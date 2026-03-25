【ぴよりん】が兵庫県・姫路におでかけ！山陽百貨店「日本列島絶品うまいもの大会」にて春限定「さくらぴよりん」を初の実演販売！

ジェイアール東海フードサービス株式会社

ジェイアール東海フードサービス株式会社（本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:岩下賢一）は、山陽百貨店（兵庫県姫路市）にて開催される「日本列島絶品うまいもの大会」にて、2026年4月4日（土）・5日（日）の2日間限定で、オリジナルスイーツ「ぴよりん」を実演販売します。

2025年11月に続いて2度目の出店となる今回は、ぴよりん誕生15周年を記念し、人気の季節限定フレーバー「さくらぴよりん」を名古屋以外で初めて販売いたします。地元名古屋以外で直接手に取れる貴重な機会です。

【日本列島絶品うまいもの大会 概要】

全国各地の絶品グルメが集結する人気イベント。話題のスイーツからご当地名物まで、美味しいものが盛りだくさんです。

日程：2026年4月1日（水）～4月6日（月）6日間

時間：10時～19時 ※最終日のみ17時閉場

場所：山陽百貨店 本館6階 催し会場

※「ぴよりん」の販売は4月4日（土）・5日（日）の2日間限定です。

名古屋の春の風物詩「さくらぴよりん」

名古屋コーチン卵を使用した濃厚なプリンの下に、やさしい甘さとモチモチ食感のさくら餡ジュレをしのばせ、さくら風味のババロアで包みました。淡いピンクをまとった愛らしい姿に、さくらの風味をたっぷり詰め込んだ、春を感じる特別なぴよりんです。

さくらぴよりんさくらぴよりん断面

定番ぴよりんとさくらぴよりんのセットで販売します。

＜商品概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/172_1_e28b8462d59bfd883fbba2726bc5659a.jpg?v=202603251051 ]

◆人気のぴよりんグッズなども販売

会場では、人気のぬいぐるみなどのグッズや、焼き菓子も販売します。

※グッズ類は、イベント期間全日販売いたします。

＜販売予定商品の一部＞

ふわもこぬいぐるみ 1,980円ミニポーチ 550円ぴよりんシュガー 1,200円

＜販売に関する詳細・お問い合わせ＞

山陽百貨店 TEL (079)223-1231（代表） 公式サイト https://sanyo-dp.co.jp/

「ぴよりん」とは

愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。

名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売しています。

2026年７月１日に誕生15年を迎えます。

《15周年特設サイト》

https://piyorin.com/15th-anniversary/

定番ぴよりん

2026年6月には名古屋駅中央コンコースに新店舗「ぴよりんvillage」が開業予定です。

ぴよりん【公式】Xアカウント :https://x.com/piyorin_nagoyaぴよりん【公式】Instagram :https://www.instagram.com/piyorin_100/ぴよりん 【公式】 YouTube :http://www.youtube.com/@TV-sm7gcぴよりん【公式】ホームページ :https://piyorin.com/

※画像は全てイメージです。

※価格は全て税込です。

※発売日時や価格、商品の仕様、販売箇所は、予告なく変更する場合がございます。

また、急遽販売を終了する場合がございます。