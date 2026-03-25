Bears Rock、猫耳がかわいい子ども用寝袋「おひるね子ねこ」三毛猫デザインを発売

Bears Rock株式会社

私たちBears Rock（ベアーズロック）は使う人に寄り添った製品づくりを心がけております。

子ども用寝袋「子ぐま寝袋」に、新デザイン「おひるね子ねこ（三毛猫）」が登場します。

フード部分には猫耳が付いており、カラーは三毛猫をイメージした配色。

子どもが思わず入りたくなる、かわいらしいデザインの寝袋です。

発売日は3月25日。

この日は「三毛猫の日」として知られており、三毛猫の魅力を楽しむ日とされています。

そんな記念日に合わせ、三毛猫をモチーフにした子ども用寝袋をリリースします。

子どもが喜ぶ猫耳デザイン

ご購入はこちらから :https://shop.bears-rock.co.jp/view/item/000000000041?category_page_id=futo公式オンラインストア

「おひるね子ねこ」は、フード部分に立体的な猫耳が付いたキッズ向け寝袋。

三毛猫をイメージしたカラーリングで、キャンプやお泊り会などの時間をより楽しくしてくれます。

見た目のかわいさだけでなく、子どもが自分から使いたくなるデザインを目指しました。

布団のようにゆったり眠れる封筒型

子ぐま寝袋は、圧迫感の少ない封筒型の寝袋。

横幅にゆとりがあり、子どもでも窮屈さを感じにくい設計です。

寝返りもしやすく、布団のような感覚で眠ることができます。

ファスナーを開ければ温度調整も可能で、春・夏・秋・初冬まで使える 3.5シーズン対応。

キャンプや林間学校、車中泊など幅広いシーンで活躍します。

丸洗いできていつでも清潔

子どもが使う寝具だからこそ、清潔さにも配慮。

この寝袋は丸洗いが可能なため、汚れても自宅で気軽に洗うことができます。

アウトドアだけでなく、家でのお泊りや来客用寝具としても安心して使える仕様です。

オリジナル寝袋が作れるシールをプレゼント

購入者には、寝袋に貼って楽しめるオリジナルシールが付属します。

寝袋に貼れば、目や口を自由にアレンジでき、自分だけの表情の寝袋を作ることができます。

子どもたちが自分でデコレーションすることで、キャンプやお泊まりがより楽しい時間に。

遊び心のある仕掛けとして、SNSでも写真を撮って楽しめるポイントです。

お客様の声

実際に使用したお客様からは、次のような声が寄せられています。

・届いたその日に使いました。子どもたちも朝までポカポカで寝られたようです

・5歳の娘用に購入。キャンプで使用しましたが、朝までぐっすり眠っていました

・デザインがとてもかわいく、子どもたちも喜んで入っています

・収納袋にゆとりがあり、寝袋でも入れやすいのが良いです

・ふわふわで肌触りもよく、子どもも気に入っています

・コンパクトにたためて持ち運びやすいです

子どもが喜ぶかわいらしいデザインに加え、暖かさや収納のしやすさなど、使い勝手の良さも評価されています。

キャンプにも防災にも活躍

収納すればコンパクトになるため、キャンプや車中泊、林間学校などのアウトドアシーンにも便利。

また、防災用として備えておく寝具としても活躍します。

かわいい猫耳デザインと、快適な寝心地を両立した子ども用寝袋。

キャンプの夜やお泊りイベント、防災の備えとして、子どもの睡眠を楽しくサポートします。

私たちBears Rockは、皆様に心あたたまるアウトドアライフを提供したいと思っております。

日々の喧騒を忘れ、自然の中で悠々とした時間を過ごす。

家族や友人との楽しい時間、ソロキャンプでの癒しの時間。

豊かでゆったりと流れる時間、外でしかできない経験や新しい発見…

私たちは楽しく思い出深い時間を過ごせるようにお手伝いをします。

社名：Bears Rock株式会社

公式サイト：https://bears-rock.co.jp/

公式オンラインストア：https://shop.bears-rock.co.jp/

ねぶくろんシリーズ専門サイト :https://nebukuron.jp/