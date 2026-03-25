【導入事例】長井海の手公園 ソレイユの丘に、次世代モビリティ「EVトレイン」を提供

株式会社ワン・ステップ

株式会社ワン・ステップ（本社：宮崎県宮崎市）は、神奈川県横須賀市の体験型総合公園「長井海の手公園 ソレイユの丘」へ、環境と来場者に優しい完全電動の次世代型モビリティ「EVトレイン」を提供いたしました。現在、同園にて大好評運行中です。

EVトレイン（電動式ロードトレイン）：https://onestep-miyazaki.com/53048/

本車両は、ガソリンを使わないクリーンな走行と圧倒的な静音性を実現しています。

さらに、広大な園内における来園者の歩行負担を軽減し、「動く休憩所」として滞在時間を延ばすとともに、車窓から他のアトラクションへの興味を喚起することで、施設全体の回遊性向上に貢献しています。

園内を走る青いEVトレイン

■ 導入の背景と、ソレイユの丘での反響

広大な敷地を持つレジャー施設において、来園者が園内を隅々まで快適に満喫できる移動手段の確保は重要な課題です。

実際にソレイユの丘で乗車されたお客様や施設管理者様からは、「動物のショーを邪魔しない驚きの静かさ」「大きな車体からは想像できない小回り性能」「歩き疲れを癒やす広い座席」といった点で、高い評価を獲得しています。

■ 実際の走行風景（ソレイユの丘）を紹介する動画を公開中

ソレイユの丘の美しい景観の中を走る実際の様子や、広々とした車内、驚きの静音性（実際の走行音を収録）がわかる紹介動画を公開しております。

ぜひご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-MxuT89oM38 ]

■ ソレイユの丘で発揮されている「EVトレイン」5つのメリット

単なる移動手段を超え、パークでの体験価値を向上させる以下の強みを発揮しています。

1. 来場者や動物にストレスを与えない「圧倒的な静音性」

完全モーター駆動により排気ガスゼロ。走行音は「タイヤが砂利を踏む音」程度と極めて静かです。園内の動物たちが暮らすエリアや野外ショーの付近でも、環境音を妨げることなく運行が可能です。

2. 既存の園内レイアウトをそのまま活かす「小回り性能」

一度に多くのお客様を輸送できる大型車体でありながら、優れた旋回性能を備えています。ソレイユの丘の美しい花畑の周囲やカーブなど、走路の大掛かりな改修をすることなくスムーズに走行しています。

3. 次のワクワクを生み出し、回遊性向上

開放的な車窓から多彩なアトラクションが自然と視界に入り、「次はあそこに行ってみたい！」という来園者の意欲を喚起。パーク内でのさらなる体験を促し、施設全体の回遊性を高めています。

4. 長時間の滞在をサポートする「動く休憩所」

大人もゆったり座れるワイドシートを採用。広大な園内を歩き疲れた来園者が心地よくリフレッシュできる空間となり、「疲れたから帰る」という早期離脱を防ぎ、1日を通した長期滞在をサポートします。

5. 絶景を特等席で味わう「大きな窓と滑らかな乗り心地」

窓が大きく設計されており、春の菜の花をはじめとする季節の花々や、天気の良い日に望む富士山などの絶景をダイナミックに楽しめます。

揺れが少なく、シニア世代からベビーカーをご利用のご家族まで、3世代が一緒に安全に景観を満喫できるユニバーサルな乗り物です。

■ 本件に関するお問い合わせ先

観覧車から見た園内の様子。トレインの青い車体が映えます。

EVトレインは、全国のテーマパーク、動物園、植物園、大型公園などの施設への導入が可能です。

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先

■ EVトレイン・イベントコンテンツに関するお問い合わせ

株式会社ワン・ステップ

MAIL：event@onestep-miyazaki.com

URL：https://onestep-miyazaki.com/

本社（宮崎）

TEL：0985-64-5399

関西支店

TEL：079-280-1880

東海支店

TEL：053-545-5853

関東支店

TEL：043-497-6088

■ イベント内容・来園に関するお問い合わせ

長井海の手公園 ソレイユの丘

TEL：046-857-2500

会社概要

会社名：株式会社ワン・ステップ

本社所在地：宮崎県宮崎市清武町今泉甲4625-1

事業内容：イベント遊具・体験型コンテンツの企画・製作・レンタル

全国各地で恐竜イベントやファミリー向け体験型イベントを展開。

【拠点情報】

・本社：宮崎県宮崎市清武町今泉甲4625-1

・関西支店：兵庫県姫路市網干区新在家1283

・東海支店：静岡県浜松市中央区下江町531

・関東支店：千葉県千葉市若葉区大草町765番地1

施設概要

施設名：長井海の手公園 ソレイユの丘

自然と触れ合いながら、食べる・遊ぶ・泊まる・体験ができるテーマパーク。

動物とのふれあいやアクティビティ、季節ごとの花々やイベントなど、家族で1日中楽しめるコンテンツを多数展開。

URL：https://soleil-park.jp/