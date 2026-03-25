日鉄物産システム建築、企業ショートドラマ「誰かのための、大きな夢」完成！

日鉄物産システム建築株式会社

システム建築の専業メーカーである日鉄物産システム建築株式会社（本社：東京都港区、 代表取締役社長：宇野 智）は、当社社員のリアルな働き方や想いを描いたオリジナルショートドラマ「誰かのための、大きな夢」を制作・公開いたしました。

■ショートドラマの見どころ

- 建てたい人の想いを叶えるをテーマに、主人公の成長と夢を描写- 主人公・守が実際に働く様子を、本社オフィスでリアルに撮影- 完成した建物のシーンは、株式会社ナイアード様のご協力のもと現地で撮影- 入社後の姿をイメージしやすく、就職先としての魅力を自然に伝える

株式会社ナイアード様のご協力のもと撮影撮影は早朝から行われました守が働く様子は、本社オフィスを使って撮影本社オフィスのいろいろな場所で撮影

■あらすじ

守（まもる）は中学入学と同時に父親を病気で亡くし、母子家庭で育ちました。父の“倉庫を建てたい”という夢を胸に、現在は日鉄物産システム建築で働いています。守の業務風景は本社オフィスで、また彼が実現した建物は株式会社ナイアード様で撮影。守が仲間と協力しながら、建てたい人の夢を叶えるために努力する姿を通じて、当社の仕事の意義ややりがいを感じていただける作品となっています。

■本作を通じて伝えたいこと

- 日鉄物産システム建築は、社会に必要とされるやりがいある仕事- 社員一人ひとりが夢を持ち、想いをカタチにできる環境- まずは会社を知り、就職先として興味を持っていただきたい

動画詳細について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Vfh5NGMvg6M ]

[表: https://prtimes.jp/data/corp/125407/table/31_1_462fc1c76fa2ddf7901cf1c3dc8c1253.jpg?v=202603251051 ]

■出演者プロフィール

主人公 守役

高野太地 たかのたいち（俳優）

宮城県出身

趣味：野球(10年)、水泳(3年)、囲碁(三段)、手話、歌

教員免許：小学校・中学校(数学)・高等学校(数学)

出演：【舞台】2025年 『ピンクの教室に父の影』友池創作プロジェクト/『女郎の花道』FPアドバンス／『私の彼氏はインフルエンサー』 マリブステージ

他、俳優として舞台・ＣＭなど多数出演

日鉄物産システム建築について

当社は、旧住友金属工業（現日本製鉄）時代から半世紀以上にわたり多くのプロジェクトに高品質なシステム建築製品を提供してきました。

特に独自に開発した基礎システムは、バリエーション・対応範囲が広く、様々な地盤条件や建屋形状に対応が可能です。また、部材のプレファブリケーション化によって、コストダウンと工期短縮を実現するとともに、日鉄物産グループとして、高品質な鋼材の安定した調達も強みとしています。

当社は、年間で200棟以上の採用実績を誇る国内でもトップクラスのシステム建築専業メーカーです。

豊富な商品ラインナップと独自の基礎システムで、建築主様の多様なニーズに応えると共に、「人手不足」「現場の高齢化」「過重労働」「資材高騰」などの建設業界の抱える課題の解決を担っていきます。

【会社概要】

社名：日鉄物産システム建築株式会社

本社：東京都港区東新橋1丁目9番2号（汐留住友ビル）

代表取締役：宇野 智

設立：2007年10月1日

URL：https://www.nst-sumisys.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

日鉄物産システム建築株式会社

営業管理センター 鶴田／菅原

koho＠nst-sumisys.co.jp