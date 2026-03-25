「京都パンフェスティバルin藤井大丸」４月18日・19日に開催決定！
株式会社京都新聞社
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四条寺町のランドマークとして親しまれる藤井大丸が、リニューアルオープンに伴い５月６日(水・祝)をもって一時休館します。
長年のご愛顧に感謝を込め、「京都パンフェスティバルin藤井大丸」を開催いたします！
人気ベーカリーなどが四条の中心地に大集結。京都の人々に愛され続ける「パン」を片手に、藤井大丸で思い出深いひとときを過ごしませんか？
２日間限定の特別なパンの祭典、ぜひこの機会に足をお運びください。
■日時
2026年4月18日(土)、19日(日) 両日10:30～17:00
※各日売り切れ次第終了
■会場
藤井大丸 地下1階イベントスペース
（京都市下京区四条寺町下ル貞安前之町605）
阪急「京都河原町駅」出口10から徒歩3分
■内容
1.パン、コーヒーなどブース販売
2.そのほか催事
当日は屋上にて飲食スペースをご提供予定
■入場料
無料
■主催
藤井大丸、京都新聞
■出店
約20店（予定）
■お問い合わせ
藤井大丸
Mail info@fujiidaimaru.co.jp
営業時間：10:30～20:00※不定休
・公式サイト
https://fujiidaimaru.co.jp/
https://www.instagram.com/fujiidaimaru/