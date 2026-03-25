歌舞伎ファンのコミュニティポータル「歌舞伎アイ」を本格公開 ～ 観劇体験を共有、感動を分かち合い、仲間と裾野を広げる

株式会社電脳和風Cyber-JP

■ サービス公開の背景

日本の伝統芸能である歌舞伎は、「どの演目を観ればよいかわからない」「初めての観劇にハードルを感じる」といった敷居が高いと感じられることもあります。

実際はハードルなどなく、自然体で楽しんでいる歌舞伎ファンの生の声を集めることで、新しい仲間をもっと増やしたいとの思いから、「歌舞伎アイ」を創りました。現在、感想投稿を広く募集しています。





サービスURL

https://kabuki.cyber-jp.com/



■ 「歌舞伎アイ」とは

「歌舞伎アイ」は、歌舞伎公演に関する感想・評価・おすすめポイントをユーザー同士で共有できるどきづけとなります。PC・スマートフォンのどちらからでも快適に楽しめます。

観劇後の感想投稿・初心者向けのおすすめ演目の発見・公演ごとの評価の可視化 などを通じて、今すぐ観劇の予定を立て、生の舞台を観に行きたくなる動機づけとなります。

また、歌舞伎関連のTV・雑誌・イベントの最新情報も整理して発信します。

映画レビューサイトのように、観客の視点から歌舞伎の魅力を蓄積していくことを目指しています。

「歌舞伎アイ」アイコン



■ サービスの特徴

１. 観客視点のリアルな感想

専門的な解説ではなく、「実際に観てどう感じたか」を共有

２. 初心者にもやさしい画面

「また観たい」「感動した」といった個人の感想を5段階の★で示すことができ、タグ付けにより、ご贔屓の俳優さんが視覚的に分かります

３. 観劇体験の広がり

他の人の感想をきっかけに、新しい演目や役者の発見をマッチング



■ 今後の展望

今後は投稿数の拡充とともに、

初心者向けおすすめランキング、演目・役者ごとの傾向分析、観劇ガイドコンテンツの充実

などを進め、歌舞伎ファンの裾野拡大と観劇文化の活性化に貢献してまいります。

■ コメント（株式会社電脳和風Cyber-JP 代表 海野 浩）

「1999年からHPで歌舞伎情報を発信し、2020年からはYouTubeで歌舞伎観劇の感想情報を300本以上発信(https://www.youtube.com/@CyberJapanesque)して、すでに８５万回以上再生されています。でも自分だけでなく、歌舞伎を観たあとの“誰かに話したくなる気持ち”を、そのまま残せる場所を皆でつくりたいと考えました。映画「国宝」で興味を持つ人が増えましたが、まだまだ敷居が高いと思われている世界です。

一人ひとりの感想が、次に観る人の背中を押し、歌舞伎の魅力が広がっていく――そんな循環を生み出せればと思っています。」



※注意事項（ディスクレーマー）

本サービスは、特定の劇場、興行元、出演者、または関連団体の公式サービスではありません。本サービスにはユーザー投稿が含まれます。

歌舞伎アイ QRコード画面例１：歌舞伎アイのアイコン（iPhoneのみ）画面例２：トップ画面画面例３：観客の感想画面例４：最新の情報提供

■株式会社電脳和風Cyber-JP について

(株)電脳和風Cyber-JP（本社：鎌倉 代表取締役：海野 浩）は、デジタルテクノロジーも用いて、新たな和の伝統芸能ファンを増やし、世界に向けて日本の伝統芸能を発信していきます。YouTube、LINE公式、ポータルサイトなど複数のチャネルで情報発信を行っています。昨年は、大阪関西万博で１週間の公演「電脳和風WEEK(https://cyber-jp.com/expo/2025expo_report/)」も行いました。

歌舞伎YouTuber: https://www.youtube.com/@CyberJapanesque

(https://www.youtube.com/@CyberJapanesque) 電脳和風LINE公式：https://lin.ee/Tq2fAIW

(https://lin.ee/Tq2fAIW) 歌舞伎アイ：https://kabuki.cyber-jp.com/