伴走型採用支援サービス「あたりまえリクルーティング」、赤坂・秋葉原でデジタルサイネージ広告を配信開始

株式会社Revive

全国の中小企業を対象に、伴走型の採用支援サービスを提供する株式会社Revive（本社：東京都中央区、 代表取締役：熊野拓人）は、「あたりまえリクルーティング」のプロモーションとして、2026年3月10日（火）より東京都・秋葉原エリアおよび赤坂エリアの喫煙所スペースに設置されたデジタルサイネージにて広告配信を開始しました。

ビジネスパーソンが日常的に立ち寄り、自然と立ち止まる喫煙所スペースへのデジタルサイネージ設置が近年増加しており、経営者・人事担当者へのリーチ手段として注目を集めています。採用改革の必要性をより多くの方に届けるため、この度デジタルサイネージでの広告配信を開始するに至りました。

■ 広告概要

配信場所：秋葉原・赤坂エリアの喫煙所スペース設置型デジタルサイネージ

配信期間：2026年3月10日（火）～ 2026年8月31日（月）

配信媒体：喫煙所スペース設置型デジタルサイネージ

配信内容：「あたりまえリクルーティング」サービス紹介広告

■ 背景と目的

近年、少子高齢化による生産年齢人口の減少を背景に、中小・中堅企業を中心とした人材確保の難しさが社会的な課題として顕在化しています。採用活動に悩む企業は増加の一途をたどる一方で、採用手法の多様化により採用支援ツールやサービスを提供するベンダーも増加し、多くの企業では「何から手をつければいいかわからない」という状況に置かれています。



当社は、こうした採用活動に悩む企業様に貢献するため、あたりまえリクルーティングを通じて採用活動における「基本の徹底」を支援してまいりました。今回のデジタルサイネージ広告配信は、これまでオンラインを中心に展開してきた情報発信をオフラインにも拡大し、採用に本気で向き合う経営者・人事担当者に対して、より多くの接点を創出することを目的としています。

■「あたりまえリクルーティング」について

「あたりまえリクルーティング」は、「採用に万能薬はない」という思想のもと、採用活動における基本を徹底することで採用力を底上げする、伴走型の採用支援サービスです。



総勢12名の採用プロチームが、人事の一員として採用活動にコミットし、企業の成長に必要不可欠な「採用」というイベントを、当社がサポートさせていただきます。

煩雑で時間のかかるタスクはすべて丸投げいただけます。

忙しい経営者や人事の方には面接活動だけに注力いただき、より効果的で生産性の高い業務に注力可能。

採用成功と業務効率化の両面をサポートさせていただくサービスです。

■今後の展望

当社は今後も、日本全国の中小・中堅企業が抱える採用課題の解決に向けて、オンライン・オフライン双方の施策を組み合わせた情報発信を拡大していく方針です。



2026年内には配信エリアのさらなる拡大を視野に入れており、より多くの企業に対してあたりまえリクルーティングの考え方と支援体制を届けてまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社Revive

所在地：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1丁目11-12日本橋水野ビル7F

代表者：熊野 拓人

事業内容：採用支援事業、面接代行、RPO支援

URL：https://revive.gift

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Revive

広報担当：中根

TEL：03-5829-4001

MAIL：info@revive.gift