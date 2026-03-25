最凶“怖かわ”マスコットたちが再び暴れだす！『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ２』ブルーレイ&DVD 6/3(水)発売！

株式会社ハピネット詳細はこちら :https://lnk.to/fnaf2

レベルアップした“彼ら”がお待ちしております。

大ヒットホラーゲーム×ブラムハウス・プロダクションズ

最凶マスコットたちが贈る予測不能のノンストップ・ホラー

●最凶“怖かわ”マスコットたちが再び暴れだす！

『M3GAN／ミーガン』のブラムハウス・プロダクションズが大ヒットホラーゲーム「ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ」を原案に映画化した前作は、2023年10月に北米で公開されるとオープニング興収約8000万ドルの驚異的な記録を打ち立て、最終的に全世界の累計興行収入は約3億ドルを達成し、ブラムハウス史上NO.1の興収を記録した。そしてこの度、最凶“怖かわ”マスコットたちがパワーアップして帰ってくる！

●全米オープニング興行で大ヒットを記録！

2025年12月5日(金)～7日（日）全米の週末興行ランキングにおいて、オープニング興行収入で約6,300万ドル(※2025年12月8日（月） Box office mojo調べ)を記録。『ズートピア2』や『ウィキッド 永遠の約束』といった強豪作を抑え、前作に続き全米No.1の特大ヒットスタートを飾った！

●世界観を熟知したキャスト、盤石のスタッフ陣！

〈フレディ・ファズベアーズ・ピザ〉の夜間警備員として悪夢を生き延びたマイク役のジョシュ・ハッチャーソン、妹アビー役のパイパー・ルビオ、物語の鍵を握っていたヴァネッサ役のエリザベス・レイルら主要キャストが続投。スタッフ陣も監督のエマ・タミ、製作のジェイソン・ブラムが続投、原作者スコット・カーソンも前作同様、脚本・製作を担当している。

●映像特典にはフナフの世界を実写化する製作の裏側を収録！

メイキングや主要キャストのインタビュー映像に加え、今作より登場したトイアニマトロニクスの造形や操演者の工夫、ゲームの世界観を再現したセットの隠し要素など作品をより楽しむことができる充実の内容を収録。

■Amazon.co.jp限定特典も実施決定！

『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ２』をAmazon.co.jpでご購入の方に、ここでしか手に入らないオリジナル特典をプレゼント！

※特典はなくなり次第終了となります。 ※デザインは変更となる場合がございます。

Amazon.co.jp特典：ビジュアルシート2枚セット

『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ２』商品情報

【発売日】

2026年6月3日(水)

※レンタルDVD同日リリース

【価格】

ブルーレイ＋DVD セット

5,390円(税込)

【ブルーレイ・DVD共通映像特典】

◎月間最優秀従業員：キャスト

◎動き出すフレディと仲間たち

◎マングルの大暴走

◎死の操り糸：悪夢のマリオネット

◎圧倒的な世界観：セットの全貌

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ２』作品情報

【キャスト（声の出演）】

マイク：ジョシュ・ハッチャーソン（福山潤）

アビー：パイパー・ルビオ（渡辺明佳）

ヴァネッサ：エリザベス・レイル（宇乃音亜季）

マイケル：フレディ・カーター（細川祥央）

ウィリアム・アフトン／黄色いウサギ：マシュー・リラード（谷昌樹）

【スタッフ】

監督／製作総指揮：エマ・タミ

脚本／製作：スコット・カーソン

製作：ジェイソン・ブラム

撮影：リン・モンクリーフ

美術：マーク・フィッシェラ

-----------------------------------------------------

日本語版制作スタッフ

字幕翻訳 種市譲二

吹替翻訳 赤坂純子

【ストーリー】

ピザレストランの悪夢から1年半後。そこで起こった出来事は地元の伝説へと作り変えられ、町で開催されるフェスのきっかけとなっていた。元警備員のマイクは、妹のアビーにフレディらマスコットの仲間たちの真実を隠していたが、彼女が不思議な声に導かれてひそかに彼らと再会したことで、その真の起源が明らかになり、数十年もの間封印されていた恐怖が解き放たれることになる。

発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C) 2026 SCOTT CAWTHON PRODUCTIONS AND UNIVERSAL STUDIOS. ALL RIGHTS RESERVED.