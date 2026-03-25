品川区と生成AIを活用した予算編成と行政評価の実証実験を実施へ

株式会社WiseVine

自治体向け予算編成・経営管理システム「WiseVine Build & Scrap（ワイズバイン ビルド＆スクラップ）」や事業立案サポートAI「WiseVine BnS事業立案+AI」を提供する株式会社WiseVine（本社：愛媛県松山市、代表取締役社長：吉本 翔生、以下「当社」）は、東京都品川区（以下「品川区」）が運営する官民共創のオープンイノベーションプラットフォーム「しながわシティラボ」における実証実験パートナーとして採択されました。

これに伴い、当社は品川区と連携し、令和8年（2026年）2月より「生成AIを活用した予算編成と行政評価の実証実験」を開始いたします。

実証実験の背景と目的

人口減少に伴う労働力不足が深刻化する中、持続可能な行政運営を行うためには、業務の根本的な効率化が不可欠です。

品川区ではこれまで、対話型生成AIチャットや音声文字起こしサービスを導入し業務効率化を推進してきましたが、これを進化させ、予算編成・行政評価における客観性と透明性の確保や企画・財政部門の業務効率化と政策議論時間の確保を目指しています。

当社はこれまで、自治体の予算編成関連業務のDX推進に取り組んでおり、このたび当社の提案が「しながわシティラボ」にて採択され、品川区と連携しながら、行政経営分野における生成AIの活用可能性について検討を進めていくこととなりました。

実証実験の概要

本実証実験では、政策立案や予算編成、行政評価に特化した当社のAIサービスを活用し、行政評価における分析支援の有効性を検証します。

具体的には、過去の行政評価データ等をAIが分析し、類似事業の抽出や比較などを行うことで、評価の客観性・透明性の向上と企画・財政部門の業務効率化を図ります。これにより、データ整理・分析にかかる作業時間を削減し、職員が政策立案や政策議論に注力できる環境の確保を目指します。

今後、令和8年（2026年）3月から複数回の検証を実施し、実証結果を踏まえながら行政経営分野における生成AIの本格的な活用可能性について検討を進めてまいります。

しながわシティラボについて

品川区では、大学・研究機関、民間事業者と連携し、SDGsに資する地域課題の解決を図るため、「しながわシティラボ」を運営。民間企業や大学等からの提案により社会課題を解決（課題解決型）し、また、行政が民間企業・大学等へ新サービスの実証実験の場を提供すること（実証実験提案型）により新たなソリューションを創出するといった双方向の連携を推進します。

URL（しながわシティラボHP）：https://shinagawa-citylab.jp/

WiseVine Build＆Scrapについて

プロダクトの詳細はこちら(https://corp.wise-vine.com/product_bns)（https://corp.wise-vine.com/product_bns）

「WiseVine Build & Scrap」は、 限られた財源を“最大限”に生かし、持続可能な自治体経営を支援する予算編成・経営管理システムです。

事業データの一元管理と見える化により、限りある財源を最適かつ効果的に予算配分することを支援します。

WiseVine BnS事業立案＋AIについて

プロダクトの詳細はこちら(https://corp.wise-vine.com/product_dnr)（https://corp.wise-vine.com/product_dnr）

「WiseVine BnS事業立案＋AI」は、事業立案・予算編成・行政評価などの自治体業務に特化したAIサービスです。特別なプロンプト入力を行うことなく、前年度予算との増減比較、事業担当者に対する質問コメント作成等の実務をAIが支援します。

LGWAN環境及びインターネット環境で利用可能です。また、現行の予算編成・財務会計システムを変えることなく導入可能です。令和8年（2026年）4月から無償トライアルを開始を予定しています。

株式会社WiseVineについて

法人名：株式会社WiseVine

本社所在地：愛媛県松山市湊町4丁目11-4 A-ONEビル3F

代表取締役社長：吉本 翔生

設立：2018年3月1日

事業内容：自治体向け予算編成・経営管理システム「WiseVine Build & Scrap」、事業立案サポートAI「WiseVine BnS事業立案＋AI」の開発・提供 など

URL：https://corp.wise-vine.com/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社WiseVine （担当：杉浦）

TEL：050-1741-1077

問い合わせフォーム：https://corp.wise-vine.com/contact