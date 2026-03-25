【4/23開催】昭和平成レトロ人材～シニアの未来を語る！「スナックヤノケイ（矢野経済研究所）」にプロ人材機構 代表 高橋啓が登壇

株式会社プロ人材機構東京・赤坂のスナック玉ちゃんで行われる矢野経済研究所の異色ビジネスセミナー「スナックヤノケイ」

プロ経営者・顧問などの「プロ人材」を通じて企業の経営課題解決を支援する、株式会社プロ人材機構（本社：東京都中央区、代表取締役：高橋啓、以下「当社」）は、株式会社矢野経済研究所（本社：東京都中野区、代表取締役社長：水越孝）が展開する異色プロジェクト「スナックヤノケイ ビジネスセミナー第12弾」に、当社代表の高橋啓が登壇することをお知らせいたします。

本イベントでは、定年や役職定年を控えたミドル・シニア層のビジネスパーソンを対象に、これまでに培った「深み（経験）」をいかにして市場価値の高い「プロ人材」へと転換させるか、スナックというリラックスした空間で「きれいごと抜き」の戦略会議を実施いたします。

■ 開催の背景：看板が外れた後、自分は何で勝負できるのか

現在、多くの日本企業において「定年」や「役職定年」という大きな転機を前に、キャリアの“地図のない航海”に不安を感じるビジネスパーソンが増加しています。

一方で、地方企業の事業承継やスタートアップの組織構築においては、豊富な経験を持つ経営層・CXO人材の不足が深刻な課題となっています。

当社代表の高橋は、これまで3万人以上のミドル・シニア層と対話してきた経験から、年齢によって選択肢が狭まる市場を打破し、個人の「経験資産」を社会の成長資源に変えることをミッションとしてきました。 本イベントでは、矢野経済研究所の松島勝人氏が提示する「市場のリアル（現在地）」に基づき、高橋が「プロとして活躍するための羅針盤（型）」を伝授します。

■ 株式会社プロ人材機構 代表取締役 高橋 啓のコメント

株式会社プロ人材機構 代表 高橋啓ミドル・シニアが主役のスナックで大いに語りましょう

「私はこれまで20年以上にわたり、主に経営層からミドル・シニアの『キャリアの岐路』に立ち会ってきました。 特に現在のシニア世代は、地方出張や泥臭い営業の現場で、スナックを介して人間関係を築き、大型案件を成し遂げてきた『現場知』の塊です。 多くのシニアが役職定年を機に『自分にはもう価値がないのではないか』と不安を口にされますが、地方の事業承継の現場や、変革を迫られる投資先企業では、その泥臭いコミュニケーション能力や修羅場を潜り抜けた経験こそが熱望されています。 当日は名刺を外し、一人のプロとして『看板が外れた後に何で勝てるのか』を語り合いましょう。 スナックという場だからこそ話せる、キャリアを『守り』から『攻め』に転じるためのリアルな戦略をお伝えします。」

■ ナビゲーター・矢野経済研究所 松島勝人氏の想い

矢野研究所 Xbusiness主席研究員部長 松島勝人氏なぜ「スナックヤノケイ」をやるのか

「矢野経済研究所は本来、非常に堅い調査会社ですが、長年の取材活動を通じてデータだけでなく、濃密な人間関係も蓄積してきました。 一方で現代のビジネス現場では、過剰なコンプライアンスや『空気の支配』によって、本音の対話や新しいチャレンジが生まれにくくなっていると感じています。 そこで注目したのが『スナック』というインフラです。スナックは、肩書きを外して誰もがフラットになれる社交場。 昭和の時代には当たり前だった『酒を酌み交わしながら生まれるアイデアや縁』を、現代のビジネス文脈で再定義したいと考えました。 今回のテーマであるシニアのキャリアも、会議室のセミナーでは『きれいごと』に終始しがちです。しかし、スナックという“真面目にふざけられる場”だからこそ、市場のシビアな現実を直視しつつ、明日への活力を持ち帰れる『本音の作戦会議』ができると確信しています。」

■イベント詳細

名称： スナックヤノケイ 第12弾：シニアの“深み”を、次の一手へ。～ スナックで描くキャリアの地図。本音の作戦会議～

日時： 2026年4月23日(木) 18:00 - 20:00

会場： スナック玉ちゃん（東京都港区赤坂4-2-3 ディアシティ赤坂B1F 102号）

登壇者：

高橋 啓（株式会社プロ人材機構 代表取締役）

松島 勝人（株式会社矢野経済研究所 ナビゲーター）

森 慶一郎（合同会社ヘキサゴンブリッジ 代表 新規事業おじさん(R) 進行・壁打ち担当）

参加費： 13,200円（税込）※飲み放題・つまみ・各種資料込

定員： 最大20名（先着順）

詳細：スナックヤノケイ公式サイト(https://www.yano.co.jp/xbusiness/sunatama/index.html)

参加申し込みはこちら :https://www.yano.co.jp/contact/seminar.php?seminar_code=E68100100

左より当社代表 高橋啓、矢野経済研究所 松島勝人氏、合同会社ヘキサゴンブリッジ 代表 森慶一郎氏■ 株式会社矢野経済研究所について

1958年に設立された、日本の市場調査業界におけるパイオニア。 全産業分野を網羅し、研究員の直接取材に基づく精度の高い独自データの収集・分析から、事業創造・コンサルティングまで幅広く展開しています。 60年以上にわたり蓄積した圧倒的な「現場知」と情報ネットワークを強みとし、顧客企業の意思決定を強力に支援。 2018年より共同通信グループの一員です。

株式会社プロ人材機構

当社は、「プロの経験を、社会の資産に。」を掲げ、高度な専門性と経営経験を持つ「プロ人材」と、変革を求める企業をマッチングするプラットフォームを展開しています。 特に地方企業の事業承継や、次世代リーダーの育成、ファンド投資先のバリューアップ支援において、経験豊かなシニア・ミドル層の活躍の場を創出しています。



所在地： 東京都港区赤坂２丁目５-８ ヒューリックＪＰ赤坂ビル５階

代表者： 代表取締役 高橋 啓

事業内容： 経営支援事業、プロ人材紹介事業、DX推進支援事業

URL： https://pro-j.co.jp/