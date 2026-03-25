事業承継・Ｍ＆Ａ・資本政策のクレジオ・パートナーズと広告・出版・人材支援のビザビが業務提携

クレジオ・パートナーズ株式会社

クレジオ・パートナーズ株式会社（本社：広島市、代表取締役CCO：李 志翔、以下「クレジオ・パートナーズ」）と株式会社ビザビ（本社：岡山市、代表取締役社長：吉田 大助、以下「ビザビ」）は、この度、岡山を中心とした中四国エリアの地域企業が抱える経営課題の解決を目的として、業務提携契約を締結いたしました。

本提携により、クレジオ・パートナーズが強みとする事業承継・M&A・資本政策支援の専門性とビザビが長年培ってきた広告・出版・人材支援の知見を融合し、地域企業に対して成長力を高める、より実効性の高いワンストップ型の支援体制を構築してまいります。

相互のクライアントの成長を目的とし、経営課題の抽出から、人材確保・人材定着、企業・採用ブランディング、教育・研修施策の提案等、両社の強みを融合し、地域企業及び地域経済の発展に寄与してまいります。

提携の背景

近年、地域企業を取り巻く環境は大きく変化しており、人材不足、後継者問題、事業の成長戦略など、経営課題は複雑化・高度化しています。こうした課題に対し、単一の分野だけでは十分な解決が難しいケースも増えています。

クレジオ・パートナーズは、中四国エリアを中心に、中小企業の事業承継・M&A・資本政策支援において数多くの実績を有しています。一方、ビザビは、岡山を中心に広告事業90年、地域情報誌の発行50年、人材支援事業40年にわたり、地域企業の皆様とともに歩んできました。

両社は、互いの強みを連携させることで、地域企業の経営課題に対し、より包括的かつ継続的な支援が可能になると考え、本提携に至りました。

本提携による主なソリューション

本提携により、両社は以下のような支援をワンストップで提供してまいります。

クレジオ・パートナーズとは

- 経営課題の整理・可視化に向けた初期相談・ヒアリング- 事業承継・M&A・資本政策に関する専門的な検討および実行支援- 承継・成長フェーズにおける人材採用・組織体制構築支援- 企業価値向上を見据えたブランディング・情報発信支援 他

クレジオ・パートナーズ株式会社は、M&A・事業承継・資本政策支援、経営コンサルティングを通じて、企業の成長戦略および事業の持続的発展を支援する専門会社です。主に中四国エリアの企業に対し、経営課題の解決から資本戦略の実行までを一貫してサポートしています。

会社名 ：クレジオ・パートナーズ株式会社

本社 ：広島県広島市中区紙屋町1丁目1番17号広島ミッドタウンビル3階

岡山支店：岡山県岡山市北区本町3番13号イトーピア岡山本町ビル 8階

代表者 ：代表取締役CCO 李 志翔

設立 ：2018年4月

URL ： https://cregio.jp/

≪本件に関するお問い合わせ先≫

岡山支店：黒田

〒700-0901 岡山県岡山市北区本町3番13号

イトーピア岡山本町ビル 8階

TEL：086-206-3610 FAX：086-206-3613

ビザビとは

株式会社ビザビは、広告・出版・人材支援事業を基盤に、地域企業や行政と連携しながら地方創生に資する多角的な事業を展開する総合コミュニケーション企業です。地域情報誌の発行やプロモーション、採用ブランディング支援に加え、小売事業やグランピング施設などの宿泊事業の運営、観光・地域活性化に関わる行政案件にも積極的に取り組んでいます。



企業の情報発信支援にとどまらず、「人の流れ」と「地域の価値創出」を実現することで、地域経済の活性化に貢献しています。

会社名：株式会社ビザビ

本社 ：岡山県岡山市北区内山下1-3-1

代表者：代表取締役社長 吉田 大助

創業 ：1934 年9 月

U R L ： https://www.vis-a-vis.co.jp/

≪本件に関するお問い合わせ先≫

株式会社ビザビ ヒューマンリソース局：山本

〒700-0824 岡山県岡山市北区内山下1-3-1

TEL：086-230-0170 携帯：070-6968-5219