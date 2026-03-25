＜LILY BROWN（リリー ブラウン）＞オールウェザーシューズブランド「TEMPERATE」で人気のバレエシューズシリーズより別注アイテムが新登場！

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「LILY BROWN(リリー ブラウン)」は、オールウェザーシューズブランド「TEMPERATE(テンパレイト)」のアイコンであるバレエシューズシリーズの人気モデル「JELLY SHOES(ジェリーシューズ)」の別注アイテムを2026年3月25日(水)12:00(正午)よりオフィシャルオンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE(マッシュストア)」およびECデパートメントストアの「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」、全国の直営店にて販売を開始いたします。(店舗の発売時間は館の始業時間に準ずる)

【LILY BROWN×TEMPERATE】JELLY SHOES

TEMPERATEのアイコンであるバレエシューズシリーズの中から、メッシュデザインによるフレキシブルな足入れとPVC素材ならではの足になじむような履き心地とフィット感が特徴のJELLY SHOESを別注。

汚れやキズがつきにくく、お手入れも簡単。

軽やかでキラキラとしたビーズをメインに作られたオリジナルパーツは取り外し可能でカスタムできる仕様に。

PVCならではの発色を生かしたシアーなBLACKとメタリックが練りこまれたSLVを展開。

デコラティブでありながらもライトで、アクセサリー感覚で履きたくなるアイテムに仕上げました。

SLVBLK

商品名：【LILY BROWN×TEMPERATE】JELLY SHOES

価格：11,880円(税込)

カラー：SLV,BLK

サイズ：23, 23.5, 24, 24.5, 25cm

今回ために制作した特別なBOXをご用意。

オリジナルのハートロゴステッカーが繊細に描かれたモノトーンの珊瑚礁柄に映えるデザイン。

ギフトシーンはもちろん、自分自身へのご褒美にも最適です。

販売について

全国発売日：2026年3月25日(水)12:00(正午)

取扱店舗：

・オフィシャルオンラインストア〈 https://lily-brw.com/ (https://lily-brw.com/)〉

・MASH STORE（公式アプリ）

・USAGI ONLINE〈 https://usagi-online.com/brand/lilybrown/ 〉

・ZOZOTOWN〈 https://zozo.jp/brand/lilybrown/ 〉

・楽天〈 https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-lilybrown/ 〉

・LILY BROWN全国直営店〈 https://lily-brw.com/Page/shoplist.aspx 〉※館の始業時間に準ずる

他

TEMPERATE（テンパレイト）について

2017年に東京で誕生。

インジェクション製法で作られたPVC素材のシューズに特化したブランド。

レインシューズもしくはインジェクションシューズというカテゴリーにおいて、豊かなアイテムバリエーションがブランドの魅力であり

国内のブランドならではの日本人に合わせた木型や、足入れを考慮したインソールの開発、そして高い品質管理を兼ね備えています。

“TEMPERATE” は「控えめな」という意味。『オールシーズン、オールオケージョンにフィット』というビジョンを掲げ、どんな着こなしにもそっと寄り添うようなデザインで、あらゆるシーンのレディースフットウェアの選択肢となることを目指します。

LILY BROWN(リリー ブラウン)について

『Vintage Feature Dress』をコンセプトに、ヴィンテージアイテムから伝わる繊細なクラフトワークや独創的なデザインを現代のファッションに取り入れたリアルクローズを提案。ファッションの歴史にリスペクトを込めたコレクションは、大胆な色使いや目を楽しませるディテールで魅せる自由な感性と洗練されたムードを併せもつワードローブです。



LILY BROWN HP: https://lily-brw.com/

Instagram: https://www.instagram.com/lily_brown_official/?hl=ja

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TikTok: https://www.tiktok.com/@lily_brown_official?

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