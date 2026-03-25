読むほどに好奇心をかきたてる！　「3マス古代文明」の講師陣による”深掘り講座”『NHK3か月でマスターするMOOK　もっと深く知る 最新考古学でわかる古代文明　上』3月25日発売

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NHK出版から『NHK3か月でマスターするMOOK もっと深く知る 最新考古学でわかる古代文明 上』が2026年3月25日に発売されます。文明の始まりを示すトルコのギョベックリ・テペ遺跡から、メソポタミア、ヒッタイト、エジプト、インダス、中国までを、各地域の最前線で活躍する研究者が徹底的に解説します。

NHK出版『NHK3か月でマスターするMOOK もっと深く知る 最新考古学でわかる古代文明 上』2026年3月25日発売

NHK大人の学びなおし講座として人気の「3か月でマスターする古代文明」。本書は、その読み物タイプのスピンオフ版として、先行の「3マスMOOK世界史」につづき、番組出演の講師陣がみずから筆をとるアンソロジー企画です。

日本でしか通用しない「四大文明」という言葉は早く葬り去り、過去へのまなざしをできる限り広く持ちたいものです。

（「はじめに 古代文明研究の地平」より）

ほかにも、「都市がなくても成立した文明はあった」「文明は進化論的な発展への一本道ではない」など、これまでの常識を覆す最新の研究情報が満載の一冊です。

◆NHK3か月でマスターするMOOK もっと深く知る 最新考古学でわかる古代文明 上

【内容】

はじめに 古代文明研究の地平 関 雄二

第1章 トルコ 定住狩猟採集民の世界 三宅 裕

第2章 メソポタミア 最古の都市はどう生まれたのか 常木 晃

第3章 ヒッタイト 鉄の「文明」の実像 津本英利

第4章 エジプト 王墓と黄金が支えた権力とその衰退 河合 望

第5章 インダス 都市・権力・国家の比較考古学 小茄子川 歩

第6章 中国 地方文明の時代から「中国」へ 中村慎一

【著者紹介】

編著：関 雄二（せき・ゆうじ）

1956年生まれ。国立民族学博物館長。東京大学大学院社会学研究科修士課程修了。同大学助手などを経て、1999年から国立民族学博物館に勤務し、2025年4月館長に就任。専門は文化人類学、アンデス考古学、ラテンアメリカ研究。

三宅 裕（みやけ・ゆたか）

1960年生まれ。筑波大学教授。専門は西アジア考古学。西アジアの技術に関して、もの作りのあり方に大きな転換をもたらしたパイロテクノロジー（熱加工技術）に注目し、土器、プラスター（しっくい）、銅利用の起源とその後の展開を追究。トルコ共和国において新石器時代遺跡の発掘調査を実施。

常木 晃（つねき・あきら）

1954年生まれ。筑波大学名誉教授。専門は西アジア考古学。主に西アジアにおいて、農耕社会のはじまりから都市社会の発達までの歴史プロセスを考古学資料を用いて解明することをライフワークとしている。

津本英利（つもと・ひでとし）

1970年生まれ。古代オリエント博物館研究部長。専門は西アジアおよびヨーロッパの考古学。筑波大学大学院歴史・人類学研究科単位取得退学。ドイツ・マールブルク大学先史・原史学科博士課程に留学。トルコ、シリア、イスラエルでの発掘調査に参加。

河合 望（かわい・のぞむ）

1968年生まれ。筑波大学教授。早稲田大学大学院文学研究科修士課程修了。ジョンズ・ホプキンス大学大学院博士課程修了（Ph.D.）。専門はエジプト学（古代エジプト文明の研究）、考古学。三十年以上にわたりエジプトでの発掘調査、保存修復プロジェクトに参加。

小茄子川 歩（こなすかわ・あゆむ）

1981年生まれ。京都大学大学院特任准教授。専門は文化人類学、南アジア考古学、比較考古学。デカン大学院大学考古学学科 Ph.D.課程修了（Ph.D.）。インダス文明社会のあり方について、比較考古学の観点から考究を進めている。

中村慎一（なかむら・しんいち）

1957年生まれ。金沢大学理事・副学長。専門は中国考古学。東京大学大学院人文科学研究科考古学専攻博士課程単位取得退学。博士（文学）。中国新石器文化研究をライフワークに据え、アジア稲作の起源と展開に関する研究にも取り組む。

発売を記念して、「NHK出版 デジタルマガジン」にて三宅 裕さんの「第1章 トルコ 定住狩猟採集民の世界」を一部公開しています。

◆告知 下巻が5月に刊行予定！

トルコ ギョベックリ・テペ遺跡とは :https://mag.nhk-book.co.jp/article/87180

『NHK3か月でマスターするMOOK もっと深く知る 最新考古学でわかる古代文明 下 中央アジアのベガシュ遺跡からギリシャ、オセアニア、マヤ、ナスカ、アンデスまで』が5月25日に発売予定です。

【内容】（※章タイトルはすべて仮）

第1章 中央アジア シルクロード‟以前”の東西交差 久米正吾

第2章 ギリシャ ネットワークの文明世界 周藤芳幸

第3章 オセアニア 巨石文化のルーツはどこか 小野林太郎

第4章 マヤ 「石器の都市・文字文明」の独自性と多様性 青山和夫

第5章 ナスカ 文字なき世界の記憶と記録 坂井正人

第6章 アンデス 何度も更新される神殿の謎 関 雄二

◆商品情報

『NHK3か月でマスターするMOOK もっと深く知る 最新考古学でわかる古代文明 上 トルコのギョベックリ・テぺ遺跡かがメソポタミア、ヒッタイト、エジプト、インダス、中国まで』NHK3か月でマスターするMOOK もっと深く知る 最新考古学でわかる古代文明 上 トルコのギョベックリ・テぺ遺跡からメソポタミア、ヒッタイト、エジプト、インダス、中国まで

編著：関 雄二

三宅 裕／常木 晃／津本英利／河合 望／小茄子川 歩／中村慎一

出版社：NHK出版

発売日：2026年3月25日

定価：1,430円（税込）

判型：A5判並製

ページ数：192ページ

ISBN：978-4-14‐407343‐4

Amazon→https://www.amazon.co.jp/dp/4144073432

楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18516525/

NHK出版ECサイト→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000064073432026.html

●NHK出版ECサイトで下巻予約受付中

NHK3か月でマスターするMOOK もっと深く知る 最新考古学でわかる古代文明 下 中央アジアのベガシュ遺跡からギリシャ、オセアニア、マヤ、ナスカ、アンデスまで

編著：関 雄二

久米正吾／周藤芳幸／小野林太郎／青山和夫／坂井正人

出版社：NHK出版

発売日：2026年5月25日（予定）

定価：1,430円（税込）

判型：A5判並製

ページ数：176ページ

ISBN：978-4-14‐407344‐1

NHK出版ECサイト→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000064073442026.html

●こちらもおすすめ！3マス世界史『NHK3か月でマスターするMOOK もっと深く知る アジアから見る世界史』

NHK3か月でマスターするMOOK もっと深く知る アジアから見る世界史

編著：岡本隆司

井上文則／守川知子／古松崇志／宮 紀子／山下範久／細谷雄一

出版社：NHK出版

発売日：2025年10月23日

定価：1,430円（税込）

判型：A5判並製

ページ数：192ページ

ISBN：978-4-14‐407336‐6

Amazon→https://www.amazon.co.jp/dp/414407336X

楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18355345/

NHK出版ECサイト→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000064073362025.html