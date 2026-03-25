【ホテルニューオータニ博多】ポムポムプリン30周年記念！ポムポムプリンルームに30周年デザインのカードキーが登場

株式会社ニューオータニ九州(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663895

『ポムポムプリン × ホテルニューオータニ博多』

https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/special/pompompurin/(https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/special/pompompurin/)

1996年のデビュー以来、のんびりやでマイペースなキャラクターとして多くの人に愛され続けている株式会社サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」。2026年に30周年という記念の年を迎えました。

ホテルニューオータニ博多では、ポムポムプリンと一緒に特別なひとときをお過ごしいただけるコラボレーションルームをご用意しております。

30周年を記念したデザインのカードキーとカードキーケースが、12月までの期間限定で登場。

このたび、2026年4月～6月ご宿泊分のご予約を2026年3月20日（金）より開始いたしました。

・2種類の客室デザイン

ポムポムプリンがいっぱいルームかわいいを発明！ラボルーム

「ポムポムプリンがいっぱいルーム」と「かわいいを発明！ラボルーム」の2つのテーマルームをご用意。ポムポムプリンの世界観に囲まれながら、心ときめく特別なひとときをお過ごしいただけます。

・限定オリジナルグッズ

本プランのためにデザインされたオリジナルのお持ち帰りグッズに加え、ここでしか手に入らない

ポムポムプリン30周年を記念したデザインのカードキー、カードキーケースが登場します。

■ポムポムプリン×ホテルニューオータニ博多

※これまでの宿泊プランでもご好評いただいているアイテム

ぬいぐるみ（H16ｘW12.4ｘD12cm）アクリルチャーム（W4ｘH4.7cm）今治タオル(W33ｘH80cm)博多織ポーチ （H15ｘW20cm)

ぬいぐるみ＆アクリルチャーム

ぬいぐるみ足裏の「HAKATA」は福岡旅行の思い出に。

チャームはぬいぐるみから取り外してお手持ちのバッグやポーチなどに付け替えも！

今治タオル

ポムポムプリンのワンポイントが刺繍されたやわらかい肌触りの今治タオル。

博多織ポーチ

伝統的工芸品である博多織の献上柄を織り上げた限定ポーチ。光沢と織りの立体感は博多織ならでは。

・ポムポムプリンについて

こげ茶色のベレー帽がトレードマークの、ゴールデンレトリバーの男のコ。

のんびり屋で、好きな言葉は「おでかけ」、嫌いな言葉は「おるすばん」。くつ集めが趣味で、特技は、お昼寝とプリン体操、誰とでもなかよくなれちゃうこと。将来の夢は、もっともっとおっきくなること。飼い主のお姉さんの家の玄関にあるプリン用バスケットがお家。

誕生日：4月16日のお天気いい日

・ポムポムプリン キャラクターページ

https://www.sanrio.co.jp/characters/pompompurin/

・ポムポムプリン 30周年アニバーサリーサイト

https://pompompurin30th.sanrio.co.jp

・ポムポムプリン公式X：https://x.com/purin_sanrio

・販売概要

『ポムポムプリン × ホテルニューオータニ博多』

[販売期間]

2026年4月～2026年6月のご宿泊

上記分、予約受付中

※インターネット予約限定

[料金]

エグゼクティブツインルーム（26.5平方メートル ）

1室1名さま \37,000～／1室2名さま \54,000～

※料金には、1室1～2名さまご利用時の1泊室料、朝食、サービス料、消費税、宿泊税が含まれます。

※土曜日・休前日は、1名さまあたり\4,000の追加料金を頂戴いたします。

※1日2室限定

[ご予約]

https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/special/pompompurin/

[今後の販売予定]

・2026年7月～9月のご宿泊 2026年6月1日（月）より販売予定

・2026年10月～12月のご宿泊 2026年9月1日（火）より販売予定

[お問合せ]

Tel:092-715-2000（宿泊予約直通)