MFブックス×コンテンツプリントサービス「八男」「アラフォー賢者」の新規商品を2026年3月25日（水）より販売開始！

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株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス（アニメイトグループ）より、MFブックス×コンテンツプリントサービスの新商品追加についてお知らせいたします。




MFブックス人気シリーズのコンテンツを、全国のファミリーマート店内マルチコピー機「ファミマプリント」（※一部店舗を除く）と、全国のローソン店内マルチコピー機サービス「ローソンプリント」（※一部店舗を除く）にて販売中。



人気シリーズ「八男って、それはないでしょう！」「アラフォー賢者の異世界生活日記」の商品を新たに追加！

＜追加商品情報＞


■カバーイラストブロマイド


　


美麗なカバーイラストをブロマイドとしてお手元に！


　【販売価格】各200円(税込)


　【サイズ】L判 [89×127mm]


　【素材】写真紙



・追加ラインナップ


　『アラフォー賢者の異世界生活日記』１６～１８巻









■過去特典ショートストーリーペーパー



手に入れられなかった過去の特典ショートストーリーがお楽しみいただけます！


　【販売価格】各100円(税込)


　【サイズ】A4 [210×297mm]


　【素材】白黒普通紙



・追加ラインナップ


　『八男って、それはないでしょう！』　１０.５巻（ドラマCDブックレット）時特典


　『アラフォー賢者の異世界生活日記』　６.５巻（ドラマCDブックレット）、１６～１８巻時特典







▼詳細なラインナップはこちらから！


https://www.fwinc.co.jp/mf-print/




＜MFブックス×コンテンツプリントサービスとは＞


■全国のファミリーマート店内マルチコピー機「ファミマプリント」（※一部店舗を除く）と、全国のローソン店内マルチコピー機サービス「ローソンプリント」（※一部店舗を除く）で入手できる！



MFブックスの人気作品コンテンツが、「ファミマプリント」と「ローソンプリント」に登場。ファミリーマート店内またはローソン店内のマルチコピー機にて、10桁のプリント番号を入力、もしくは商品を選択すれば、簡単に購入・プリントをすることが可能です。お近くで、気軽にコンテンツをお楽しみいただけます。



■過去の特典ショートストーリーも販売！


「過去の特典ショートストーリーが読みたい」という多くの読者様からのご要望に応え、今は入手困難な、書籍発売時の特典ショートストーリーが商品に登場。しかも、ここでしか読めない書き下ろしのショートストーリーも。今から作品を読み始める、過去の特典を見逃してしまった、作品の世界をさらに楽しみたい……そんな方は要チェックです！



■今後もラインナップはぞくぞく追加予定！


「無職転生　～異世界行ったら本気だす～」「八男って、それはないでしょう！」「盾の勇者の成り上がり」「フェアリーテイル・クロニクル ～空気読まない異世界ライフ～」をはじめとした人気シリーズの商品を多数展開。今後も商品ぞくぞく追加予定！




＜販売情報＞


▼ファミリーマート店内のマルチコピー機「ファミマプリント」にて販売（※一部店舗を除く）


　ファミマプリント公式サイト：https://famima-print.family.co.jp/light_novels/mfbooks



▼ローソン店内マルチコピー機サービス「ローソンプリント」にて販売（※一部店舗を除く）


　ローソンプリント公式サイト：https://lawson-print.com/products/categories/mfbooks



※一部お取り扱いのない店舗もございますので、予めご了承ください。


※ご購入方法は上記サイトにてご確認ください。


※店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。




＜MFブックスとは＞


株式会社KADOKAWAと株式会社フロンティアワークスが手がける2013年創刊のライト文芸レーベル。「無職転生　～異世界行ったら本気だす～」「盾の勇者の成り上がり」「八男って、それはないでしょう！」「フェアリーテイル・クロニクル ～空気読まない異世界ライフ～」など人気作多数。




＜権利表記＞


(C)フロンティアワークス


発売元：フロンティアワークス




＜関連リンク＞


[商品ラインナップ]https://www.fwinc.co.jp/mf-print/


[ファミマプリント]https://famima-print.family.co.jp/


[ローソンプリント]https://lawson-print.com/


[MFブックス]https://mfbooks.jp/


[ヨムゾンボックス]https://www.fwinc.co.jp/cd-booklet/