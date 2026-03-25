株式会社リクラシ、労働者派遣事業許可（派13-318436）を取得

株式会社リクラシ

株式会社リクラシ（本社：東京都港区、代表取締役社長：鈴木 涼平）は、2026年2月1日付で労働者派遣事業の許可（許可番号：派13-318436）を取得し、3月1日より新たな営業体制でスタートいたしましたことをお知らせいたします。

■ 許可取得の背景

当社は2022年の創業以来、SES（システムエンジニアリングサービス）事業を中心に、「エンジニアファースト」の思想のもと、エンジニア一人ひとりのキャリア志向や希望に寄り添った案件提案を行ってまいりました。





ITエンジニアを取り巻く環境は、少子高齢化や採用難、AI技術の進化などにより大きく変化しています。その中で、エンジニアが長期的に安心して働ける環境整備と、企業に対する透明性の高い人材支援体制の構築は、これまで以上に重要になっています。今回の労働者派遣事業許可の取得は、単なる事業拡張ではなく、- 法令遵守体制のさらなる強化- エンジニアの就業安定性の向上- クライアント企業とのより健全で透明性の高い取引体制の構築

を実現するための基盤強化の一環となります。

■ リクラシの強みと今後の展開

リクラシは「生きやすくする」という理念のもと、

- 単価連動制による高い給与透明性- 案件情報の開示と選択制- 独自の福利厚生・制度設計- キャリア面談・1on1の定期実施

など、エンジニアが自らの市場価値を高めながら主体的にキャリア形成できる仕組みを

整備してきました。

今回の許可取得により、SESと派遣という両軸での柔軟な支援が可能となり、

- キャリア志向やライフステージに応じた働き方の選択肢拡充- チーム参画の推進による単価・年収向上- より安定的な雇用基盤の整備

を一層加速させてまいります。

■ クライアント企業への提供価値

クライアント企業様に対しては、

- 法令を遵守した適正な派遣運営- 組織単位でのチーム参画提案- エンジニアの成長を前提とした長期的アサイン設計

を通じ、単なるリソース提供にとどまらない「共創型パートナーシップ」を構築してまいります。



リクラシは、営業とエンジニアが連携した独自体制により、企業課題の本質に踏み込んだ提案を行うことで、ロイヤルカスタマーの創出を目指しています。

■ 代表取締役社長 鈴木 涼平 コメント

生きやすさは、誰かに与えられるものではなく、自ら選び、つくっていくものだと考えています。

今回の許可取得は、エンジニアがより主体的にキャリアを築き、企業と対等に価値を生み出せる環境づくりを加速させるための重要な一歩です。

これからも“社員 → 顧客 → 社会”へと生きやすさが循環する世界の実現を目指してまいります。

■労働者派遣事業 許可概要

許可番号：派13-318436

許可年月日：2026年2月1日

事業所名称：株式会社リクラシ

事業所所在地：東京都港区芝３丁目１３－８ WOWK芝公園ビル 5F

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176099/table/3_1_8aefcd3435d1d40b7465089563788b51.jpg?v=202603250151 ]

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