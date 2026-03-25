療育経営の強い「ミカタ」に。児童発達・放課後デイ経営者を支援するコミュニティ「療育経営のミカタ」の無料登録受付開始

合同会社テラセル療育経営のミカタ・療育経営者の味方であり、療育業界の見方

児童福祉業界の経営支援を行う「合同会社テラセル（本社：東京都新宿区）」は、児童発達支援・放課後等デイサービスの経営者を対象としたLINEコミュニティ「療育経営のミカタ」を2026年4月1日より開始いたします。

過去最多の倒産、人手不足、コンプライアンス遵守など、多層的な課題を抱える経営者に対し、最新情報の提供や専門家による個別相談、経営者同士の相互支援（ピアツーピア）の場を提供し、地域の中核となる事業所の存続を支援します。

療育経営のミカタ(https://teracell.co.jp/ryoiku-management)（https://teracell.co.jp/ryoiku-management）

事業立ち上げの背景：危機に瀕する療育経営の現状

現在、児童発達支援および放課後等デイサービス事業は、事業所数の急増による市場の飽和や、報酬改定のたび訪れる負担増大、深刻な人手不足、物価高騰などにより、多くの法人・事業所が、かつてない経営の難局を迎えています 。

2024年の児童福祉事業の倒産件数は過去最多を記録しており、主な理由は販売不振やコンプライアンス違反、人手不足関連と多岐にわたります。 こうした中、想いを持って運営を続けてきた地域の中核事業所までもが苦境に立たされています。私たちは、こうした経営者の「強いミカタ」となり、その先にいる子どもたちの居場所を守るために本事業を立ち上げました。

児童福祉事業の倒産件数の年次推移（2020年～2024年）

■ サービスの特徴と提供コンテンツ

「療育経営のミカタ」は、LINEコミュニティを軸とした情報収集・相談プラットフォームです。

最新情報の定期配信：報酬改定レポート、放課後デイに関連するキュレーションニュース、助成金情報など、経営判断に不可欠な情報をタイムリーに配信します。

マンスリーコンサルタント：採用、職員定着、質向上、資金繰りなど、月ごとのテーマに合わせたセミナーを開催。登壇した専門コンサルタントに直接相談できる機会を提供します。

オンライン展示会：教材、ICTツール、請求ソフトなど、事業運営に不可欠な最新ソリューションを紹介するWebセミナーを実施します。

経営者同士の交流（ピアツーピア支援）：孤独になりがちな経営者同士が、同じ悩みや共通点（例：1箇所運営、実地指導未経験など）をきっかけに繋がれる場を創出します。

「療育経営のミカタ」で出来ること

■ 今後の展望：統計データの公表と政治的発信

今後は、有料会員制度による伴走支援の強化に加え、独自の経営実態調査やヒアリングを通じて蓄積した定量データを公表していく予定です 。現場の声を統計データとして行政や政府に届け、報酬改定の適正化や人手不足解消に向けた政治的発信を行うことで、業界の健全な発展に寄与することを目指します。

■ サービス概要

名称：療育経営のミカタ(https://teracell.co.jp/ryoiku-management)（https://teracell.co.jp/ryoiku-management）

対象：児童発達支援・放課後等デイサービスを運営する経営者、管理者向け

利用方法：公式LINEアカウントへの登録

利用料金：無料（専門家からの支援を受ける場合は別途契約要）

サービス開始日：2026年4月1日

「療育経営のミカタ」立ち上げへの想い

今、療育業界を取り巻く環境はかつてないほど深刻です。

児童福祉事業の倒産件数が増加している事実は、単なる経営失敗という事実に留まりません。そこには、居場所を失う子どもたちがいて、子育てのパートナーをなくす保護者がいて、志半ばで現場を去る想いとスキルに溢れた専門職の方々がいます。

特に小規模な事業所ほど、度重なる報酬改定への対応や、多重化するコンプライアンス対策、深刻な人手不足という重層的な課題に、経営者一人の力で立ち向かう限界を感じています。

『正しい療育を行っている場所が、経営という壁に阻まれて消えてはならない』



そんな危機感から、この『療育経営のミカタ』を立ち上げます。私たちが提供するのは、単なる情報の配信だけではありません。孤独な経営者が繋がれる場であり、専門家の知恵を共有できるプラットフォームです。

経営者が前を向き、健全に事業を継続できる仕組みを作ることで、特性のある子どもたちが安心して成長できる環境を守ることに繋がります。私たちは全国の療育経営者の最も身近な『伴走者』として、共にこの難局を乗り越えていきたいと考えます（合同会社テラセル代表・豊島孝敏）

合同会社テラセル運営会社：合同会社テラセルについて

合同会社テラセルは、「社会に“公助”以外の選択肢を増やす」をミッションに掲げ、児童発達支援・放課後等デイサービスに特化した各種事業を提供しています。現場の支援者向けの研修など質向上から、事業所の採用支援、そして経営基盤の強化まで、療育業界が抱える課題に対し多角的なアプローチで事業を行っています。

所在地：東京都新宿区市谷八幡町11-1 市ヶ谷八幡町ビル9F

設立：2022年5月

公式サイト：https://teracell.co.jp/

【提供サービス一覧】

探テック：放課後デイ向け療育コンテンツ。探究×テクノロジーの学びを子どもたちに届けます

URL：https://tan9-tech.com/

療育のミカタ：療育Webメディア。日々の業務や運営課題の解決に役立つ情報を発信しています

URL：https://teracell.co.jp/article

療育のお仕事：療育業界特化転職支援サービス。療育者が最良な職場を選択できるようサポートします

URL：https://ryoiku-shigoto.com/

デフワークス：聴覚障がい者に特化した転職支援サービス。デフのために、デフと共に

URL：https://deaf-works.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

合同会社テラセル 広報担当

問合せフォーム：https://teracell.co.jp/contact/