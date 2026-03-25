【イベントレポート】5,000人が来場！敏感肌ブランド ディセンシア名古屋POPUPに予想を上回る反響 「Catch! Vitamin C」開催

株式会社DECENCIAディセンシア名古屋POPUP「Catch! Vitamin C」会場の様子

ポーラ・オルビスグループの株式会社DECENCIA（東京都品川区、代表取締役：西野英美）は、名古屋にて期間限定POPUPイベント「Catch! Vitamin C」を開催しました。

イベント期間中は約5,000人が来場し、予想を上回る反響となりました。

会場内では、大型ボールに貼り付けられたサンプルを“キャッチ”できる体験型コンテンツをはじめ、カプセルトイ企画や商品体験など、さまざまな形で“Catch! Vitamin C”のコンセプトを体感できる仕掛けを展開。来場者が楽しみながら参加できる設計により、会場全体の盛り上がりやSNSでの拡散にもつながりました。

また、会場では名古屋限定の販売セットも展開し、多くのお客様にご好評をいただきました。日によっては平均的な店舗売上の約5倍を記録するなど、POPUPならではの大きな反響となりました。

さらにイベント期間中には、代表取締役の西野英美も会場を訪れ、来場者と直接交流。敏感肌研究や商品開発への想いについてお客様と会話を交わす場面も見られ、会場は終始活気に包まれました。



【イベント実施背景】

2026年3月10日に発売した新商品「ディセンシアホワイト シリーズ」の発売を機に、本イベントを実施しました。通販を中心に展開しているブランドだからこそ、より多くのお客様と直接お会いし、ブランドや商品の魅力を体感していただきたいという想いからです。

期間中は社員有志が参加し、来場されたお客様と直接コミュニケーションを取りながら、ブランドや新商品の魅力をお伝えする場となりました。

また、会場にお越しいただけない方にもイベントの様子をお届けできるよう、Instagramライブ配信も実施。代表の西野自らブース内を案内するなど、オンライン・オフライン双方でお客様との接点づくりを行いました。

リアルとデジタルの両面からお客様とのコミュニケーションを深めることで、ブランドの世界観や商品理解をより身近に感じていただく機会となりました。

ブース内容をインスタグラムライブで配信



【イベント概要】

■名称： DECENCIA POP-UP EVENT 「Catch Vitamin C」

期間： 2026年3月11日（水）～ 3月17日（火）

会場： @cosme NAGOYA





【会場の様子】

大型ボール（商品サンプリング）商品展示

フォトスポットカプセルトイ企画名古屋限定 特別セット販売新商品体験コーナーPOPUP空間イベントの様子





【代表：西野も来場 お客様と直接交流】

代表自らお客様へ接客

イベント期間中には、代表取締役 西野英美も会場を訪れ、実際に商品を手に取るお客様と直接コミュニケーションを取りながら、敏感肌研究や新商品の込めた想いについてお伝えしました。



【SNSでの反響】

イベントの様子はSNSでも多く投稿され、「ビタミンCキャッチ！！」「黄色の世界観がかわいい」「テクスチャーが好き」などの声が寄せられました。

なかでも「いろいろ体験できて楽しかった」「新商品のサンプルもらえて嬉しい」「推しのカラーと一緒！」といったコメントや、名古屋限定セットについて言及する投稿も見られ、来場者の体験がSNS上でも広く共有されています。





【商品概要】

ディセンシアホワイト シリーズ（医薬部外品）



ディセンシアホワイト シリーズ（医薬部外品）

美白（※1）有効成分ビタミンC誘導体（※2）の“キャッチ力”という新概念に基づく美白シリーズです。

・ディセンシアホワイト スパイク―VC ローション 医薬部外品＜敏感肌用美白(※1)化粧水＞

本品 125ｍL \6,050（税込）

・ディセンシアホワイト スパイク―VC クリーム 医薬部外品＜敏感肌用美白(※1)クリーム＞

本品 30g \6,600（税込）

※1 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと ※2 アスコルビン酸２-グルコシド





■ 販売チャネル

・ DECENCIA 公式オンラインショップ：https://www.decencia.co.jp/

・ @cosme STORE（一部店舗）・FLAGSHIP

取扱い店舗リスト：https://www.decencia.co.jp/store/

・ 一部総合通販サイト

■ 株式会社DECENCIAについて

ディセンシアは、ポーラ・オルビスグループの敏感肌向けスキンケアブランドです。ポーラ化成工業 研究所の品質基準と独自の敏感肌知見に基づき、本質を追求した商品開発をしています。「肌の不公平をなくしたい」という想いから、敏感肌に悩む方々の心と肌を開放するスキンケアを提供しています。

・ ディセンシア 公式オンラインショップ：https://www.decencia.co.jp/

・ ディセンシア コーポレートサイト：https://www.decencia.co.jp/company/

・ ディセンシア お客さまセンター TEL：0120‐714‐115