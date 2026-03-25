「京都パンフェスティバルin藤井大丸」４月18日・19日に開催決定！

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株式会社京都新聞社


　四条寺町のランドマークとして親しまれる藤井大丸が、リニューアルオープンに伴い５月６日(水・祝)をもって一時休館します。


　長年のご愛顧に感謝を込め、「京都パンフェスティバルin藤井大丸」を開催いたします！


　人気ベーカリーなどが四条の中心地に大集結。京都の人々に愛され続ける「パン」を片手に、藤井大丸で思い出深いひとときを過ごしませんか？


　２日間限定の特別なパンの祭典、ぜひこの機会に足をお運びください。





■日時

2026年4月18日(土)、19日(日)　両日10:30～17:00


※各日売り切れ次第終了


■会場

藤井大丸　地下1階イベントスペース


（京都市下京区四条寺町下ル貞安前之町605）


阪急「京都河原町駅」出口10から徒歩3分


■内容

1.パン、コーヒーなどブース販売　


2.そのほか催事


当日は屋上にて飲食スペースをご提供予定


■入場料

無料


■主催

藤井大丸、京都新聞


■出店

約20店（予定）


■お問い合わせ

藤井大丸


Mail　info@fujiidaimaru.co.jp


営業時間：10:30～20:00※不定休


・公式サイト


https://fujiidaimaru.co.jp/


・Instagram


https://www.instagram.com/fujiidaimaru/