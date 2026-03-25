【銀座コージーコーナー】味わい新感覚！“抹茶×チーズ×白あん”「抹茶ティラミスモンブラン」が3月27日新発売！

株式会社銀座コージーコーナー

株式会社銀座コージーコーナー＜代表取締役社長 庄野和彦 東京都中央区＞は、2026年3月27日（金）から全国の生ケーキ取扱店（※）で、抹茶スイーツを販売します。

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

楽しみ方の異なる抹茶スイーツ3品

抹茶、チーズ、白あんを組み合わせた「抹茶ティラミスモンブラン」が新発売。清々しい抹茶の風味に、北海道産マスカルポーネやクリームチーズのほのかな塩味とコク、白あんのやさしい甘さが融合した新感覚の味わいをお楽しみいただけます。また、同時に発売する「抹茶のカップショート（抹茶カスタード入り）」は、なめらかでやさしい味わいの抹茶クリームをたっぷりと絞った、抹茶づくしの一品。「スフレワッフル（宇治抹茶&ミルク）」は、辻利一本店の宇治抹茶を使用し、ほどよい苦味が心地よい抹茶ホイップクリームと、ミルクホイップクリームを重ねた、まるで抹茶ラテのような味わいを楽しめるスフレワッフルです。新しい抹茶スイーツで癒しのひとときをお過ごしください。

【商品概要】

商品について詳しくは公式サイトをご覧ください。

抹茶ティラミスモンブラン

https://www.cozycorner.co.jp/product/cutcake/58831.html(https://www.cozycorner.co.jp/product/cutcake/58831.html)

価格：460円（税込496円）

販売：3月27日（金）～ 6月4日（木）頃

特長：濃い味わいの抹茶カスタード入り抹茶スポンジの上に、まろやかな風味の抹茶チーズクリームを重ね、上面に爽やかな酸味のクリームチーズとほんのり甘い白あんを合わせた抹茶チーズあんを絞りました。抹茶のほろ苦さとチーズのまろやかなコクと甘みが重なり合い、食べ進めるごとに異なる抹茶の味わいを楽しめます。

抹茶のカップショート（抹茶カスタード入り）

https://www.cozycorner.co.jp/product/cutcake/25899.html(https://www.cozycorner.co.jp/product/cutcake/25899.html)

価格：370円（税込399円）

販売：3月27日（金）～ 6月4日（木）頃

特長：濃い味わいの抹茶カスタード入り抹茶スポンジの上に、なめらかな抹茶クリームをたっぷり絞りました。甘くてやさしい味わいの抹茶クリームと、しっかりとした抹茶の風味をお楽しみください。

スフレワッフル（宇治抹茶＆ミルク）

https://www.cozycorner.co.jp/product/daily/58908.html(https://www.cozycorner.co.jp/product/daily/58908.html)

価格：230円（税込248円）

販売：販売中～ 9月10日（木）頃

特長：辻利一本店の宇治抹茶を使用したホイップクリームとミルクホイップクリームを、スフレのような軽い口どけのワッフル生地でサンドしました。

香り高くほどよい苦みの宇治抹茶ホイップクリームと、やさしい甘さのミルクホイップクリームが一つになって生まれる、まろやかな味わいをお楽しみください。

※ 「辻利一本店」の辻の漢字は、しんにょうの点の数が一つの字が正式表記となります。

◆万一、品切れの場合はご容赦ください。また、店舗により発売日が異なる場合や、お取り扱いしていない場合がございます。

◆表示の税込価格は消費税8%を含む価格です。イートインをご利用の場合、消費税は10%となります。

◆税込価格は1円未満を切り下げて表示しております。一部店舗では実際のお買い上げ価格と差額が生じる場合がございます。