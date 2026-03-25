“フレッシュ果実 × 茶葉”をテーマにした、ビブリオテークの春デザートフェア『春、果実とお茶と。』開催。懐かしさと春らしい華やかさが重なる、新作プリンアラモードパンケーキやフルーツケーキパイが登場

有限会社コンテンポラリープランニングセンター「プリンアラモードパンケーキ」と「レモンパイパンケーキ」が登場。「プリンアラモードパンケーキ」に黒糖ミルクティーキャラメルソースをたっぷりと。

東京・大阪・福岡・熊本で展開する「カフェ＆ブックス ビブリオテーク」および姉妹店「パンケーキ＆ブックス ビブリオテーク」では、2026年4月1日（水）より、フレッシュ果実と茶葉を組み合わせた春の限定デザートフェア『春、果実とお茶と。』を開催。みずみずしい果実のおいしさに、お茶の香りを重ねた、この季節ならではのデザートをお楽しみいただけます。

詳細を見る :https://www.bibliotheque.ne.jp/archives/25080

『春、果実とお茶と。』── プリンアラモードと春の果実デザート

昔ながらの“固めプリン”に果実を添え、黒糖ミルクティーのキャラメルソースを合わせた「プリンアラモードパンケーキ」をはじめ、紅茶スポンジにカスタードと果実をあしらった「ごろっと果実のフルーツケーキパイ」が新登場。さらに、瀬戸内産“大長レモン”とダージリンを掛け合わせた「レモンパイパンケーキ」など、「フレッシュ果実 × 茶葉」を組み合わせた、春らしい香りとみずみずしさを楽しめるデザートが多彩に揃います。

親しみのある喫茶店スイーツに、フルーツのおいしさとお茶の香りを重ね、春風がふっと通り抜けるような華やかさと爽やかな余韻を添えました。どこか懐かしさを感じるデザートを、今の気分で楽しめるように仕立てています。

フレッシュ果実がごろっとたっぷり！どこか懐かしくて、あたらしい...ちょっぴりレトロな「プリンアラモードパンケーキ」と「フルーツケーキパイ」が新登場。

◆ “固めプリン” × 果実 × 黒糖ミルクティーの「プリンアラモードパンケーキ」

・商品名称：プリンアラモードパンケーキ 黒糖ミルクティーキャラメルソース

・税込価格：1,760円

・提供店舗：カフェ＆ブックス ビブリオテーク全店/パンケーキ＆ブックス ビブリオテーク

■懐かしさは、固さに宿る。主役はクラシックプリン！

昔ながらの“固めプリン”を主役にした、贅沢なパンケーキ。スプーンの上でも形を保つほどのしっかりとした食感を目指し、きび砂糖のやさしい甘さを活かして丁寧に焼き上げました。どこか懐かしく、パティシエが子どものころに食べた味わいを再現しています。いちごやキウイ、オレンジなど色とりどりのフレッシュフルーツを添えて、見た目にも楽しいアラモード仕立てに。仕上げには、黒糖のコクが際立つ濃厚なミルクティーキャラメルソースをたっぷりとかけてお召し上がりください。

懐かしさと華やかさが重なる、大人のためのごほうびパンケーキです。

◆ 果実 × 紅茶 × カスタードの王道タッグ「ごろっと果実のフルーツケーキパイ」

・商品名称：ごろっと果実のフルーツケーキパイ

・税込価格：1,210円

・提供店舗：カフェ＆ブックス ビブリオテーク全店

■サクッ、とろりとほどける、口いっぱいの甘いしあわせ。

サクッとしたパイの上には、香り豊かな紅茶のスポンジ。ほんのりと染み込ませたティーシロップを隠し味に、いちご、キウイ、オレンジ、ピンクグレープフルーツをたっぷりとのせた彩り豊かなフルーツケーキパイです。みずみずしい果実の甘みと酸味が口いっぱいに広がり、そのおいしさを引き立てるのは、まっすぐな味わいのカスタード。やさしい甘さがそれぞれのフルーツと重なり合い、最後のひと口まで飽きのこない仕上がりに。果実の魅力を存分に楽しめる、満足感のあるひと皿です。

すがすがしい酸味がふわりと広がる心地よさ。

瀬戸内産「大長レモン」を贅沢に使った、新作「レモンパイ」シリーズ。

◆ 大長レモンとダージリンが響き合う、春限定「レモンパイパンケーキ」

・商品名称：“大長レモン”のレモンパイパンケーキ ダージリンアングレーズソース

・税込価格：1,650円

・提供店舗：カフェ＆ブックス ビブリオテーク2店舗[有楽町・大阪]／パンケーキ＆ブックス ビブリオテーク

■どこか懐かしい『レモンパイ』がパンケーキになって登場。

瀬戸内産「大長（おおちょう）レモン」を使ったレモンパイを、パンケーキ仕立てにいたしました。

サクッと軽やかなパイと、ふわもち食感のパンケーキのコントラストが心地よく、さわやかな酸味が広がります。仕上げは、ダージリンが香るカスタードソース。紅茶のまろやかなコクがレモンの酸味をやさしく引き立て、軽やかで上品な味わいのひと皿に。

大長レモンのさわやかなきらめきと、ダージリンのやわらかな余韻をお楽しみください。

◆ 大長レモンの爽やかさを引き立てる、クラシカルな「レモンパイ」

・商品名称：“大長レモン”のレモンパイ

・税込価格：1,045円

・提供店舗：カフェ＆ブックス ビブリオテーク全店

■凛と佇む、正統派レモンパイ。

瀬戸内産「大長（おおちょう）レモン」を使用した、クラシカルなレモンパイ。香り高く、すがすがしい酸味が広がり、軽やかで澄んだ味わいに仕上げました。北海道産マスカルポーネクリームを合わせることで、まろやかなコクとやさしい口どけをプラス。さわやかさとコクのバランスが心地よく、最後まで飽きずにお楽しみいただけます。

■ 広島・瀬戸内産の「大長レモン」

防腐剤を使わず皮ごと食べられる、安心安全の国産レモン

瀬戸内海に浮かぶ大崎下島の広島県呉市豊町は大長（おおちょう）レモンの一大産地。温暖な瀬戸内海の気候で太陽をいっぱい浴びて育ったレモンは、香りが高く、すがすがしい味わいです。

デザートのおいしさがより一層広がる、春限定のペアリングティー。

◆ 限定紅茶「オレンジフルーツガーデン」登場。

■ぶわっと果実がひらく、春のペアリングティー。

オレンジを丸ごと搾ったような、みずみずしく弾ける香りがふわりと立ちのぼり、マンゴーのとろける甘みと、いちごのやさしい酸味が重なります。それはまるで、果実の庭がひらくような華やかさ。

軽やかで澄んだ飲み口。甘さの余韻を整えながら、デザートのおいしさをもう一段引き上げる、春だけのペアリングティーです。

ー 地域の生産者とお客さまをつなぐ取り組み ー

カフェ＆ブックス ビブリオテークとパンケーキ＆ブックス ビブリオテークでは、「日本で育まれたおいしさをご堪能いただきたい」という思いのもと、日本各地の風土を活かした地域の生産者が、愛情を注いで育てた高品質な地産食材をメインとする様々なデザートを展開しています。生産者の想いやこだわりの育て方、地域活動など、産地から直接届く上質なおいしさを最大限に活かして創り出すスペシャルデザートシリーズです。

【開催概要】

■フェア名：

『春、果実とお茶と。』──プリンアラモードと春の果実デザート

■開催期間：2026年4月1日(水)～スタート

■開催場所：カフェ＆ブックス ビブリオテーク全店／パンケーキ＆ブックス ビブリオテーク

※店舗によって展開内容や店頭表示金額が異なる場合がございます。

※収穫状況により販売時期と内容が変更になる場合がございます。

【店舗概要】

■ cafe&books bibliotheque〈カフェ＆ブックス ビブリオテーク〉

それは、今日をちょっと特別にする ケーキの時間。旬の食材を使用した、一から手作りのこだわりケーキ、ふわふわ・もっちりの焼きたてパンケーキに季節のお食事プレートをお楽しみいただけます。本や雑貨に囲まれて過ごす、特別なひとときを。

[東京] 千代田区有楽町2-5-1 ルミネ有楽町店 ルミネ1 3F／TEL：03-5222-1566

[東京] 武蔵野市吉祥寺南町1-1-24 アトレ吉祥寺1F 2番街／TEL：0422-22-1495

[大阪] 大阪市北区梅田1-12-6 E~ma B1F／TEL：06-4795-7553

[福岡] 福岡市中央区天神2-10-3 VIORO B1F／TEL：092-752-7443

[熊本] 熊本市手取本町6-1 鶴屋百貨店 東館1F PARKTERiA／TEL：096-323-5270

■ PANCAKE & books bibliotheque〈パンケーキ＆ブックス ビブリオテーク〉

「パンケーキ＆ブックス ビブリオテーク」は、自分好みのパンケーキを発見できるパンケーキ専門店。東京・大阪・福岡・熊本で展開する「カフェ＆ブックス ビブリオテーク」の姉妹店として2020年よりスタート。北海道・浜中町のプレミアム牛乳と淡路島・北坂養鶏場の純国産鶏卵「さくらたまご」を贅沢に使用し、ふっくらとした“しっとりモチモチ”のできたてパンケーキを提供しています。

[大阪] 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス4F／TEL：06-4395-5757

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【会社概要】

会社名： 有限会社コンテンポラリープランニングセンター

代表者： 杉浦 幸

本社所在地： 東京都渋谷区神宮前2-33-12 ビラビアンカ605

URL： https://www.cpcenter.net/