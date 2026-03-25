《無料セミナー》【宿泊業界向け】宿泊施設の利益を最大化する自社集客セミナー

株式会社WeBridge申し込む :https://us06web.zoom.us/webinar/register/6817721944054/WN_TMM9PTpaSOCG9cMQIjYWXw#/registration

開催日時 2026年4月8日(水) 13:00～14:30

場所 オンライン開催（WEBセミナー）

【セミナー概要】

集客施策が増える一方で、広告費や手数料などのコストがかさみ、「売上はあるのに利益が残らない」と感じている宿泊施設様も少なくありません。OTA依存からの脱却や自社予約比率の向上が求められる中、今あらためて“自社集客をどう設計し、どう成果につなげるか”が重要になっています。

本セミナーでは、まず自社集客の重要性や全体設計の考え方を整理した上で、見つけてもらうためのMEO・LLMOといった最新の集客施策、予約につなげるためのサイト改善・SNS運用、さらに各チャネルから集客したゲストを自社予約へと転換し、売上をそのまま利益として残すための自社予約獲得戦略までを一貫して解説します。

個々の施策を単体で捉えるのではなく、施策同士をどうつなげ、線として機能させるかを理解することで、自社集客を経営に活かすヒントを得ていただける内容です。自社集客の見直しや強化を検討している宿泊施設様におすすめのセミナーです。

【セミナー内容】

第１部（13:00～13:25）株式会社Dot Homes 冨塚 勝太

『なぜ今、自社集客に本気で取り組むべきなのか？“利益”を伸ばす、広告運用と売上を伸ばす仕組みと

第２部（13:25～13:45）株式会社WeBridge 加古 美郷

『Google・生成AIに選ばれる宿になる MEOとLLMOで考える次世代集客』

第３部（13:45～14:05）株式会社Advance Ways 高丸 暉

『OTAから自社予約に誘導する戦略的ホームーページ SNSを見られるだけから予約獲得ツールに変える』

第４部（14:05～14:25）バリューコマース株式会社 加藤 慧

『売上をそのまま利益として残す自社予約獲得戦略～各チャネルからのゲストを予約につなげる方法～』

【登壇者プロフィール】

株式会社Dot Homes 冨塚 勝太

グランピング開業案件の立ち上げ宿泊から宿泊施設の収益改善マーケティングを実施。 旅館、ホテル、ヴィラの担当施設 昨対比売上200%超えのコンサルティング実績。

株式会社WeBridge 加古 美郷

株式会社WeBridgeに入社後、WEBマーケティング部に配属。MEO対策を始め、SEO対策・AI対策のWEBマーケティングサービスを通じ、全国で300社以上の集客お悩みを解消。今なお集客でお悩みの企業に対してセミナー活動を実施し、WEB関係の相談窓口としてサービスを推進。

株式会社Advance Ways 高丸 暉

国税局勤務から、宿泊施設専門のWEBマーケティング会社で100施設以上の宿のマーケティングに関わる。 公式ホームーページとSNS運用を駆使し自社予約比率の最大化に貢献。最大80%まで伸ばした実績もあり。

バリューコマース株式会社 加藤 慧

宿泊施設向け自社集客支援を担当。MEOや広告、サイト改善など各施策を“線”でつなぎ、自社予約へ転換する設計を支援している。 本セミナーでは、集客を利益に変える具体的な考え方と実践方法を解説。

【アンケート回答特典】

・Googleビジネスプロフィールの無料診断

・ホームページの無料診断

・SNS無料診断

貴社の状況や対策できる箇所のアドバイス、どの点を改善すれば上位表示が見込めるか、キーワードのご相談、その他のご質問やご相談などお時間が許す限りご活用いただけます。

【参加方法】

下記フォームから事前登録をお願いいたします。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/6817721944054/WN_TMM9PTpaSOCG9cMQIjYWXw#/registration

※ご登録後、ウェビナー参加に関する確認メールが届きます。

※録画、録音、撮影、スクリーンショットやダウンロード、資料の無断転用はご遠慮いただいております。

※セミナー終了後にアンケートのご案内もさせて頂きます。

《会社概要》

会社名：株式会社WeBridge

代表者名：代表取締役 白井 俊久

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿２丁目６-１新宿住友ビル２０Ｆ

事業内容：

1.WEBマーケティング事業

2.WEBサイトのデザイン、制作及び運営管理事業

3.採用コンサルティング事業

4.広告代理業及び各種の宣伝に関する事業

5.前各号に附帯又は関連する一切の事業

電話番号：03-4500-3724

コーポレートサイトURL : 株式会社WeBridge(https://webridge.co.jp/)

MEOサービスサイトURL : MEO対策ならMEO GENIUS(https://webridge.co.jp/meo-genius/)

SEOサービスサイトURL : SEO対策ならSEO GENIUS(https://webridge.co.jp/seo-genius/)

LLMOサービスサイトURL : LLMO対策ならLLMO GENIUS(https://webridge.co.jp/llmo-genius/)