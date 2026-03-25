一枚板は難しい？実例でわかるコーディネート事例ページを公開

株式会社関家具

株式会社関家具（本社：福岡県大川市）が展開する一枚板専門ブランド「アトリエ木馬」は、一枚板を取り入れた空間づくりを提案するコーディネート事例ページを公開いたしました。

▼コーディネート事例ページ

https://mokuba.co.jp/cordinate/

一枚板は、自然が生み出す唯一無二の表情から人気を集める一方で、「サイズ感が分からない」「部屋に合うか不安」といった理由から、導入にハードルを感じる声も多くあります。

実際にアトリエ木馬の来店顧客へのヒアリングでは、約7割が「自宅に置いたときのイメージがしづらい」と回答しています。

こうした課題を解決するため、今回公開したコーディネート事例ページでは、実際の住空間に一枚板テーブルや家具を取り入れた事例を紹介。

サイズ感や樹種ごとの印象、インテリアとの組み合わせなどを、具体的にイメージできる内容として掲載しています。

ナチュラル・モダン・インダストリアルなど、多様なテイストの事例を掲載し、それぞれのライフスタイルに合わせた取り入れ方を提案。

さらに、ダイニングテーブルだけでなく、チェアやテレビボードとのコーディネートも紹介し、空間全体の統一感を体感いただけます。

透明感が際立つ、トチ一枚板ローテーブルのナチュラルモダンリビング一枚板デスクで作るモダンワークスペース

たとえば、トチの一枚板を取り入れたコーディネートでは、流れるような木目とやわらかな色合いが空間に上品な印象を与え、異素材と組み合わせることで洗練された雰囲気を演出しています。

さらに、各コーディネートで使用している商品については、詳細情報の確認やECサイトへの遷移も可能となっており、実際の購入イメージを持ちながらご覧いただけます。

アトリエ木馬では今後も、実例とデータをもとに、一枚板の魅力と暮らしへの取り入れ方を発信し、より多くの方に“一枚板のある暮らし”を提案してまいります。

■大決算セール アトリエ木馬直営全店で開催中

アトリエ木馬全店、および公式オンラインストアでは決算セールを実施しており、一枚板テーブルや関連家具を特別価格で提供しています。今回公開したコーディネート事例ページで紹介しているアイテムのように、一枚板を暮らしに取り入れる機会としてぜひご活用ください。

イベント期間：～2026年3月29日（日）

開催店舗：アトリエ木馬全店 / アトリエ木馬公式オンラインストア

イベント詳細ページ：https://mokuba.co.jp/lp/kessan2026hp/

■ブランド概要

アトリエ木馬は、世界中から厳選した無垢の一枚板を取り扱う専門ブランドです。木の個性を活かした唯一無二のテーブルを中心に、空間に調和する家具を提案しています。

・アトリエ木馬公式サイト：https://mokuba.co.jp/

・アトリエ木馬公式オンラインストア：https://shop.mokuba.co.jp/

・Instagram：https://www.instagram.com/atelier_mokuba_sekikagu/

株式会社関家具 会社概要

家具の生産地、福岡県大川市にある家具の総合商社です。全国の家具店やインテリアショップ、通販会社などへの一般家庭向け家具の卸販売、ホテル、レストランなどの飲食店、ハウスメーカーや工務店、オフィスへの家具インテリアの提供や空間設計の他、関家具大川本店やCRASH GATE、アトリエ木馬の店舗も運営。新しいライフシーンを創造し、人々に幸せと感動を提供するという企業理念のもと、商品企画・開発に注力し、オリジナルブランドを多数展開しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49478/table/266_1_b383bc227b899c2870b39e618264fb2a.jpg?v=202603251051 ]