AIロープレツール「amptalk coach」、設定したペルソナに応じた『アバター』表示に対応開始

amptalk株式会社

企業の営業変革およびセールスイネーブルメントの実現を支援するamptalk株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：猪瀬 竜馬、以下「amptalk」）が提供するAIロープレツール「amptalk coach（アンプトーク コーチ）」が、新機能となる『アバター』の提供を開始しました。

本機能の追加により、AIを相手としたロープレ実行中、設定したペルソナの性別や年代に合わせ、全12種類の中から最適なアバターが「商談相手」として表示されるようになります。より商談相手を具体的にイメージできるトレーニング環境を提供することで、営業現場における即戦力化を強力に支援します。

背景

「amptalk coach」は、企業独自の営業資料や事例を生成AIにインプットすることで、営業パーソンがAIと対話形式で“いつでも”実践的な商談ロールプレイングを行える育成支援ソリューションです。2025年の正式提供開始以来、営業組織の強化や仕組み化を推進する大企業を中心に、数多くの企業様のセールスイネーブルメントを支援してまいりました。

▼ 導入事例

富士通株式会社様（動画）： https://amptalk.co.jp/news/tlqY3QDs

株式会社綜合キャリアオプション様（記事）：https://amptalk.co.jp/usecase/260226_sougocareer

amptalkが目指すのは、単なるスクリプトの反復練習に留まらない、「本番の商談で成果を出せる実践知」の提供です。実際の商談現場では、営業担当者は相手の属性や立ち振る舞いに合わせ、瞬時にトーンやアプローチを使い分ける高度な適応力が求められます。

そこで、従来の音声・テキストによる情報に加え、視覚的なリアリティを伴う「対人スキル」の研鑽を可能にするため、新たに『アバター』への対応を開始いたしました。ターゲット顧客の属性を擬似的に再現することで、従来のAIロープレの枠を超えた、より没入感の高いトレーニング環境を自律的に構築します。

アップデート概要

『アバター』機能の追加により、商談相手の属性に合わせた最適な「顔」を見ながらロープレを行うことが可能になります。

toB・toCそれぞれのビジネスシーンを想定し、性別・年代を組み合わせた計12種類のアバターを用意。設定したペルソナに応じて、最適なキャラクターが商談相手として画面上に登場します。

なお、アバターの種類については、より多様な商談シーンやターゲット属性に対応できるよう、今後も順次ラインナップを拡充していく予定です。

▼ toB向け

▼ toC向け

AIロープレツール「amptalk coach」について

「amptalk coach」は、実際の営業現場で活用されている資料・トークスクリプト・事例などをAIにインプットし、トレーニング相手として設定することができます。営業担当者は、想定顧客のペルソナや商談シナリオに応じて、AIとリアルな対話形式で商談ロールプレイングを行うことが可能です。

営業現場で最も時間を割きづらい「ロープレ」を、マネージャーの代わりにAIが実施することで、新人・若手が自律的に繰り返し学べる環境を提供し、マネージャーの育成負担を大幅に軽減します。

HP：https://amptalk.co.jp/product/coach

amptalk株式会社 概要

amptalkは、「人と人が向き合う時間を最大化する」をミッションとし、「 昨日まで世界になかったチャンスを」作り出すことを目指しています。“人”だけではできなかったことを成しとげることで、“人”がより効率的に働ける世の中を作る会社です。

amptalkは、日々の商談データを資産に変え、営業組織のレベルアップを実現します。電話・商談解析ツール「amptalk analysis」、営業人材を即戦力化するAIロープレツール「amptalk coach」を通じて、日々の顧客接点から得られるデータをもとにセールスイネーブルメントを実現します。

商号 ：amptalk株式会社（アンプトーク株式会社）

代表者 ：猪瀬 竜馬

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2－20－11 渋谷協和ビル8階

設立日 ：2020年5月

HP ：https://amptalk.co.jp/



