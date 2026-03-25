ONEVIEW所属クリエイター・LiLiがアンバサダーを務めた「iFace」新シリーズ「BeBling 2」が発売3ヶ月で8万個のヒットを記録！

株式会社ナハト

株式会社ナハト（本社：東京都渋谷区、代表取締役：安達友基、以下「ナハト」）が運営するインフルエンサー事務所「ONEVIEW」所属のクリエイター・LiLiがアンバサダーを務める、モバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」（運営：Hamee株式会社）の新シリーズ「BeBling 2」が、発売からわずか3ヶ月で販売数8万個を突破したことをお知らせいたします。

3ヶ月で販売個数8万個突破の大ヒットシリーズ「BeBling 2」

2025年11月19日に「iFace」のコンセプトシリーズとして発売された「BeBling 2」は、発売からわずか3ヶ月シリーズ累計販売個数8万個を突破しました。

「BeBling 2」は、「iFace」ならではの高い耐衝撃性能はそのままに、“個性を引き出すデザイン”を徹底的に追求したシリーズです。ファッションとの調和やスタイリングの完成度を高める設計が評価され、幅広いユーザーから高い支持を獲得しています。



ONEVIEW所属クリエイターLiLiによる発信では、「自分らしさ」を表現する着こなしやライフスタイルと製品コンセプトが深く共鳴。特にZ世代を中心にSNS上で大きな反響を呼び、製品認知の拡大と若年層の新規顧客獲得に大きく貢献いたしました。

また、人気により欠品していた商品は、iFace公式オンラインストアにて予約開始及び入荷次第順次販売中です。尚、iFace原宿店をはじめ、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では、順次入荷となります。

※一部商品の再販がスタートします。



入荷情報や製品の詳細は、iFace公式サイトをご覧ください

iFace公式BeBling 2：https://jp.iface.com/pages/bebling2

「BeBling 2」について

１.トレンド感のあるデザイン

「BeBling 2」は、2010年前後のUIトレンドから着想を得た「Frutiger Aero（フルティガーエアロ）」をコンセプトにデザイン。メタリックなシルバーに、水が流れるようなツヤを重ね、“ウルウル”と“キラキラ”が共存する新感覚のビジュアルを実現しました。異なるテクスチャーの組み合わせが、持つ人の個性を際立たせます。



２.ケースとアクセサリーによるシリーズ展開

スマートフォンケースにとどまらず、関連アクセサリーまで含めたシリーズ展開を行うことで、「スマホをファッションのトータルコーディネートの一部として楽しむ」という新しい価値を提案しています。ファッションに合わせてケースやアクセサリーを組み合わせられる拡張性の高いラインアップは、「トータルでコーディネートできるのが楽しい」と多くのお客様からご好評をいただき、自分らしいスタイルを楽しむユーザーが広がっています。

「BeBling」シリーズ累計15万個を突破

2025年に発売した「BeBling 2」は発売3ヶ月で販売個数8万個を突破。さらに、2024年に発売した「BeBling Wave」も好評を受けて再販が決定しました。現在、「BeBling」シリーズの累計販売個数は15万個を超え、多くのお客様に支持されているモバイルアクセサリーブランドです。

本シリーズは、従来の定番モデル「First Class」や「Reflection」とは一線を画しながらも、わずか2年で「iFace」のラインナップに欠かせない新たな主力シリーズ”へと成長しています。

iFace公式BeBling 2

https://jp.iface.com/pages/bebling2(https://jp.iface.com/pages/bebling2)





iFace公式BeBling Wave

https://jp.iface.com/pages/bebling(https://jp.iface.com/pages/bebling)

iFace（アイフェイス）について

「iFace」は、“By Your Side”をブランドコンセプトに、一人一人のお客様に寄り添ったモバイルアクセサリーブランドです。耐衝撃性の高さと優れたデザインに、豊富なカラーバリエーションが特徴で、スマートフォンケース・リングホルダー・ストラップ・エアポッズケースなどを幅広く展開しています。世界累計販売個数は3,800万個。公式ストアのほか、バラエティショップ・家電量販店などで販売中です。

■iFace公式オンラインストア https://jp.iface.com/

■iFace直営店

iFace原宿店

営業時間：11:30~20:00

定休日：年中無休

住所：東京都渋谷区神宮前４丁目２５－２９JMFビル03

https://jp.iface.com/pages/ifaceharajuku

■iFace日本公式SNSアカウント

X（@iface_jp）：https://x.com/iface_jp

Instagram（@iface_jp）：https://www.instagram.com/iface_jp/

Facebook（@iface.jp）：https://www.facebook.com/iface.jp/

LINE@（@iface_jp）：https://page.line.me/iface_jp

YouTube（iFace日本公式チャンネル)：https://www.youtube.com/c/iFace_jp

クリエイター詳細

1999年12月1日生まれ。SNSの総フォロワー数は150万人を超え、モデルやアーティストとしても多方面で才能を発揮し活動中。独自の感性とファッションセンスでZ世代を中心に支持を集めています。歌唱力にも定評があり、弾き語り風の「#僕はギターが弾けない」YouTubeチャンネルが話題になり、中でも、いきものがかりの「コイスルオトメ」をカバーした動画は300万回以上再生されるなど、注目を集めています。

Instagram：https://www.instagram.com/watashiwali/

TikTok：https://www.tiktok.com/@watashiwalil/

YouTube

メイン：https://www.youtube.com/@sandomenoshoujiki

弾き語り： https://www.youtube.com/@bokuguitar

今後のサポート体制

ONEVIEWでは、単なるインフルエンサーのキャスティングに留まらず、クリエイターの持つ独自の世界観とプロダクトの魅力を深く融合させる「ブランド共創型サポート」を強化しております。今回のLiLiの「iFace」アンバサダー就任における反響を糧に、今後もクリエイター一人ひとりの個性を尊重した活動基盤の整備に注力いたします。ファンとのエンゲージメントを深めるためのクリエイティブ支援や、クリエイターが新たな挑戦を続けられる環境を提供し、ブランドとファンの架け橋となる存在を育成してまいります。

Hamee株式会社について

会社名：Hamee株式会社（東証スタンダード証券コード：3134）

設立：1998年5月

代表者：代表取締役社長 水島 育大

所在地：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、ByURブランドを展開するコスメティクス事業、ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、不要なプラスチックをアップサイクルするParallel Plasticsなどの脱炭素事業を展開

URL：https://hamee.co.jp

ONEVIEWについて

SNSを中心に活躍するクリエイターやアーティストのマネジメントおよびプロデュースを行う、ナハトが運営するインフルエンサー事務所です。タイアップ施策・イベント企画・メディアのキャスティング・ブランド立ち上げなど、デジタルとリアルの両軸からクリエイターと企業の可能性を広げています。詳しくは、（https://nahato.co.jp/oneview/）をご覧ください。





【本クリエイターに関する問い合わせ先】

・ONEVIEW

・E-mail：ov.info@nahato.co.jp

株式会社ナハト について

ナハトは、クライアント企業が持つ事業のプロモーション戦略の策定・実行を担う支援会社と、自社で商品開発・運営を行う事業会社といった二つの側面を併せ持つ次世代のマーケティングカンパニーです。

ブランドプロミス「～Profitable Marketing～ 利益に繋げるマーケティング」を掲げ、本質的なマーケティングをクライアントに提供しています。働くメンバーに対しては、「仲間と勝ち続ける」をPhilosophyに掲げ、非上場で自由な組織風土の中、株価のためではなく「コミュニティの繁栄」のために、仲間、成長、勝利の実現を目指しています。詳しくは、コーポレートサイト（https://nahato.co.jp/）をご覧ください。

【会社概要（URL：https://nahato.co.jp/(https://nahato.co.jp/)）】

・所在地：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティウエスト 15F

・代表者：安達 友基

・創 業：2018年7月

・事業内容：マーケティング事業、D2C事業、クリエイティブ事業、人材育成事業 等

【本リリースに関するお問合せ先】

・ナハト広報担当

・E-mail：pr@nahato.co.jp