PagerDuty、フォーカスシステムズと正規販売代理店契約、MSPパートナー契約を締結

PagerDuty株式会社

インシデント管理ソリューションを提供するPagerDuty株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：山根伸行、以下：PagerDuty）は、株式会社フォーカスシステムズ（本社:東京都品川区、代表取締役社長:森 啓一、以下フォーカスシステムズ）と、正規販売代理店契約およびMSPパートナー契約を締結したことをお知らせいたします。

本提携により、PagerDutyは国内における戦略的パートナーネットワークをさらに強化し、公共・金融・通信などの社会インフラ領域をはじめとした企業のデジタル運用高度化を包括的に支援してまいります。

【提携の背景と意義】

PagerDutyは、グローバルで34,000社以上の企業に採用されるインシデント管理プラットフォームとして、Fortune 100企業の65%以上、Fortune 500企業の60%以上から信頼を獲得しています。日本市場においても日経225社に占める導入企業数が約32%と、多様な業界のリーディングカンパニーの重要なシステム運用を支えています。

この度のフォーカスシステムズとの提携により、PagerDutyのパートナーエコシステムがさらに拡大します。フォーカスシステムズが有する24時間365日の自社直営運用体制と、PagerDutyの先進的なAI・自動化技術を組み合わせることで、国内企業が直面するIT運用課題に対し、より実践的かつ包括的なソリューションを提供してまいります。





■本提携による提供価値

フォーカスシステムズは、1977年の設立以来、公共・通信・金融をはじめとする社会インフラ領域において、高品質なシステム構築・運用サービスを提供してきた実績を持ちます。同社が構築してきた24時間365日の運用・監視・障害対応体制は、国内の重要インフラを支える信頼性の高いサービスとして評価されています。

本提携により、フォーカスシステムズは以下のサービスを提供します。

● PagerDuty製品の正規販売および導入支援

● インシデント管理・運用自動化基盤の設計・構築サービス

● 自社24時間365日運用体制と連携したマネージドサービスの提供

● 実運用で得られた知見を反映した運用プロセス最適化支援

PagerDutyは、フォーカスシステムズとの協業を通じて、国内市場における導入事例の創出や共同マーケティング施策にも取り組み、次世代運用サービス領域におけるプレゼンス向上を図ってまいります。また、パートナー各社との連携を深めることで、より多くの企業がPagerDutyの先進的なインシデント管理ソリューションを活用できる環境を整備し、日本企業のデジタル運用の高度化に貢献してまいります。

PagerDuty Operations Cloudについて

PagerDuty Operations Cloudは、独自のAI技術(PagerDuty AI Ops)と自動化機能(Process Automation)を統合したプラットフォームです。インシデント対応のライフサイクル全体-「検知」「トリアージ」「動員」「協力・解決」「学習・予防」-を統合管理する仕組みを備えており、組織全体の対応スピードと品質向上を支援します。

従来のチケット管理型ツールが「事後対応」に主眼を置くのに対し、PagerDutyはインシデントの予兆検知から診断、修復までを自動化することで「予防的(プロアクティブ)な運用」を実現します。過去の類似事象や解決策をAIが提示することで属人化を排除し、エンジニアの作業時間を削減しながら、サービス品質の向上と運用コストの最適化を同時に達成します。

今回のフォーカスシステムズとの提携により、社会インフラ領域における運用高度化ニーズに対応できる体制がさらに強化されました。PagerDutyは今後も、各パートナーの強みを活かした協業を通じて、国内企業のデジタルトランスフォーメーションを支援し、インシデント管理市場におけるリーダーシップをさらに強固なものにしてまいります。

■PagerDutyについて

PagerDuty, Inc.(NYSE:PD)は、デジタルオペレーション管理のグローバルリーダーとして、PagerDuty Operations Cloudを通して大規模なIT運用業務の効率化を支援しています。インシデント管理、AIOps、自動化、カスタマーサービスオペレーションを統合した柔軟で拡張性のあるプラットフォームで、運用障害のリスクやコストを軽減します。グローバルで34,000社以上の企業に採用され、Fortune 100企業の65%以上、Fortune 500企業の60%以上から信頼を獲得しています。

URL: https://www.pagerduty.co.jp/

■フォーカスシステムズについて

株式会社フォーカスシステムズは1977年の設立以来、公共・通信・金融をはじめとする社会インフラ領域におけるシステム構築・運用を中心に事業を展開してきました。クラウド、AI、IoTなどの先端技術分野にも注力し、「テクノロジーに、ハートを込めて。」をスローガンに、高品質なITサービスを提供しています。

URL: https://www.focus-s.com/