児童発達支援・放課後等デイサービス「BEAR KIDS」、フランチャイズ加盟説明会を開催──「FC版 令和の虎」出演後の展開

株式会社NUD「FC版 令和の虎」のアフター動画のオープニング

株式会社NUD（本社：大阪府大阪市、代表取締役：鍛冶田諒）は、児童発達支援・放課後等デイサービス「BEAR KIDS」において、フランチャイズ加盟説明会を開催いたしました。

本説明会では、フランチャイズ展開の背景や事業モデル、今後の展開について説明が行われました。

なお、本説明会の開催にあたり、代表・鍛冶田諒はYouTubeビジネス番組「FC版 令和の虎」のアフター動画に出演し、加盟説明会の実施および参加募集について発信しています。

フランチャイズ展開に関する発信内容

本編出演時の緊張エピソードを振り返る鍛冶田

アフター動画内では、BEAR KIDSのフランチャイズモデルの特徴や、どのような志向を持つ人材に参画してほしいかといった点について改めて説明が行われています。

番組内でも触れられた「体験に基づく起業」について、令和の虎二代目主宰の林尚弘氏からは

「自分が困った経験から始まった事業は強い」

とのコメントがあり、BEAR KIDSの取り組みの背景や意義について改めて整理される機会となりました。こうした考え方は、事業の根幹としてフランチャイズ展開にも反映されていきます。

事業の背景についてコメントする林尚弘氏鍛冶田の人柄に触れる竹村義宏氏

また、フランチャイズビジネスに関する知見を持つ竹村義宏氏からは、本部としての考え方や今後の展開についても意見が交わされ、事業モデルの整理や今後の方向性を検討する上での示唆が得られました。

BEAR KIDSのフランチャイズモデルと事業内容

BEAR KIDSは、発達特性のある子どもたちや学校生活で困りごとを抱える子どもたちを対象に、社会に出たときに少しでも生きやすくなることを目指した療育支援を行う放課後等デイサービスです。

フランチャイズ展開では、理念に共感するパートナーとともに事業を広げていきます。

今後は、加盟説明会や個別相談を通じて、理念に共感するパートナーとの連携を強化し、事業拡大を進めていきます。

現在、フランチャイズ加盟に関する個別説明会を随時実施しております。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

アフター動画

FCパートナーに求める人物像について語る鍛冶田

FC版令和の虎出演後の様子を収めた動画はこちらからご覧いただけます。

■会社概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0ahVHTubEq8 ]

会社名：株式会社NUD

代表者：鍛冶田諒

所在地：大阪府大阪市城東区今福東1丁目9-16 今福センタービル2階一部

事業内容：放課後等デイサービス事業、児童発達支援事業 ほか

BEAR KIDS公式サイト(https://bear-kids.jp/)

https://bear-kids.jp/

BEAR KIDS FC加盟説明ページ(https://bear-kids.jp/fc/)

https://bear-kids.jp/fc/