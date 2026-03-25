体の中から冷やす　凍らせて飲む「熱中対策水アイススラリー サイダー」発売

赤穂化成株式会社

塩づくりの技術を基盤にしたミネラルの総合メーカーである赤穂化成株式会社（本社：兵庫県赤穂市、代表取締役社長：池上良成）は、2026年4月1日（水）より、凍らせて飲むシャーベット状飲料「熱中対策水アイススラリー サイダー」を全国のスーパー、ドラッグストア、オンラインストアにて発売いたします。本商品は、汗に近いイオンバランスを備えたアイススラリー飲料で、体を中から冷やします。

熱中対策水アイススラリー サイダー

■義務化後、対策の中身が問われる夏へ

2025年6月に施行された労働安全衛生規則の改正により、企業には熱中症対策の体制整備と作業者への周知が義務付けられました。2026年は、熱中症対策義務化2年目となります。

改正省令の細部事項では、身体の冷却手段の一つとしてアイススラリーの摂取が例示されており、具体的な冷却手段の検討が求められています。

■補給と冷却を両立する新提案

これまでの熱中症対策は、汗で失われた水分や塩分を補うことが中心でした。本商品は、微細な氷を含むアイススラリーを飲むことで、体を中から冷やすことができる飲料です。水分補給と同時に氷の冷却効果により体温上昇を抑え、作業時の暑さ対策をサポートします。

■アイススラリーとは

アイススラリーとは、液体の中に微細な氷の粒が混ざったシャーベット状の飲料です。氷の冷却効果と飲料の流動性を併せ持ち、口から素早く体内へ氷を届けることができます。氷の粒が細かいため表面積が大きく、効率よく体温を下げることが可能です。

■「熱中対策水アイススラリー」の特徴

１. 凍らせて飲む冷却飲料

微細な氷を含む流動性のあるアイススラリーが、体を中から冷やします。

熱中対策水アイススラリーサイダー 中身

２. 塩分濃度0.17％

厚生労働省・環境省が推奨する範囲（0.1～0.2％）に設計。汗で失われる水分とイオンを補給します。

３. 赤穂の天塩使用

塩づくりの技術を活かしたミネラル設計。

４. サイダー風味

暑い時でも飲みやすいすっきりとした後味。

５. リキャップ可能

再冷凍が可能なパウチ容器。 ※開封後はお早めにお召し上がりください。

■使用方法

１. 冷凍庫で4時間以上凍らせる

２. 常温で10～15分置く

３. 柔らかくなるまで揉みほぐし、押し出して飲用

■想定使用シーン

建設現場や工場などの屋外作業前炎天下でのスポーツ前体を素早く冷やしたい場面

■商品概要

商品名 ：熱中対策水アイススラリー サイダー

価格 ：オープン価格

容量 ：120g

発売日 ：2026年4月1日(水)

販売場所 ：全国のスーパー、ドラッグストア、オンラインストア

など

賞味期限 ：12ヶ月

原材料名 ：粉あめ(国内製造)、塩、海水(海洋深層水)ミネラル/

香料、酸味料、硫酸マグネシウム、増粘多糖類、塩化

カリウム、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)

■赤穂化成について

「日本第一の塩を産したまち 播州赤穂」として日本遺産に登録されている兵庫県赤穂市は江戸時代から続く日本屈指の塩の産地です。赤穂化成株式会社はかつて存在した赤穂東浜塩田をルーツにもち、塩田の開拓から数えて約400年の歴史を持つ企業です。弊社は海水に含まれているナトリウムやカリウム、マグネシウムなどの塩類を食品や工業用など多種多様な用途に展開しています。代表的な商品「赤穂の天塩」は50年以上続くロングセラー商品で、日本伝統の塩の味を現代に伝えています。

【企業概要】

社名 ：赤穂化成株式会社

本社所在地 ：兵庫県赤穂市坂越329番地

ホームページ ：https://www.ako-kasei.co.jp

商品詳細ページ ：https://web.ako-kasei.co.jp/PR/ICESLURRY/

＜お客様からの商品に関するお問い合わせ

赤穂化成株式会社お客様相談室 0120-40-4139（ フリーダイヤル ）