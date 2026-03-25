石材店なのに「お墓に入れない供養」を提案。1日1組限定で立ち会い粉骨加工ができる新拠点を開設

概要

株式会社中島石材

株式会社中島石材（東京都江戸川区／代表：中島通晴）は2026年2月、無垢の木材をふんだんに使用した新事務所へ移転し、遺族が立ち会いながら遺骨の粉骨加工を行える新拠点を開設しました。

同社は石材店でありながら「お墓に納めることだけが供養ではない」との考えのもと、遺骨の全量を自宅で供養できるオリジナル商品、供養木箱「木霊（こだま）」を展開しています。

墓じまいやお墓の継承問題が社会課題となる中、新拠点では木に包まれた穏やかな空間で、遺族が故人を想いながら粉骨加工に立ち会うことが可能です。



「遺骨の行き先を急いで決めなくていい」

同社は、故人と自宅で共に過ごしながら、気持ちが満たされるまで供養できる新しい選択肢を提案しています。

同社が展開する供養木箱「木霊（こだま）」は、粉骨後の遺骨を全量納められる点が特徴の木製供養箱です。

「木霊」の詳細については、以下のプレスリリースをご参照ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000138362.html

背景

近年、少子高齢化やライフスタイルの変化により、墓じまいやお墓の継承問題が全国的な社会課題となっています。

「お墓を守る人がいない」「子どもに負担をかけたくない」といった理由から、従来の供養の形を見直す人も増えています。

一方で、「遺骨は必ずお墓に納めなければならない」と思い込んでいる人も多く、遺族の気持ちが十分に整理されないまま、慌ただしく納骨先を決めてしまうケースも少なくありません。

株式会社中島石材ではこうした状況を踏まえ、

「供養の形は一つではなく、遺族の心が満たされることこそが本質ではないか」

と考えています。

その想いから同社では、遺骨の全量を自宅で供養できるオリジナル商品・供養木箱「木霊（こだま）」や、遺族が立ち会いながら行う粉骨加工サービスを展開してきました。

今回の新拠点では、木の温もりに包まれた落ち着いた空間の中で、遺族が故人を想いながらゆっくりと供養の時間を過ごすことができます。

同社は「遺骨の行き先を急いで決める必要はない」という考えのもと、故人と自宅で共に過ごしながら気持ちが満たされるまで供養できる新しい選択肢を提案しています。

新拠点の特徴

不安を抱えたままの依頼となることのないよう、事前の相談も積極的に対応しています

■ 木の温もりに包まれた供養空間

新事務所は、無垢の木材をふんだんに使用した内装が特徴で、床や収納などにも自然素材が多く使われています。

天然木の温かみを感じられる落ち着いた空間の中で、遺族が故人を想いながら穏やかな時間を過ごせる環境を整えました。

■ 遺族が立ち会う「粉骨加工」に対応

同社では粉骨加工を単なる作業ではなく、故人を偲び向き合う「供養の時間」の一つと考えています。

そのため、新拠点では遺族が立ち会うなかで粉骨加工を行い、故人を想いながら静かに向き合えるよう配慮しています。

■ 1日1組限定の立ち会い対応

立ち会い粉骨は、遺族が落ち着いて故人と向き合えるよう、1日1組限定で対応しています。

周囲や時間を気にすることなく、穏やかな環境の中でゆっくりと過ごすことができます。

■ 遺骨の全量を納める「全骨型の手元供養」

多くの手元供養商品が分骨（遺骨の一部）を前提としているのに対し、同社が提案する供養木箱「木霊」は遺骨の全量を納めることが可能です。

新たにお墓や納骨堂を用意する必要がなく、自宅で故人と共に過ごす供養のかたちを実現します。

■ 石材店だからできる“その後の供養”までのサポート

同社代表は石材店として25年以上の経験を持ち、墓地・寺院・永代供養墓などのネットワークも築いてきました。

手元供養のその後の供養についても、遺族の希望に応じた提案が可能です。

代表コメント

遺骨はお墓に納めるものだと思っている方は多いと思います。

しかし本来、供養の形はひとつではありません。

大切なのは形式ではなく、遺族の心がどう満たされるかだと私は考えています。

実際には、お墓を守る人がいない、子どもに負担をかけたくないなどの理由で供養の形に悩む方が増えています。

それでも「遺骨は早く納骨しなければいけない」と思い込み、気持ちの整理がつかないまま納骨先を決めてしまうケースも少なくありません。

遺骨の行き先は、ゆっくり考えても決して遅くはありません。

自宅で故人と共に過ごし、数年後～数十年後に気持ちが落ち着いた時に考え始めたっていい。

今回の新拠点が、そうした供養のあり方を考えるひとつの選択肢になればと考えています。

会社概要

会社名：株式会社中島石材

代表者：中島通晴（代表取締役）

所在地：東京都江戸川区江戸川1-51-13 エスケービル2F

創業：2008年4月

事業内容：墓石の建立、墓じまい、墓所の紹介、遺骨の粉骨加工サービス、手元供養商品の企画販売

公式HP：https://www.nakajima-sekizai.com/

ECサイト（手元供養ショップ木洩れ日）：https://shop.nakajima-sekizai.com/