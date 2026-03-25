「京都パンフェスティバルin藤井大丸」４月18日・19日に開催決定！

株式会社京都新聞社

四条寺町のランドマークとして親しまれる藤井大丸が、リニューアルオープンに伴い５月６日(水・祝)をもって一時休館します。

長年のご愛顧に感謝を込め、「京都パンフェスティバルin藤井大丸」を開催いたします！

人気ベーカリーなどが四条の中心地に大集結。京都の人々に愛され続ける「パン」を片手に、藤井大丸で思い出深いひとときを過ごしませんか？

２日間限定の特別なパンの祭典、ぜひこの機会に足をお運びください。

■日時

2026年4月18日(土)、19日(日) 両日10:30～17:00

※各日売り切れ次第終了

■会場

藤井大丸 地下1階イベントスペース

（京都市下京区四条寺町下ル貞安前之町605）

阪急「京都河原町駅」出口10から徒歩3分

■内容

1.パン、コーヒーなどブース販売

2.そのほか催事

当日は屋上にて飲食スペースをご提供予定

■入場料

無料

■主催

藤井大丸、京都新聞

■出店

約20店（予定）

■お問い合わせ

藤井大丸

Mail info@fujiidaimaru.co.jp

営業時間：10:30～20:00※不定休

・公式サイト

https://fujiidaimaru.co.jp/

・Instagram

https://www.instagram.com/fujiidaimaru/