レーザー美容発想*¹のスキンケアブランド『DERMA LASER』から、全方位毛穴ケア*²を叶える最高峰*³ライン「SUPER BLACK LINE」が誕生！

株式会社クオリティファースト

株式会社クオリティファースト(本社: 東京都中央区、代表取締役:藤井 みづ穂) は、レーザー美容発想*¹のスキンケアブランド『DERMA LASER』からを全方位毛穴ケア*²を叶える最高峰*³ライン「DERMA LASER プレミアムシリーズ SUPER BLACK LINE」を2026年3月25日（水）に新発売いたします。

独自複合成分『ブラック生ビタミンC*⁴』×『超高圧微粒子テクノロジー』で

今までにない未体験の肌感動を叶えます。

「DERMA LASER プレミアムシリーズ SUPER BLACK LINE」は、独自複合成分「ブラック生ビタミンC*⁴」と「超高圧微粒子テクノロジー」で限界まで高濃度*³×高*³浸透*⁵を追求。たるみ毛穴、黒ずみ毛穴、開き毛穴、乾燥毛穴、つまり毛穴などの様々な毛穴悩みにアプローチし、光が巡る肌へ導きます。ラインナップは、シートマスク、化粧水、美容液、アイシート、クリームの5アイテム。

「DERMA LASER プレミアムシリーズ SUPER BLACK LINE」共通ポイント

POINT１.独自複合成分『ブラック生ビタミンC*⁴』配合

「SUPER BLACK LINE」の核となるのが、毛穴ケア*²のために設計された独自複合成分「ブラック生ビタミンC*⁴」。天然のビタミンCを豊富に含んだブラックベリー由来エキス*⁶と、肌につけた瞬間からビタミンCとして働く速攻型の生ビタミンC*⁷を軸に、毛穴トラブルの原因にアプローチする毛穴特化型ビタミンC誘導体*⁸を組み合わせた、ダーマレーザー独自の処方です。

POINT２.『超高圧微粒子テクノロジー』で美容成分をナノ化

超高圧微粒子テクノロジーで、美容成分をナノ化。ナノカプセル*⁹の力で、ダーマレーザー史上最高峰*³の浸透*⁵性を実現しました。角層のすみずみまで素早く届き、つるんとなめらかで、透明感*¹⁰あふれる肌へ。

POINT３.5つのフリー処方

防腐剤フリー、アルコールフリー、合成着色料フリー、合成香料フリー、鉱物油フリー。

不要な成分を極力使わない処方設計で、肌にやさしく、美容成分の力を角質層までまっすぐ届けます。

「DERMA LASER プレミアムシリーズ SUPER BLACK LINE」ラインナップ

毛穴*²を全方位からケアする最高峰*³シートマスクダーマレーザー スーパーブラックVC100マスク

■ダーマレーザー スーパーブラックVC100マスク 7枚入 1,100円（税込）

独自複合成分「ブラック生ビタミンC*⁴」を含む5種のビタミンC*¹¹と10％ナイアシンアミド*¹²であらゆる毛穴*²悩みにアプローチ。超高圧微粒子テクノロジーでナノ化した美容成分を最大限に浸透*⁵させ肌悩みに働きかけます。さらに、最高級*³の高*³密着・高*³浸透*⁵のエクストリームシートで長時間の潤い持続も叶えます。お手入れ時間は3分でOK。

ダーマレーザー史上最高*³濃度ビタミンC*¹³20％配合！個包装タイプの美容液ダーマレーザー スーパーブラックVC 1ショット 28個入

■ダーマレーザー スーパーブラックVC 1ショット 7個入 990円（税込）／28個入 2,970円（税込）

独自複合成分「ブラック生ビタミンC*⁴」を含む5種のビタミンC*¹³が20%配合であらゆる毛穴*²悩みにアプローチ！超高圧微粒子テクノロジーでナノ化した美容成分を最大限に浸透*⁵させ肌悩みに働きかけます。いつでもフレッシュな状態で使える個包装タイプだから毎回使い切り、超高濃度*³のビタミンC*¹³をフレッシュな状態でお肌のすみずみに浸透*⁵させます。

12％ビタミンC*¹⁴＋高濃度*³レチノール*¹⁵で全方位目元ケア【夜用】ダーマレーザー アイシート スーパーブラックVCR

■ダーマレーザー アイシート スーパーブラックVCR 10枚入 990円（税込）

独自複合成分「ブラック生ビタミンC*⁴」を含む6種のビタミンC*¹⁴が12%配合。さらに速攻目元ケアに必要な成分レチノール*¹⁵、グルタチオン*¹⁶、加水分解ヒアルロン酸*¹²も高濃度*³で配合。超高圧微粒子テクノロジーでナノ化した美容成分を最大限に浸透*⁵させ肌悩みに働きかけます。また、最高級*³の高*³密着・高*³浸透*⁵のエクストリームシートを採用し、まぶたも覆う独自の形状で全方位目元悩みにアプローチ。お手入れ時間は3分でOK。

10％ナイアシンアミド*¹²配合、美容液レベルの毛穴ケア*²化粧水ダーマレーザー スーパーブラックVC100 ローション

■ダーマレーザー スーパーブラックVC100 ローション 240mL 2,200円（税込）

美容液レベルの毛穴ケア*²と高*³保湿を実現した化粧水。独自複合成分「ブラック生ビタミンC*⁴」を含む高濃度*³な5種のビタミンC*¹⁷と、様々な肌悩みにアプローチするナイアシンアミド*¹²を美容液レベルの10%配合。さらに超高圧微粒子テクノロジーでナノ化した美容成分を最大限に浸透*⁵させ肌悩みに働きかけ、豊富なうるおいを長時間、角質層深部に蓄えます。

頼もしいバリア力で包み込む。美しさを長時間守る高機能クリームダーマレーザー スーパーブラックVC100 クリーム

■ダーマレーザー スーパーブラックVC100 クリーム 70g 2,420円（税込）

独自複合成分「ブラック生ビタミンC*⁴」を含む高濃度*³な6種のビタミンC*¹⁸と、最強*³の保湿成分セラミド*¹⁹を限界まで高*³配合。さらに、肌への浸透*⁵性の高いヒアルロン酸*²⁰に加え、肌あれを防ぐCICA成分*²¹や高純度*³ティーツリー*²²を掛け合わせた高機能*³な処方設計。超高圧微粒子テクノロジーでナノ化した美容成分を最大限に浸透*⁵させ肌悩みに働きかけます。

『DERMA LASER』とは

「ダーマレーザー」は、美容医療の発想に着目し、自宅でレーザー

美容発想*¹の集中ケアを叶えるスキンケアブランド。

美容成分を高濃度*³で配合し、独自の浸透*⁵技術で必要な美容成分を素早く肌に届けます。

*¹ 医療機関、医療行為を表すものではありません。 *² 潤いを与え、毛穴の目立ちにくいなめらかなお肌へ *³ クオリティファーストとして *⁴ マスク、アイシート、クリーム：アスコルビン酸、ミリスチル３-グリセリルアスコルビン酸、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、セイヨウヤブイチゴ果実エキス（全て整肌成分）美容液、化粧水：アスコルビン酸、ミリスチル３-グリセリルアスコルビン酸、セイヨウヤブイチゴ果実エキス（全て整肌保湿成分） *⁵ 角質層まで *⁶ セイヨウヤブイチゴ果実エキス（整肌成分） *⁷ アスコルビン酸（整肌成分） *⁸ ミリスチル3-グリセリルアスコルビン酸（整肌成分） *⁹ 水添レシチン、ダイズステロール、セラミドNP（全て保湿成分） *¹⁰ 明るく透明感のあるお肌に整えること *¹¹ アスコルビン酸、ミリスチル３-グリセリルアスコルビン酸、パルミチン酸アスコルビルリン酸３Ｎａ、リン酸アスコルビルＭｇ、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（全て整肌成分） *¹² 保湿成分 *¹³ 3-グリセリルアスコルビン酸、アスコルビン酸、パルミチン酸アスコルビルリン酸３Ｎａ、ミリスチル３-グリセリルアスコルビン酸、リン酸アスコルビルＭｇ（全て整肌保湿成分） *¹⁴ テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、３-グリセリルアスコルビン酸、アスコルビン酸、ミリスチル３-グリセリルアスコルビン酸、パルミチン酸アスコルビル、パルミチン酸アスコルビルリン酸３Ｎａ（全て整肌成分） *¹⁵ レチノール、水添レチノール、パルミチン酸レチノール（全て保湿成分） *¹⁶ 整肌成分 *¹⁷ アスコルビン酸、ミリスチル３-グリセリルアスコルビン酸、３-O-エチルアスコルビン酸、リン酸アスコルビルＭｇ、パルミチン酸アスコルビルリン酸３Ｎａ（全て整肌保湿成分） *¹⁸ アスコルビン酸、ミリスチル３-グリセリルアスコルビン酸、パルミチン酸アスコルビルリン酸３Ｎａ、リン酸アスコルビルＭｇ、3-O-エチルアスコルビン酸、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（全て整肌成分） *¹⁹ セラミドＮＰ、セレブロシド、フィトスフィンゴシン（全て保湿成分） *²⁰ 加水分解ヒアルロン酸Ｎａ（保湿成分） *²¹ ツボクサエキス（保湿成分）*²² ティーツリー葉油、ティーツリー葉エキス（全て保湿成分）

＜ブランド公式＞

HP：https://q1st.jp

Instagram:https://www.instagram.com/q1st.jp/

【会社概要】

株式会社クオリティファースト

〒104-0061 東京都中央区銀座三丁目10番1号 銀座グランディールビル6階

TEL:0120-963-190