検討されるお客様にとって、販売店は“買う場所”であると同時に、気軽に相談できる存在でありたいと考えています。Pontaポイントに加え、キャラクターを通じた親しみやすい体験を取り入れることで、これまで以上に来店や相談のハードルを下げ、地域のお客様との接点を広げていきたいと考えています。また、日常生活の幅広いシーンで利用される「ポイントサービス」を通じて、少しでも日常生活の支援になればと思い、本施策を開始しました。」

■ 株式会社クレタについて

株式会社クレタは、軽自動車専門店「北海道軽パーク」を、札幌市内に2店舗、北広島市に1店舗、苫小牧市に1店舗展開しています。スズキ正規代理店、ダイハツスーパーピット店としてメーカーと特約店契約を結ぶ正規販売店であり、届出済未使用車・中古車に加え、新車の販売も行っています。

また、定期点検や車検、故障・事故時の修理対応についても、国土交通省の指定・認可を受けた自社整備工場にて対応しています。

経営理念は「暮らしのレベルアップを大切にする」、「軽自動車を通して北海道を元気に」。地域に根ざしたカーライフサポートを通じて、北海道の暮らしに貢献する企業を目指しています。

【会社概要】

社名：株式会社クレタ

本社所在地：北海道苫小牧市沼ノ端中央1-14-16

代表取締役：石亀 一昭

事業内容：軽届出済未使用車販売店 新車・中古車販売 車検・法定点検 自動車整備全般 鈑金塗装 損害保険 生命保険 レンタリース

設立：1998年

HP：https://kereta.jp/