MFブックス×コンテンツプリントサービス「八男」「アラフォー賢者」の新規商品を2026年3月25日（水）より販売開始！
株式会社フロンティアワークス（アニメイトグループ）より、MFブックス×コンテンツプリントサービスの新商品追加についてお知らせいたします。
MFブックス人気シリーズのコンテンツを、全国のファミリーマート店内マルチコピー機「ファミマプリント」（※一部店舗を除く）と、全国のローソン店内マルチコピー機サービス「ローソンプリント」（※一部店舗を除く）にて販売中。
人気シリーズ「八男って、それはないでしょう！」「アラフォー賢者の異世界生活日記」の商品を新たに追加！
＜追加商品情報＞
■カバーイラストブロマイド
美麗なカバーイラストをブロマイドとしてお手元に！
【販売価格】各200円(税込)
【サイズ】L判 [89×127mm]
【素材】写真紙
・追加ラインナップ
『アラフォー賢者の異世界生活日記』１６～１８巻
■過去特典ショートストーリーペーパー
手に入れられなかった過去の特典ショートストーリーがお楽しみいただけます！
【販売価格】各100円(税込)
【サイズ】A4 [210×297mm]
【素材】白黒普通紙
・追加ラインナップ
『八男って、それはないでしょう！』 １０.５巻（ドラマCDブックレット）時特典
『アラフォー賢者の異世界生活日記』 ６.５巻（ドラマCDブックレット）、１６～１８巻時特典
▼詳細なラインナップはこちらから！
https://www.fwinc.co.jp/mf-print/
＜MFブックス×コンテンツプリントサービスとは＞
■全国のファミリーマート店内マルチコピー機「ファミマプリント」（※一部店舗を除く）と、全国のローソン店内マルチコピー機サービス「ローソンプリント」（※一部店舗を除く）で入手できる！
MFブックスの人気作品コンテンツが、「ファミマプリント」と「ローソンプリント」に登場。ファミリーマート店内またはローソン店内のマルチコピー機にて、10桁のプリント番号を入力、もしくは商品を選択すれば、簡単に購入・プリントをすることが可能です。お近くで、気軽にコンテンツをお楽しみいただけます。
■過去の特典ショートストーリーも販売！
「過去の特典ショートストーリーが読みたい」という多くの読者様からのご要望に応え、今は入手困難な、書籍発売時の特典ショートストーリーが商品に登場。しかも、ここでしか読めない書き下ろしのショートストーリーも。今から作品を読み始める、過去の特典を見逃してしまった、作品の世界をさらに楽しみたい……そんな方は要チェックです！
■今後もラインナップはぞくぞく追加予定！
「無職転生 ～異世界行ったら本気だす～」「八男って、それはないでしょう！」「盾の勇者の成り上がり」「フェアリーテイル・クロニクル ～空気読まない異世界ライフ～」をはじめとした人気シリーズの商品を多数展開。今後も商品ぞくぞく追加予定！
＜販売情報＞
▼ファミリーマート店内のマルチコピー機「ファミマプリント」にて販売（※一部店舗を除く）
ファミマプリント公式サイト：https://famima-print.family.co.jp/light_novels/mfbooks
▼ローソン店内マルチコピー機サービス「ローソンプリント」にて販売（※一部店舗を除く）
ローソンプリント公式サイト：https://lawson-print.com/products/categories/mfbooks
※一部お取り扱いのない店舗もございますので、予めご了承ください。
※ご購入方法は上記サイトにてご確認ください。
※店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。
＜MFブックスとは＞
株式会社KADOKAWAと株式会社フロンティアワークスが手がける2013年創刊のライト文芸レーベル。「無職転生 ～異世界行ったら本気だす～」「盾の勇者の成り上がり」「八男って、それはないでしょう！」「フェアリーテイル・クロニクル ～空気読まない異世界ライフ～」など人気作多数。
＜権利表記＞
(C)フロンティアワークス
発売元：フロンティアワークス
＜関連リンク＞
[商品ラインナップ]https://www.fwinc.co.jp/mf-print/
[ファミマプリント]https://famima-print.family.co.jp/
[ローソンプリント]https://lawson-print.com/
[MFブックス]https://mfbooks.jp/
[ヨムゾンボックス]https://www.fwinc.co.jp/cd-booklet/