MFブックス×コンテンツプリントサービス「八男」「アラフォー賢者」の新規商品を2026年3月25日（水）より販売開始！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス（アニメイトグループ）より、MFブックス×コンテンツプリントサービスの新商品追加についてお知らせいたします。

MFブックス人気シリーズのコンテンツを、全国のファミリーマート店内マルチコピー機「ファミマプリント」（※一部店舗を除く）と、全国のローソン店内マルチコピー機サービス「ローソンプリント」（※一部店舗を除く）にて販売中。

人気シリーズ「八男って、それはないでしょう！」「アラフォー賢者の異世界生活日記」の商品を新たに追加！

＜追加商品情報＞

■カバーイラストブロマイド

美麗なカバーイラストをブロマイドとしてお手元に！

【販売価格】各200円(税込)

【サイズ】L判 [89×127mm]

【素材】写真紙

・追加ラインナップ

『アラフォー賢者の異世界生活日記』１６～１８巻

■過去特典ショートストーリーペーパー

手に入れられなかった過去の特典ショートストーリーがお楽しみいただけます！

【販売価格】各100円(税込)

【サイズ】A4 [210×297mm]

【素材】白黒普通紙

・追加ラインナップ

『八男って、それはないでしょう！』 １０.５巻（ドラマCDブックレット）時特典

『アラフォー賢者の異世界生活日記』 ６.５巻（ドラマCDブックレット）、１６～１８巻時特典

▼詳細なラインナップはこちらから！

https://www.fwinc.co.jp/mf-print/

＜MFブックス×コンテンツプリントサービスとは＞

■全国のファミリーマート店内マルチコピー機「ファミマプリント」（※一部店舗を除く）と、全国のローソン店内マルチコピー機サービス「ローソンプリント」（※一部店舗を除く）で入手できる！

MFブックスの人気作品コンテンツが、「ファミマプリント」と「ローソンプリント」に登場。ファミリーマート店内またはローソン店内のマルチコピー機にて、10桁のプリント番号を入力、もしくは商品を選択すれば、簡単に購入・プリントをすることが可能です。お近くで、気軽にコンテンツをお楽しみいただけます。

■過去の特典ショートストーリーも販売！

「過去の特典ショートストーリーが読みたい」という多くの読者様からのご要望に応え、今は入手困難な、書籍発売時の特典ショートストーリーが商品に登場。しかも、ここでしか読めない書き下ろしのショートストーリーも。今から作品を読み始める、過去の特典を見逃してしまった、作品の世界をさらに楽しみたい……そんな方は要チェックです！

■今後もラインナップはぞくぞく追加予定！

「無職転生 ～異世界行ったら本気だす～」「八男って、それはないでしょう！」「盾の勇者の成り上がり」「フェアリーテイル・クロニクル ～空気読まない異世界ライフ～」をはじめとした人気シリーズの商品を多数展開。今後も商品ぞくぞく追加予定！

＜販売情報＞

▼ファミリーマート店内のマルチコピー機「ファミマプリント」にて販売（※一部店舗を除く）

ファミマプリント公式サイト：https://famima-print.family.co.jp/light_novels/mfbooks

▼ローソン店内マルチコピー機サービス「ローソンプリント」にて販売（※一部店舗を除く）

ローソンプリント公式サイト：https://lawson-print.com/products/categories/mfbooks

※一部お取り扱いのない店舗もございますので、予めご了承ください。

※ご購入方法は上記サイトにてご確認ください。

※店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。

＜MFブックスとは＞

株式会社KADOKAWAと株式会社フロンティアワークスが手がける2013年創刊のライト文芸レーベル。「無職転生 ～異世界行ったら本気だす～」「盾の勇者の成り上がり」「八男って、それはないでしょう！」「フェアリーテイル・クロニクル ～空気読まない異世界ライフ～」など人気作多数。

＜権利表記＞

(C)フロンティアワークス

発売元：フロンティアワークス

＜関連リンク＞

[商品ラインナップ]https://www.fwinc.co.jp/mf-print/

[ファミマプリント]https://famima-print.family.co.jp/

[ローソンプリント]https://lawson-print.com/

[MFブックス]https://mfbooks.jp/

[ヨムゾンボックス]https://www.fwinc.co.jp/cd-booklet/