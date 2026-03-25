【西鎌倉レ・シュー】横浜高島屋に期間限定POP-UP出店（4月22日～4月28日）定番人気「にしかまチーズ」や新商品が勢揃い

ジェイ・ワークス株式会社にしかまチーズ

自然豊かでありながら洗練された街・西鎌倉に佇む一軒家の洋菓子店「西鎌倉レ・シュー」が、横浜高島屋に期間限定でPOP-UPショップをオープンします。

人気のにしかまチーズやメープルプリンをはじめ、鎌倉の街並みや自然をモチーフにした焼き菓子、素材の魅力を丁寧に引き出した季節のスイーツをご用意しました。

また、春夏の新商品「西鎌倉みなもゼリー」も登場。きらきらと輝く海の水面（みなも）をイメージした、見た目にも涼やかなフルーツゼリーです。

贈り物や手土産にはもちろん、初夏のティータイムにもおすすめのラインアップです。

会期： 4月22日（水）～4月28日（火）

場所： 横浜高島屋 地下1階 Foodies’ Port1 イベントスポット菓子

▶メープルプリンと白いチーズプリン

メープルプリンと白いチーズプリン

カナダ・ケベック州産の希少なメープルシロップと、政府認定のオーガニックシュガーを贅沢に使用したこだわりのプリン。ひと口食べると、メープルの芳醇な香りがふわりと広がり、やさしい甘みがミルキーなプリンと溶け合います。コクがありながらも後味はすっきり。初夏のような暖かさの中でも心地よく楽しめる、軽やかな味わいです。

メープルプリン（左）1コ \519（税込）

とろけるようになめらかな食感と、クリームチーズのやさしいコクが絶妙に調和したチーズプリン。

口に入れた瞬間、ミルキーな甘みとほんのりとした塩味のチーズの風味が広がります。

まるでレアチーズケーキをスプーンで味わうような、贅沢なとろける食感。軽やかで上品な味わいに仕上げています。

白いチーズプリン（右）1コ \540（税込）

▶にしかまチーズ

にしかまチーズプレーンとショコラ

ひとくちサイズながら、しっとりとした口当たりとふわっと軽やかな食感が楽しめるチーズケーキ。

厳選したクリームチーズを使用し、素材の風味を活かしたやさしい甘みとコクが広がります。

プレーンはミルキーでまろやかな味わい。

ショコラはカカオのほろ苦さとチーズのコクが絶妙に調和しています。

冷やしても美味しく、夏には半解凍でシャーベット状にすると、ひんやりとした食感と濃厚な風味をお楽しみいただけます。おやつや手土産にもおすすめのスイーツです。

にしかまチーズ（プレーン・ショコラ）各1コ \152（税込）

▶湘南ハニーベアケーキ

湘南ハニーベアケーキ

辻堂東海岸近くで採れた蜂蜜をたっぷり使用。

可愛らしいクマの形に焼き上げた、やさしい甘さのハニーケーキです。

外側はカリッと香ばしく、中はしっとり。

蜂蜜のコクと自然な甘みが広がる、どこかほっとする味わいに仕上げました。

おやつにはもちろん、手土産やギフトにもおすすめです。

湘南ハニーベアケーキ

4コ \1,296（税込）

▶西鎌倉レ・シュー春夏コレクション

西鎌倉レ・シュー春夏コレクション西鎌倉みなもゼリー

きらきらと輝く海の水面（みなも）をイメージした「西鎌倉みなもゼリー」は、ジュレ仕立てとぷるっとした2層の食感が特徴のフルーツゼリーです。

ラインアップは次の6種類です。爽やかな「湘南ゴールド」や「レモン＆ラムネ（ナタデココ入り）」、果肉感あふれる「ピーチ（もも果肉入り）」や「マスカット（ぶどう果肉入り）」、さらに「和梨」「マンゴー」といった彩り豊かな6種類をご用意しました。涼やかな見た目と爽やかな味わいは、初夏から夏にかけてのギフトにも最適です。

西鎌倉みなもゼリー

6コ入 \1,620（税込）

みずみずしいゼリーと、シェフが丁寧に焼き上げたダックワーズのセット。

ジュレの爽やかな喉ごしと、アーモンド風味のサクふわ食感のコントラストが、夏のティータイムを華やかに彩ります。

西鎌倉みなもゼリー＆ダックワーズ

\2,808（税込）

西鎌倉みなもゼリー＆ダックワーズシェフのダックワーズ

外はサクッと、中はふんわりと焼き上げたアーモンド風味豊かなメレンゲ生地。

「ヘーゼルナッツ」「塩キャラメル」「ストロベリーバニラ」の3種類のクリームをサンドしました。

それぞれの素材の香りを引き立てた、シェフこだわりの贅沢な焼き菓子です。

シェフのダックワーズ 5コ \1,080（税込）

西鎌倉の猫スポットにちなんだ、猫モチーフの包餡焼き菓子。

湘南ゴールドの爽やかな酸味や、ミルキーでなめらかなキャラメルフィリングを包み、しっとりと焼き上げました。

コロンとした愛らしいフォルムも魅力で、お子様から大人まで楽しめる一品です。

にしかまさんぽ 5コ \1,080（税込）

にしかまさんぽ西鎌倉バウムクーヘン

鎌倉山の連なる山並みをイメージした山型のバウムクーヘンで、西鎌倉の「四季」を表現しています。バニラ香る定番の「プレーン」に加え、新緑を思わせる「抹茶（春夏）」、落ち葉の季節を感じる「紅茶（秋）」、冬の温もりを届ける「ショコラ（冬）」と、季節の彩りを添えてお届けします。

西鎌倉バウムクーヘン

2コ 各種 \540（税込）

（プレーン/ 抹茶&プレーン / 紅茶&プレーン ショコラ&プレーン）

西鎌倉バウムクーヘン4コ：\1,080（税込）

人気の「シェフのダックワーズ」と「西鎌倉バウムクーヘン」を一度に楽しめるセット。

アーモンド風味と、しっとりとしたバウムクーヘンのやさしい甘さが調和した、世代を問わず喜ばれるギフトです。

ダックワーズ＆バウムクーヘン \2,160(税込)

ダックワーズ＆バウムクーヘン

Les Choux ～西鎌倉 レ・シュー～

西鎌倉 レ・シュー外観

西鎌倉にあるケーキとお菓子のお店「レ・シュー」

お誕生日や記念日にご利用いただくデコレーションケーキ、ご自分へのご褒美にぴったりのプチガトー、こだわりの焼き菓子やギフトアイテムなど幅広いラインナップをご用意して皆様をお待ちしております。

▸SHOP：

〒248-0035

神奈川県鎌倉市西鎌倉1-1-10

TEL : 0467-31-5288 / 営業時間 : 10:00～18:00 / 定休日 : 毎週水曜日

▸HP

https://leschoux.co.jp/

▸Instagram

https://www.instagram.com/leschoux1996