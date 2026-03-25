【柏の葉T-SITE】グリーンライフスタイル専門店「SOW the Farm UNIVERSAL KASHIWANOHA」が4/1(水)にオープン

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社詳細情報 :https://store.tsite.jp/kashiwanoha/floor/shop/sow-the-farm-universal/

柏の葉T-SITE（千葉県柏市）は2026年4月1日（水）に、グリーンライフスタイル専門店「SOW the Farm UNIVERSAL KASHIWANOHA」を別棟にオープンします。オープンを記念して、3,000円（税込）以上お買い上げのお客様を対象に、先着200名様へロゴ入り記念タオルをプレゼントします。この春、柏の葉T-SITEに仲間入りする新しいショップをぜひお楽しみください。

「SOW the Farm UNIVERSAL KASHIWANOHA」は、ユニバーサル園芸社（大阪府茨木市）による“全ての人が楽しめる植物の楽園”です。花の苗、観葉植物、珍しい多肉植物、大きな庭木など、様々な植物を体感しながら自分らしい一点と出会っていただけるほか、グリーンライフをさらに楽しむための道具や遊び方を見つけていただけます。植物を育てるときに生まれるたくさんの疑問に、植物のプロフェッショナルであるスタッフが丁寧にお答えします。また、ワークショップも開催予定で、植物に触れる「コト」も併せてご提案します。

SOW the Farm UNIVERSAL KASHIWANOHA

オープン日 2026年4月1日（水）

場所 柏の葉T-SITE 別棟

営業時間 10:00～18:00（不定休）

電話番号 04-7157-2788

ホームページ https://uni-green.co.jp/

店舗情報

柏の葉T-SITE

柏の葉 蔦屋書店を中心に、個性豊かなショップが緩やかにつながり、「やさしい未来の暮らし」を提案する文化複合施設。2017年春、「柏の葉スマートシティ」内にオープンしました。知識や経験を持つ大人から自由な発想を持つ子どもまで、みんなが自分たちの未来について安心して考え参画できる場がある暮らし、自分の暮らす環境から自然環境との共生なども含めて、世代を超えて意見交換を行い助け合える暮らしを提案します。

住所 千葉県柏市若柴227-1（つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス」駅より、徒歩7分）

電話番号 04-7197-1400（柏の葉T-SITE 大代表）

営業時間 9:00～21:00（不定休）

※最新の営業時間はホームページをご覧ください。

ホームページ https://store.tsite.jp/kashiwanoha/

Instagram https://www.instagram.com/kashiwanohatsite/