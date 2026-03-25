＜KIMONO ARCH＞日常に頼もしさをもたらす、ワークウェアのような存在の「木綿きもの」を発表

株式会社やまと

株式会社やまと（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：矢嶋孝行）が展開するブランド「KIMONO ARCH（キモノアーチ）」は、2026 Spring & Summer Collection 第一弾として、日常に寄り添う「木綿きもの」を2026年3月28日（土）より順次発売いたします。

今回のコレクションでは、気負わず着られ、毎日にちょうどいい存在としての「木綿きもの」にフォーカス。タフで実用的でありながら、装いとしての楽しさも備えた、ワークウェアのようなきものを提案します。

晴れの日も、雨の日も。自然と手に取りたくなるような、日々の装いを支えるラインナップです。

■ブランドについて

KIMONO ARCH は、「きものを通して、世界を見わたす」をコンセプトに掲げるブランドです。

日本にあふれる魅力と、世界中に散らばる「面白い」の欠片を、ひとつのきものに紡いでいます。

いつもの自分から、新しい自分に出会ったときのワクワクや発見、驚きを自由なきもののスタイリングで提案しています。

■KIMONO ARCH 2026 Spring & Summer Collection 第一弾

気負わず着られ、毎日にちょうどいい。

「木綿きもの」は、日常の装いとしての魅力を備えています。

タフで実用的なワークウェアのように、日々の暮らしのなかで自然と手に取りたくなる存在です。

久留米絣や片貝木綿など、それぞれのさんち（産地）と対話し生まれた木綿きものを、現代の日常着として提案します。

■商品ラインナップ

きもの / 久留米絣 aurora

織りで表現されたグラデーションは、約13mの反物のなかでひとつとして同じ色の出方が現れません。そのため絣の表情も場所によって異なり、奥行きのある豊かな色彩を楽しめます。

3種類の経糸をそれぞれ2色で染め分け、6色のグラデーションを構成。織り上がった生地には、オーロラのような幻想的な色の移ろいが生まれます。

久留米絣の自由度を生かし、ゆかたと同じ細い糸を使用することで、通年着られる一着に仕上げました。

価格：79,200円（税込・お仕立て付き）

素材：綿100%

きもの / 久留米絣 linear

絣で自由な柄表現ができる久留米絣の特徴を生かし、2色の絣糸の配列にこだわり、巧みに組み合わせることで、多様な柄を表現しました。

緯糸にはトップ染めの糸を使用し、デニムのようなラフな表情でありながら、平織りの上品な質感もあわせ持っています。また麻糸を使用することで軽やかな着心地に仕上げ、縞や格子とは異なる新しい夏きものの表現に挑戦しています。

価格：79,200円（税込・お仕立て付き）

素材：綿48% リネン52%

作務衣 / 片貝木綿 松煙×弁柄

作務衣は、もともと禅寺での作業着として生まれた和服のひとつ。動きやすさと素朴な魅力を備えた、日本のワークウェアともいえる存在です。

その作務衣の形はそのままに、KIMONO ARCHらしい遊び心を加えました。シンプルなデザインのなかに、衿元や袖口にリボンやギャザーをあしらい、思わず飛び跳ねたくなるような軽やかさを添えています。

同じ生地を使用したもんぺとの組み合わせもおすすめで、リボンのアレンジによって、多様な着方をお楽しみいただけます。

生地には、日常に溶け込むきものをコンセプトとする片貝木綿を使用し、松煙染めをベースに柿渋や弁柄の天然染料で染め上げました。小千谷の風土を感じる、ほのかな乱絣が特徴です。

松の煤（すす）を用いた松煙染めの深みある墨色をベースに、赤土の温もりを感じる弁柄染め、独特の風合いや経年変化が魅力の柿渋染めを重ね合わせ、やわらかな奥行きを表現しました。

価格：作務衣 60,500円（税込・仕立て上がり品）／もんぺ 38,500円（税込・仕立て上がり品）

サイズ：フリー

素材：綿100%

■概要

販売開始日：2026年3月28日（土）より順次発売

取り扱い：KIMONO ARCH 原宿

KIMONO ARCH 下北沢

KIMONO ARCH / Y. & SONS in Paris

KIMONO ARCH オンラインストア(https://kimonoarch.base.ec/)

about KIMONO ARCH

Brand Concept：「きものを通して世界を見わたす」

世界中の個性や文化の架け橋となれるようにと想いを込めた「KIMONO ARCH」。

世界と日本を、きものと人を、つなぐ「架け橋」として未知の世界を魅せていきます。

Brand Site：https://www.kimonoarch.com/

Instagram：＠kimono_arch(https://www.instagram.com/kimono_arch/)