AI・人工知能EXPO 10周年　～次の10年へ～

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区）は、AI・人工知能EXPOの開催10周年を迎える2026年、新シリーズとして「AI・人工知能EXPO NEO」を初開催いたします。本展は、AI市場の次の10年を見据えた進化の第一弾となります。

開催概要

名称：AI・人工知能EXPO NEO ― AI導入を、次の段階へ進める2日間 ―

会期：2026年8月5日（水）～6日（木）

会場：東京国際フォーラム ホールE

主催：RX Japan合同会社

10周年を迎えて ― 次の10年への意思表示

AI・人工知能EXPOは、日本最大のAI総合展示会として、AI市場の拡大と産業形成を牽引してきました。この10年で、AIは「導入検討」の対象から、企業活動や現場において共に使われ、共に進化する

存在へと変化しています。

～DXの先にあるAX（AI Transformation）の時代へ～

AIは実証実験や部分導入の段階を越え、業務・組織・現場に組み込み、継続的に価値を生み出すフェーズへと移行しつつあります。いま企業が求めているのは、AI導入を次の段階へ前進させるための具体的なアクションの場です。AI・人工知能EXPO NEOは、そうしたニーズに応えるために誕生した、

AI導入を“実装・変革”へ進めるための新しい展示会です。

AI・人工知能EXPO NEOとは

AI・人工知能EXPO NEOは、来場企業のAI導入フェーズを可視化し、商談の質と密度を高めることを目的とした実践型展示会です。来場者が自社のAI活用段階を明示することで、出展社は商談前から相手の課題や検討レベルを把握でき、無駄な説明やミスマッチを減らした、実践的な対話が可能になります。

【AI導入フェーズの例】

・個人活用：個人レベルでAIツールを活用し、業務効率化を行っている段階。組織としてのルール整備や横展開は未着手。

・組織活用：部署単位・チーム単位でAI活用を共有・展開している段階。プロンプト共有、カスタムAI活用、簡易PoCなどを実施。

・ワークフロー代行：AIが社内システムと連携し、業務の一部を代行。承認・実行プロセスの一部が自動化されている段階。

・自律フェーズ：複数AIが連携し、プロセス全体を自律的に実行。実行後の分析・改善提案まで行う段階。

これらのフェーズを来場者バッジに明示することで、商談前から双方の前提や期待値を揃え、効果的な商談の創出を図ります。

本展の特徴

1. AI導入フェーズ可視化設計

来場者の導入段階を明確にすることで、課題に即した提案・対話が可能になります。

2. 東京国際フォーラム開催

東京駅・有楽町駅直結という好立地。部門責任者・決裁層の来場ハードルを下げ、短期間で高密度な商談機会を提供します。

3. 装飾パッケージ込み出展

基本装飾込みの統一フォーマットを採用。出展準備負担を軽減し、商談に集中できる環境を整えます。

既存展との違い

AI・人工知能EXPO（春・秋）は、AI市場全体を横断する総合展示会として、認知拡大・ブランディングや、リード獲得数の最大化を主目的としています。

一方、AI・人工知能EXPO NEOは、商談化率の最大化を主KPIとする展示会です。

AI・人工知能EXPO（春・秋）が「市場の母数を拡大する場」であるのに対し、NEOは「AI導入を一段前に進める場」として位置づけられます。

AI・人工知能EXPOの進化

AI・人工知能EXPOは10周年を機に、以下の３ブランド体制へ進化します。

・フラッグシップ（春・秋）＝リード獲得数最大化

・AI・人工知能EXPO NEO＝商談化率最大化

・AI・人工知能EXPO Industry（予定）＝業界特化型による案件単価最大化

「量」「効率」「単価」の3軸で、出展企業の成果最大化を支援してまいります。

主催者コメント

AIはこの数年で急速に普及し、多くの企業が何らかの形で活用を始めています。一方で、AIを「業務効率化ツール」として部分的に導入するだけでは、期待した成果につながらないという指摘も増えてきました。いま求められているのは、AIを事業や組織の中核に組み込み、継続的な価値創出や変革につなげていく取り組みだと感じています。

AI・人工知能EXPOはこれまで、日本最大のAI総合展示会としてAI市場の成長とともに歩んできました。10周年を迎える2026年、私たちは次の10年を見据え、AI導入をさらに前へ進めるための新しい展示会の形として「AI・人工知能EXPO NEO」を立ち上げます。

NEOでは、来場企業のAI導入フェーズを可視化することで、出展企業と来場者が互いの現在地を理解した上で対話できる環境を整えます。これにより、従来の展示会で起こりがちだった説明のミスマッチを減らし、より実践的で密度の高い商談が生まれることを目指しています。 AIが企業の現場に本格的に組み込まれていくこれからの時代において、本展が新しい出会いと実装のきっかけとなることを願っています。

出展に関する情報はこちら :https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/lp/ex/cpc/ai-neo.htmlAI・人工知能EXPO NEOでは出展社を募集しています。最新情報はこちらからご覧いただけます