＜Pasand Home＞がチョコレートブランド＜RURU MARY’S＞と贈る“1日で終わらない母の日”。スペシャルギフトセットを4月1日(水)より期間限定で発売

株式会社Pasand

株式会社Pasand（代表取締役 神 真美、港区北青山3-8-3）が展開するインテリアコレクション＜Pasand Home (パサンド ホーム) ＞は、チョコレートブランド＜RURU MARY'S（ルル メリー）＞とのスペシャルギフトセットを発表。2026年4月1日(水)から5月10日(日)の期間限定で、Pasand by ne Quittez pas オンラインストアおよび全店舗にて展開いたします。



両ブランドに共通する、日常に彩りを添えて日々を豊かにするという価値観への共鳴、そして＜RURU MARY'S＞のディレクションを手掛けるアートディレクター・川上恵莉子氏が、＜Pasand Home＞のティーコレクションのデザイン監修をしていることをきっかけに実現した本企画。

“1日で終わらない母の日”をテーマに、贈られた後も幸せな記憶や感謝の余韻が続くギフトセットを提案いたします。

“1日で終わらない母の日”を、Pasand Homeらしいかたちで

両ブランドが大切にしたのは、贈る瞬間だけでなくその後の時間まで豊かにすること。

本セットでは＜RURU MARY'S＞のお菓子に加え、＜Pasand Home＞のオリジナルハーブティーや茶器を組み合わせることで、プレゼントを受け取った後にも余韻が続くギフトを提案いたします。



お茶を淹れる時間、茶器を手に取るひととき、そのたびに贈られた日のぬくもりや感謝の気持ちがふと思い出される――。“1日で終わらない母の日”というテーマには、そんな想いが込められています。

また全ての商品に付属しているオリジナルのギフトバッグも、この想いを投影したギフト体験のひとつ。この本セットが、贈るその日だけでなく、その後のティータイムや日常のひとときにもやさしく寄り添う存在となれば幸いです。

Pasand Home 「The Blue Collection」

本企画で販売される茶器やハーブティーは、川上恵莉子氏が監修を務めた「The Blue Collection」。

「伝統の美をモダンに融合し、日常に溶け込む心地よさ」をテーマに、インド建築やテキスタイルなどを現代に馴染むデザインに再構築されており、ブランドを象徴するブルーの色彩を軸に、2種のデザインを展開。異なるブルーを基調に、ゴールドのアクセントを重ねることで、上品さと華やかさの両立を実現いたしました。

伝統や装飾美と日常をつなぐ橋のような存在として、イスラム建築に見られる“アーチ”モチーフをデザインに採用。柔らかな曲線と精緻な装飾の調和が、日常にさりげなく“特別”を感じさせます。

また本企画を記念して、4月28日(火)よりPasand by ne Quittez pas 青山店とグラングリーン大阪店の2店舗でポップアップイベントの開催も決定。＜RURU MARY'S＞のモアバリエーションのほか、購入者特典のノベルティもご用意しております。上質であたたかなギフトのかたちをぜひお楽しみくださいませ。

RURU MARY'S × Pasand Home 「Blue Tea Time Set」

【A】Blue Tea Time Set - Sable & Mug 各\8,800【B】Blue Tea Time Set - Tigre & Cup and Saucer 各\12,100【C】Blue Tea Time Set - Tigre & Plate 各\11,000【D】Blue Tea Time Set - Sable & Tea \3,780オリジナルギフトバッグ_ Set【A-C】に付属オリジナルギフトバッグ_ Set【D】に付属

【商品ラインナップ】

・Blue Tea Time Set - Sable & Mug 各\8,800（税込）

・Blue Tea Time Set - Tigre & Cup and Saucer 各\12,100（税込）

・Blue Tea Time Set - Tigre & Plate 各\11,000（税込）

・Blue Tea Time Set - Sable & Tea \3,780（税込）

＊全てPasandオリジナルギフトバッグ付き

【販売期間】

2026年4月1日(水) - 5月10日(日)

【展開店舗】

Pasand by ne Quittez pas 公式オンラインストア https://www.nequittezpas.jp

Pasand by ne Quittez pas AOYAMA

Pasand by ne Quittez pas NEWoMan新宿

Pasand by ne Quittez pas NEWoMan高輪

Pasand by ne Quittez pas アトレ恵比寿

Pasand by ne Quittez pas ルミネ有楽町

Pasand by ne Quittez pas NEWoMan横浜

Pasand by ne Quittez pas グラングリーン大阪

Pasand by ne Quittez pas 大丸神戸

＊RURU MARY’S店舗での取り扱いはございません。予めご了承ください。

POP UP INFORMATION

RURU MARY’Sのお菓子のラインナップを拡充したポップアップを開催。本企画の世界観をより立体的にご体験いただける空間として、お菓子・食器・ファッションを組み合わせた、ブルーの世界観を表現した展示でお迎えいたします。

また、イベント期間中にRURU MARY’Sの商品を含め税込\44,000以上お買い上げのお客様に、Pasand Homeのフラワーベースをプレゼントいたします。※ノベルティは数に限りがございます。



【開催期間】

4月28日(火) - 5月10日(日)

【開催場所】

Pasand by ne Quittez pas 青山店

Pasand by ne Quittez pas グラングリーン大阪店

RURU MARY'S profile

RURU MARY'S（ルル メリー）

もっとおいしく、もっとたのしく 時間が生み出すコミュニケーション」がコンセプトの、メリーチョコレートのブランド。

ルル（縷々）とは、細く絶えずに続くさまのこと。ゆったり流れる、縷々（るる）とした時間をスイーツとともに過ごしていただきたいという想いから誕生。

ブランドサイト:

https://www.mary.co.jp/mary/ruru/

Instagram:

https://www.instagram.com/rurumarys/

＜Pasand Home (パサンド ホーム) ＞

伝統的な手仕事と、モダンなデザインを融合させたPasandのインテリアコレクション。

インドを拠点にオリジナルのデザイン・生産を行い、さらに世界各地で出会ったクラフトや雑貨をセレクトして取り扱う。オリエンタルムード溢れる色彩や素材、古来から続く繊細なハンドテクニックでつくられたアイテムの数々は、実用性を備えながらオブジェとしても華やかに日常を彩る。

Instagram：https://www.instagram.com/pasandhome/

＜Pasand by ne Quittez pas（パサンド バイ ヌキテパ）＞

手仕事の美しさと旅の空気を纏う服を提案する＜ne Quittez pas（ヌキテパ）＞がキュレーションするライフスタイルストア。

「Ordinary Happiness」をテーマに、ファッションアイテムやホーム雑貨、世界各地で心奪われたすてきなものなど、ものとの出会いにパワーチャージできるような楽しさを凝縮した空間。

https://nequittezpas.jp/

https://www.instagram.com/pasand_by_nequittezpas/