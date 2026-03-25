株式会社ネットプロテクションズ

株式会社ネットプロテクションズ（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：柴田 紳、以下「当社」）は、セレクトショップを展開する株式会社ビームス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：設楽洋、以下「ビームス」）が運営するBEAMS公式オンラインショップに当社の後払い決済サービス「atone（アトネ）」の提供を開始しました。

背景と展望

「atone」はクレジットカード不要で、その場ですぐに決済ができるため、購買までのリードタイムを短縮することができ、SNSから流入してきた新規層の購入率の向上に寄与します。後払い決済サービスのリーディングカンパニーとして20年以上の安定した運用実績があるため、ユーザーはもちろんのこと、加盟店も安全にサービスをご利用いただけます。

また、atoneが使えるお店や実施中のお得なキャンペーンをチェックできるポータルサイト「atone shops」を活用した情報発信や販促施策の実施も可能となり、atone会員を基盤とした新規顧客獲得も期待できます。

「atone」について

「atone」は、通販・実店舗の両方で利用できる後払い決済サービスです。購入者は、銀行口座やクレジットカード情報の登録・チャージなしで、購入後に支払いが可能です。一方、導入事業者にとっては、購入直前の離脱を防ぎ、売上ロスの減少につながります。また、実店舗では、クレジットカードを保有しているものの利用しない購入者の取りこぼしを防ぎ、キャッシュレス化を促進できます。さらに、ポイントプログラムも導入しており、新規顧客獲得、リピート率向上、購買単価の増加にも貢献します。

詳細はこちら：https://atone.be/

「BEAMS」について

今年（2026年）50周年を迎えたBEAMSは、1976年、東京・原宿で創業。1号店「American Life Shop BEAMS」に続き、世界の様々なライフスタイルをコンセプトにした店舗を展開し、ファッション・雑貨・インテリア・音楽・アート・食品などにいたるまで、国内外のブランドや作品を多角的に紹介するセレクトショップの先駆けとして時代をリードしてきました。日本とアジア地域に約175店舗を擁し、モノ・コト・ヒトを軸にしたコミュニティが織り成すカルチャーは、各地で幅広い世代に支持されています。

BEAMS公式オンラインショップ：https://www.beams.co.jp/

株式会社ネットプロテクションズ 会社概要

商号 ：株式会社ネットプロテクションズ

（株式会社ネットプロテクションズホールディングス（東証プライム、証券コード7383）グループ）

代表者 ：代表取締役社長 柴田 紳

URL ：https://corp.netprotections.com/

事業内容 ：後払い決済サービス各種

創業 ：2000年1月

資本金 ：1億円

所在地 ：東京都千代田区麹町4丁目2-6 住友不動産麹町ファーストビル5階

株式会社ビームス 会社概要

商号 ：株式会社ビームス

代表者 ：設楽 洋

URL ：https://www.beams.co.jp/company/

事業内容 ：紳士服、婦人服、バッグ、靴、雑貨等の販売

所在地 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 1-5-8 神宮前タワービルディング